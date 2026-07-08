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పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- ఇరాన్​పై అమెరికా ప్రతీకార దాడులు

హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు నౌకలపై వరుస దాడుల దృష్ట్యా అమెరికా సంచలన నిర్ణయం- ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక అనుమతిని రద్దు చేసిన అమెరికా- ఇరాన్‌పై దాడులు చేసిన అమెరికా

US Attack Iran war
Representative Image (X @CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 7:47 AM IST

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US Iran War : పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. హర్మూజ్‌లో నౌకలపై దాడులకు దిగారని ఆరోపిస్తూ అమెరికా ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఇరాన్ ముడిచమురు విక్రయాల లైసెన్స్‌ను సైతం రద్దు చేసింది. అటు టెహ్రాన్‌ కూడా
ప్రతిదాడులకు దిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియల తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య జరగాల్సిన శాంతి చర్చలకు బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉంది.

హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన అజ్ఞాత దాడులకు ప్రతికారంగా ఇరాన్‌పై అమెరికా సైన్యం బుధవారం తెల్లవారుజామున వరుస వైమానిక దాడులకు దిగింది. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో పౌరులున్న నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నందుకు మూల్యం చెల్లించేలా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. ఇరాన్ ఆయుధ కేంద్రాలు, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలపై దాడి చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఇరాన్ మిలిటరీ స్థావరాలు, పోర్టులపైనా దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది. నౌకలపై దాడులు చేయడం వంటి ఇరాన్ చర్యలు శాంతి ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘించడమేనని అమెరికా ఆరోపించింది.

చమురు విక్రయాల అనుమతి రద్దు
ఇరాన్‌పై దాడులకు ముందే ఆ దేశం తన ముడిచమురును విక్రయించుకోవడానికి ఇచ్చిన అనుమతిని అమెరికా రద్దు చేసింది. గత నెలలో వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా ఇరాన్ ముడిచమురును అమ్ముకోవడానికి అమెరికా అనుమతి ఇచ్చింది. దాని ప్రకారం ఆగస్టు 21 వరకు ఇరాన్‌ తన చమురును అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అమ్ముకునే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ లైసెన్స్‌ను అమెరికా రద్దు చేయడంతో శాశ్వత ఒప్పందం గురించి 60 రోజుల్లో జరగాల్సిన చర్చలపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి.

అంతకముందు ఖతార్‌కు చెందిన అల్‌ రెకాయిత్‌ అనే గ్యాస్‌ ట్యాంకర్‌తో పాటు మరో 2 వాణిజ్య నౌకలపై అజ్ఞాత దాడులు జరిగాయి. ఈ దాడులపై ఇరాన్‌ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే ఇది ఇరాన్‌ పనేనన్న అనుమానం నెలకొంది. ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా
సంయుక్త దాడుల్లో మరణించిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల ప్రక్రియ ఇరాన్‌లోని ఖోమ్ నగరంలో జరుగుతున్న వేళ, అమెరికా దాడులు ఆందోళనకరంగా మారాయి.

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