అమెరికా రాష్ట్రంగా గ్రీన్​ల్యాండ్​ - బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కాంగ్రెస్ సభ్యుడు

కాంగ్రెస్​లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సభ్యుడు ర్యాండీ ఫైన్​

US Greenland Issue
US Greenland Issue (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 9:46 AM IST

1 Min Read
US Greenland Issue : గ్రీన్​ల్యాండ్​ స్వాధీనంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్​ సభ్యుడు ర్యాండీ ఫైన్​ కీలక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. గ్రీన్​ల్యాండ్​ను స్వాధీనం చేసుకుని దానిని అమెరికాలో చివరి రాష్ట్రంగా చేర్చుకోవాలని కోరుతూ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ మేరకు గ్రీన్ ల్యాండ్​ స్వాధీనం, రాష్ట్ర హోదా చట్టాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను అమెరికాలోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన అన్ని మార్గాలను అనుసరించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడికి అధికారం ఇచ్చే చట్టంగా తెలిపారు.

