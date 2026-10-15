హిందూ ఆలయంపై దాడికి కుట్ర: 'భారతీయులపై ద్వేషాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు'- ఇండో అమెరికన్ల డిమాండ్
అమెరికాలోని హిందూ ఆలయంపై కాల్పులకు కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 19 ఏళ్ల యువకుడి అరెస్ట్ నేపథ్యంలో భారతీయులపై ద్వేషం, శ్వేతజాతి ఆధిపత్య భావజాలంపై చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు పెరిగాయి.
Published : October 15, 2026 at 12:05 PM IST
US Hindu Temple Attack Conspiracy : అమెరికాలో భారతీయులపై ద్వేషం, శ్వేతజాతి ఆధిపత్య భావజాలానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలోని అరోరా ప్రాంతంలో హిందూ ప్రార్థనా మందిరంపై సామూహిక కాల్పులకు కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 19 ఏళ్ల యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో భారతీయ అమెరికన్ల సంఘాలు స్పందించాయి. భారతీయులపై ద్వేషాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదని, అది హింసకు దారితీయకముందే అడ్డుకోవాలని స్పష్టం చేశాయి.
ఆ ఘటనపై అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారతీయులపై ద్వేషం, శ్వేతజాతి ఆధిపత్య భావజాలం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయో ఆ ఘటన తెలియజేస్తోందని అన్నారు. అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయే వరకు వేచి చూడకూడదని, ఇలాంటి విద్వేషాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించాలని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ భయం లేకుండా జీవించేలా, తమ మత విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ప్రార్థనలు చేసుకునేలా పరిస్థితులు ఉండాలని అన్నారు. ద్వేషానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ కలిసి నిలబడాలని పిలుపునిచ్చారు.
'ముందుగానే గుర్తించి అడ్డుకోవాలి'
సోషల్ మీడియాలో భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా విద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఇండియన్ అమెరికన్ అడ్వకసీ కౌన్సిల్ కోరింది. ఈ మేరకు అమెరికా ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎఫ్బీఐ), న్యాయ శాఖ మరింత దృష్టి పెట్టాలని సూచించింది. ఇంటర్నెట్లో మొదలయ్యే ద్వేషం నిజ జీవితంలో హింసకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇలాంటి ప్రచారాన్ని ముందుగానే గుర్తించి అడ్డుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
హిందూ అమెరికన్ ఫౌండేషన్ కూడా ఆ ఘటనపై స్పందించింది. హిందూ ఆలయంపై దాడికి కుట్ర జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు తుపాకీ, వందల సంఖ్యలో బుల్లెట్లు, శరీరానికి రక్షణ ఇచ్చే కవచం, శ్వేతజాతి ఆధిపత్య భావజాలానికి సంబంధించిన అంశాలున్న పత్రాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అనుమానాస్పద విషయాలు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రతి ఒక్కరికీ భయం లేకుండా ప్రార్థనలు చేసుకునే హక్కు ఉందని పేర్కొంది.
ఈ ఘటన నవరాత్రి వేడుకల సమయంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. పండుగ సందర్భంగా అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో హిందువులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రార్థనలు, గర్బా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. మరోవైపు, ఒహియో రాష్ట్రంలోని రిచ్మండ్ హైట్స్లో ఉన్న శ్రీ స్వామినారాయణ వడ్తాల్ ధామ్ హిందూ మందిరంపై ఇటీవల దాడి జరిగిన విషయం కూడా చర్చకు వచ్చింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రార్థనా మందిరాల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అసలు ఏం జరిగింది?
పాలటైన్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అలెగ్జాండ్రోస్ పాపోరాకిస్ అనే 19 ఏళ్ల యువకుడిపై వచ్చిన సమాచారంతో కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్ 11న మౌంట్ ప్రాస్పెక్ట్ పోలీసులకు ఒక వ్యక్తి నుంచి సమాచారం అందింది. పాపోరాకిస్ పంపినట్లు చెబుతున్న ఎలక్ట్రానిక్ సందేశాలు ఆందోళన కలిగించడంతో ఆ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దర్యాప్తులో భాగంగా హిందూ ఆలయంపై సామూహిక కాల్పులకు సంబంధించిన ప్రణాళికను వివరిస్తూ ఒక పత్రాన్ని అతడు పంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
తుపాకీ, ఇతర పరికరాలకు సంబంధించిన చిత్రాలను కూడా పంపినట్లు తెలిపారు. దీంతో పాలటైన్, మౌంట్ ప్రాస్పెక్ట్ పోలీసులు కలిసి చర్యలు చేపట్టారు. అక్టోబర్ 11న తన ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో పాపోరాకిస్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం అతడి ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఒక రైఫిల్, లోడ్ చేసిన పలు మ్యాగజైన్లు, వందల సంఖ్యలో అదనపు బుల్లెట్లు, ఇతర పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్వేతజాతి ఆధిపత్య భావజాలానికి సంబంధించిన గుర్తు ఉన్న కవర్ను కూడా గుర్తించారు.
అప్రమత్తం చేసిన పోలీసులు
పాపోరాకిస్కు చెందినదిగా భావిస్తున్న పత్రంలో దక్షిణాసియా ప్రజలు, ముఖ్యంగా భారతీయులపై హింసకు సంబంధించిన ప్రస్తావనలు ఉన్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అక్టోబర్ 11న అరోరా ప్రాంతంలోని హిందూ ప్రార్థనా మందిరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేయాలని అతడు భావించి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, అతడు లక్ష్యంగా చేసుకున్న నిర్దిష్ట ఆలయం ఏదనేది ఇంకా నిర్ధరణ కాలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ సమాచారంతో అరోరా పోలీసులు తమ పరిధిలోని హిందూ ప్రార్థనా మందిరాలను అప్రమత్తం చేశారు.
పాపోరాకిస్పై ఉగ్రవాద బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు, అక్రమంగా ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నట్లు అభియోగాలు నమోదు చేశారు. బుధవారం జరిగిన విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి అతడిని కస్టడీలోనే ఉంచాలని ఆదేశించారు. తదుపరి విచారణ అక్టోబర్ 30న జరగనుంది. ఈ కేసులో ఎఫ్బీఐతో కలిసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ ఘటనకు సంబంధించి ప్రజలకు కొనసాగుతున్న ముప్పు ఉన్నట్లు ఎలాంటి సమాచారం లేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, చికాగోలోని భారత కాన్సులేట్ అమెరికా పోలీసుల చర్యలను అభినందించింది. అమెరికాలోని భారతీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నామని వెల్లడించింది.