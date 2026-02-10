హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్ రద్దుకు బిల్లు
హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా చట్టసభలో కీలక పరిణామం- పూర్తిగా రద్దు చేయాలంటూ ప్రతినిధుల సభలో బిల్లు
H1 B Visa (IANS)
Published : February 10, 2026 at 6:27 PM IST
H1 B Visa Bill : హెచ్-1బీ వీసాల విషయంలో అమెరికా చట్టసభలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్ను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని కోరుతూ రిపబ్లికన్ ఎంపీ గ్రెగ్ స్టూబ్ ప్రతినిధుల సభలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ‘ఎండింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ ఇంపోర్టెడ్ లేబర్ ఎగ్జెంప్షన్స్ యాక్ట్’ పేరుతో ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చారు. అమెరికా పౌరుల సంక్షేమం కంటే విదేశీ కార్మికులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జాతీయ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధమని గ్రెగ్ స్టూబ్ వాదిస్తున్నారు.