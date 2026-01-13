అమెరికా రాష్ట్రంగా గ్రీన్ల్యాండ్ - బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కాంగ్రెస్ సభ్యుడు
కాంగ్రెస్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సభ్యుడు ర్యాండీ ఫైన్
US Greenland Issue : గ్రీన్ల్యాండ్ స్వాధీనంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సభ్యుడు ర్యాండీ ఫైన్ కీలక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. గ్రీన్ల్యాండ్ను స్వాధీనం చేసుకుని దానిని అమెరికాలో చివరి రాష్ట్రంగా చేర్చుకోవాలని కోరుతూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ మేరకు గ్రీన్ ల్యాండ్ స్వాధీనం, రాష్ట్ర హోదా చట్టాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. గ్రీన్ల్యాండ్ను అమెరికాలోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన అన్ని మార్గాలను అనుసరించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడికి అధికారం ఇచ్చే చట్టంగా తెలిపారు.