భారత్పై 25 శాతం అదనపు సుంకం రద్దు- రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు నిలిపేస్తామని అంగీకరించింది : వైట్ హౌస్
రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు భారత్ నిలిపివేస్తున్నట్లు వైట్హౌస్ వెల్లడి
Published : February 7, 2026 at 9:05 AM IST
US Abolish India Penalty Tariffs : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల కారణంగా భారత్పై విధించిన అదనపు 25 శాతం ప్రతీకార సుంకాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రద్దు చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేసినట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది. 2025 ఆగస్టులో రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతి చేసుకోవడాన్ని కారణంగా చూపుతూ అమెరికా 25 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధించింది.
'భారత్ పలు నిబంధనలను అంగీకరించిట్లు వైట్ హౌస్ తెలిపింది. 'భారత్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు దిగుమతులను నిలిపివేస్తామని అంగీకరించింది. అలాగే అమెరికా ఇంధన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. తదుపరి 10 సంవత్సరాల పాటు రక్షణ సహకారం విస్తరణకు ఫ్రేమ్వర్క్లో ప్రవేశించింది. ఈ చర్యల వల్ల భారత్ అమెరికా జాతీయ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో తగినంతగా అనుసంధానమైంది. ఉన్నతాధికారుల సిఫారుసులు, తాజా పరిణామాల సమీక్ష అనంతరం ఈ సుంకాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ట్రంప్ నిర్ణయించారు' అని వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది.
#WATCH | On the India–US Interim Trade Agreement, Former US Assistant Secretary of Commerce Raymond Vickery says, " ...india has done better than most other nations in trying to have a logical and deliberate process rather than succumb to the chaos, which president trump favours,… pic.twitter.com/E0voMo1Ueo— ANI (@ANI) February 7, 2026
సుంకాల రద్దు- రిఫండ్లు కూడా
ఫిబ్రవరి 7, 2026 ఉదయం 12:01 నుంచి భారత్పై విధించిన 25శాతం అదనపు సుంకం తొలగిస్తున్నట్లు వైట్హౌస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హార్మోనైజ్డ్ టారిఫ్ షెడ్యూల్ కింద సంబంధిత సుంకాల నిబంధనలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే వసూలు చేసిన సుంకాలను అమెరికా కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం తిరిగి చెల్లిస్తామని పేర్కొంది. అవసరమైన నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడానికి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి, హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి తదితరులకు అధికారాలు ఇచ్చారు.
భారత్పై నిరంతర పర్యవేక్షణ
రష్యా చమురు దిగుమతికి సంబంధించి సమ్మతి విషయంలో భారత్ను అమెరికా పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంటుందని వైట్ హౌస్ తెలిపింది. భారత్ మళ్లీ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా రష్యా చమురు కొనుగోళ్లకు వెళ్లితే, ఈ అదనపు సుంకాన్ని తిరిగి విధించే అవకాశం ఉందని వైట్హౌస్ స్పష్టం చేసింది.
'భారత్ అన్ని సుంకాలను సున్నాకు తగ్గించేందుకు అంగీకరించలేదు'
ఇదిలా భారత్- అమెరికా మధ్యంతర ఒప్పందంపై యూఎస్ మాజీ వాణిజ్య సహాయ కార్యదర్శి రేమండ్ విక్కరీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ తన అన్ని దిగుమతి సుంకాలను సున్నాకు తగ్గించేందుకు అంగీకరించలేనది పేర్కొన్నారు. ఇది ఇరు దేశాలు విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో స్పష్టం అవుతోందని తెలిపారు. ఓ వార్త సంస్థతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'గతేదాడి భారత్- అమెరికా మధ్య ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడే అంశాలు ఈ ఒప్పందంలో ఉన్నాయి. కనీసం సంయుక్త ప్రకటన వెలువడటం సానుకూల పరిణామం. అయితే, భారత్ తన అన్ని సుంకాలను సున్నాకు తగ్గించేందుకు అంగీకరించలేదు. ఇది సంయుక్త ప్రకటనలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సమస్య వాస్తవానికి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధానాల వల్లే మొదలైంది. ఇప్పుడు సుంకాలు 18శాతానికి తగ్గాయి. కానీ ఇది ప్రారంభంలో ఉన్న దానికంటే 7 నుంచి 8 రెట్లు ఎక్కువ' అని రేమండ్ తెలిపారు.
'భారత్ ఇతర దేశాల కంటే మెరుగ్గా వ్యవహరించింది'
డొనాల్డ్ ట్రంప్ సృష్టించిన గందరగోళానికి లొంగకుండా భారత్ ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించిందని రేమండ్ వికరీ ప్రశంసించారు. 'సాధారణంగా పెద్ద వాణిజ్య భాగస్వాములు ముందుగా సుదీర్ఘంగా వివరాలు చర్చించుకుంటారు. ఆ ప్రక్రియకు కనీసం ఏడాది పడుతుంది. తర్వాతే సంయుక్త ప్రకటన వెలువడుతుంది. కానీ ఇది ట్రంప్ విధానం కాదు. ట్రంప్ శైలి అంటే ముందుగా ఒక ప్రకటన చేయడం అది వాస్తవం కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు. ఆ తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఒప్పందాన్ని బలవంతంగా సరిపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భారత్ ఇతర దేశాల కంటే మెరుగ్గా వ్యవహరించింది. ట్రంప్ సృష్టించిన గందరగోళానికి లొంగిపోకుండా, హేతుబద్దమైన, ఆలోచనాత్మక ప్రక్రియను అనుసరించింది' రేమండ్ వికరీ తెలిపారు.