క్రైస్తవుల ఊచకోతకు అమెరికా ప్రతీకారం: ఐఎస్ఐఎస్ స్థావరాలపై ట్రంప్ సైన్యం మెరుపు దాడులు
నైజీరియాలో క్రైస్తవులను ఊచకోత కోస్తున్న ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాదులపై అమెరికా భీకర దాడులు- ఐసిస్ స్థావరాలే లక్ష్యంగా వైమానిక దాడులు
Published : December 26, 2025 at 6:54 AM IST
US Airstrike on Nigeria ISIS : ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ISIS) ఉగ్రవాదులపై అమెరికా దళాలు మెరుపుదాడి చేశాయి. నైజీరియాలో బీభత్సం సృష్టిస్తున్న ఐసీస్ స్థావరాలపై భారీ వైమానిక దాడి చేశాయి. వాయువ్య నైజీరియాలో క్రైస్తవులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సాగిస్తున్న దాడులకు ప్రతికారంగానే ఈ 'డెడ్లీ స్ట్రైక్' నిర్వహించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఐసీస్కు ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తాను గతంలోనే హెచ్చరించానని, క్రైస్తవుల ఊచకోత ఆపకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని. చెప్పినట్లు గుర్తు చేశారు. ఈ రాత్రి ఆ ఉగ్రవాద మూకలకు నరకం చూపించామన్నారు. తన ఆదేశాలతోనే అమెరికా సైన్యం అత్యంత సమర్థవంతంగా, కచ్చితత్వంతో ఈ దాడులను నిర్వహించిందని, పెద్ద సంఖ్యలో ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఈ దాడిలో చనిపోయిన ఉగ్రవాదలకు ట్రంప్ తనదైన శైలిలో క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు చెప్పడం గమనార్హం.
"కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా నా ఆదేశాల మేరకు ఈ రాత్రి వాయవ్య నైజీరియాలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదులపై అమెరికా దాడి చేసింది. క్రైస్తవులను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్రూరంగా హత్యలు చేస్తున్న ఈ ఉగ్రవాదులపై ఈ దాడి జరిగింది. క్రైస్తవుల ఊచకోతను ఆపకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలు తప్పవని నేను ఇప్పటికే హెచ్చరించాను. ఈ రాత్రి ఆ హెచ్చరికను అమలు చేశాం"
-- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
మరిన్ని దాడులు చేస్తాం
అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ దాడుల్లో కచ్చితమైన లక్ష్యాలను ఛేదించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. అలాగే, ఉగ్రవాదులు తమ ఊచకోతను ఆపకుంటే మరిన్ని దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. "రక్షణ శాఖ కచ్చితమైన దాడులను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. నా నాయకత్వంతో తీవ్రవాద ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదాన్ని ఎదగనివ్వను. అమెరికా సైన్యాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి. అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. మృతి చెందిన ఉగ్రవాదులకు కూడా. క్రైస్తవులపై హింస కొనసాగితే ఇలాంటి మరెన్నో దాడులు తప్పవు" అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
నైజీరియాలో ఐసీస్-వెస్ట్ ఆఫ్రికా అనే ఉగ్రవాద సంస్థ గత కొంతకాలంగా ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రధానంగా క్రైస్తవ గ్రామాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, చర్చిలపై దాడులు చేయడం, మతపరమైన ఊచకోతకు పాల్పడటం వంటి చర్యలకు ఈ సంస్థ ఒడిగట్టింది. గత కొన్నేళ్లుగా చూడని స్థాయిలో ఉగ్రవాదులు అమాయక పౌరులను బలి తీసుకోవడంపై అమెరికా ఐసీస్-వెస్ట్ సంస్థను టార్గెట్ చేసింది. కేవలం నైజీరియాలోనే కాకుండా, గత కొన్ని రోజులుగా అమెరికా దళాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐసీస్ స్థావరాలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి. వారం రోజుల క్రితం సిరియాలో 70 స్థావరాలపై క్షిపణులతో అమెరికా, జోర్డాన్ దళాలు విరుచుకుపడ్డాయి.
ఐసీస్-వెస్ట్ ఆఫ్రికా సంస్థ 2015లో 'బోకో హరామ్' నుంచి విడిపోయి ఐసీస్కు అనుబంధంగా పనిచేస్తోంది. అప్పటి నుంచి నైజీరియా, చాద్ వంటి దేశాల్లో సైనిక స్థావరాలు, మైనారిటీ మతస్తులపై దాడులు చేస్తూ ఆ ప్రాంతంలో భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. 2025లో ఇప్పటివరకు నైజీరియాలో దాదాపు 7,000 మంది క్రైస్తవులు ఉగ్రవాదుల చేతిలో బలయ్యారు. అక్టోబర్ నెలలోనే ట్రంప్ ఉగ్రవాదులకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నైజీరియాను ప్రత్యేక ఆందోళన కలిగించే దేశంగా అమెరికా ఇప్పటికే గుర్తించింది. క్రైస్తవులపై హింసకు పాల్పడుతున్న నైజీరియన్ అధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అమెరికా వీసాలను కూడా నిలిపివేసింది. నైజీరియా ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు, వారి సహకారంతోనే అమెరికా ఈ వైమానిక దాడులను నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. నైజీరియా బలగాలు, అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ గత నవంబర్ నుంచి ఈ ప్రాంతంలో నిఘా విమానాల ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాయి. అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ కూడా దీనిపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ‘అమాయక క్రైస్తవుల హత్యలను ముగించాలని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గత నెలలోనే స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. ముందు ముందు మరిన్ని దాడులు ఉంటాయి" అని హెచ్చరించారు.