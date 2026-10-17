CJP నిరసనల నిర్వహణపై భారత్ను ప్రశ్నించాలి : మార్కో రూబియోను కోరిన అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు
దిల్లీ నిరసనలపై ఆరుగురు అమెరికా డెమోక్రటిక్ చట్టసభ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనల సమయంలో భారత్లో భద్రతా బలగాల అణచివేత, అక్రమ నిర్బంధాలు, అధిక బలప్రయోగంపై యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రికి లేఖ రాశారు.
Published : October 17, 2026 at 4:59 PM IST
US Lawmakers On CJP Protest : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)కి మద్దతుగా దిల్లీ సహా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టిన ఆందోళనకారులపై భారత్లో భద్రతా బలగాల అణచివేత, అక్రమ నిర్బంధాలు, అధిక బలప్రయోగంపై ఆరుగురు అమెరికా డెమోక్రటిక్ చట్టసభ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సీజేపీకి మద్దతుగా అమెరికాలో ఆందోళనలు నిర్వహించిన నిరసనకారులపై నిఘా పెట్టేందుకు యూఎస్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం, ఇతర అమెరికా నగరాల్లోని కాన్సులేట్లు ఫొటోగ్రాఫర్లను నియమించాయని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు త్వరలో భారత పర్యటనకు రానున్న అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోకు డెమోక్రటిక్ చట్టసభ సభ్యులు ప్రమీలా జయపాల్, జేమ్స్ పి. మెక్గవర్న్, ఇల్హాన్ ఒమర్ సహా ఆరుగురు లేఖ రాశారు.
భారత పర్యటన సమయంలో దిల్లీ, ఇతర ప్రదేశాల్లో విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా అధిక బలప్రయోగం జరిగిందన్న ఆరోపణలను భారత ప్రతినిధుల ఎదుట ప్రస్తావించాలని మార్కో రూబియోను అమెరికా డెమోక్రటిక్ చట్టసభ సభ్యులు కోరారు. తమ లేఖలో అప్పటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన సీజేపీ నిరసనలు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ జరుగుతున్న ఆందోళనల్లో నిరసనకారులపై మితిమీరిన బలప్రయోగానికి ఉదాహరణలుగా ఆ చట్టసభ సభ్యులు ఉదహరించారు. అలాగే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా భారతదేశంలో ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాల నుంచి 13 కోట్ల మంది ఓటర్లను తొలగించడంపై ప్రమీలా జయపాల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సీఈసీ విషయంలో ఆందోళన చేపడుతున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి మద్దతు తెలిపారు.
STORY | US lawmakers urge Rubio to question India over handling of CJP protests Six US Democratic lawmakers, including Pramila Jayapal and Ilhan Omar, have urged US Secretary of State Marco Rubio to raise with his Indian interlocutors the alleged excessive use of force during student protests in Delhi and other parts of India. (Report by Sagar Kulkarni/PTI) READ: https://t.co/BwWi5NegP6— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
'ఆ ఆంశాలపై భారత అధికారులతో చర్చించాలి'
"దిల్లీ, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా భద్రతా దళాలు అణచివేత, అక్రమ నిర్బంధాలు, మితిమీరిన బలప్రయోగం వంటి పద్ధతులపై మేము ఆందోళనతో ఈ లేఖ రాస్తున్నాం. నిరసనలపై చట్ట అమలు చర్యలకు సంబంధించి జరిగిన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన ఆరోపణలపై సమగ్రమైన, పారదర్శకమైన, స్వతంత్రమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించేలా భారత ప్రభుత్వంపై మార్కో రూబియో ఒత్తిడి తేవాలి. భారత, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధంగా నిర్బంధించిన వ్యక్తులను విడుదల చేయాలి. సీజేపీకి మద్దతుగా అమెరికాలో ఆందోళనలు చేపట్టిన నిరసనకారులపై భారత దౌత్య కార్యాలయాలు నిఘా పెట్టాయి. అలాగే నిరసనకారులను భయపెట్టాయని వచ్చిన నివేదికలపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేయాలి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా సమావేశ, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ హక్కులను ప్రోత్సహించి, పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత అమెరికా, భారత్కు ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో భారత అధికారులతో సమావేశమైనప్పుడు యూఎస్ విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో ఆ స్వేచ్ఛలకు, మానవ హక్కులకు చర్చించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి" అని మార్కో రూబియోకు అమెరికా చట్టసభ్యులు లేఖ రాశారు.
ప్రమీల వ్యాఖ్యలను ఖండించిన భారత్
అయితే దిల్లీ నిరసనలు, ఎస్ఐఆర్పై ప్రమీలా జయపాల్ చేసిన ఆరోపణలను ఇప్పటికే అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా ఖండించారు. ఆ వ్యాఖ్యలను భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారాలలో ఆమోదయోగ్యం కాని జోక్యంగా అభివర్ణించారు. భారత్ పటిష్టమైన, స్వతంత్ర రాజ్యాంగ సంస్థలు, స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఒక శక్తిమంతమైన ప్రజాస్వామ్య దేశమని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు ప్రమీలా జయపాల్ వ్యాఖ్యలు అనవసరమైనవి, అజ్ఞానంతో కూడినవని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ అన్నారు. మరో ప్రజాస్వామ్య దేశ ఎన్నికల పద్ధతుల్లో జోక్యం చేసుకోవడంతో సమానమైనవిగా ఆ వ్యాఖ్యలను తాము భావిస్తున్నామని చెప్పారు.
హిందూ ఆలయంపై దాడిని ఖండించిన కాకస్ కో-ఛైర్మన్లు
ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలోని అరోరా ప్రాంతంలో హిందూ ప్రార్థనా మందిరంపై జరిగిన దాడిని అమెరికా ప్రతినిధుల సభలోని ఇండియా కాకస్ కో-ఛైర్మన్లు రిచ్ మెక్కార్మిక్, రో ఖన్నా తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, దీనిని ద్వేషపూరిత నేరంగా పరిగణించాలని అమెరికా న్యాయశాఖ, ఎఫ్బీఐని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ఆలయంపై దాడికి ఆన్లైన్లో గానీ, ఆఫ్లైన్లో గానీ నిందితుడిని ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా? సహాయం చేశారా? అని నిర్ధరించాలని కోరారు. ఈ సంఘటన విస్తృతమైన, ఆందోళనకరమైన ధోరణులను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో న్యాయ శాఖ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచే, ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాశ్ పటేల్లకు లేఖ రాశారు.
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