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ఇరాన్‌ ట్యూన్బ్ దీవులపై అమెరికా భీకర దాడి- ఇక ఒప్పందంతో తమకు పనేలేదన్న టెహ్రాన్​

పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న దాడులు- అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్​కు చెందిన ఏడుగురు సైనికులు మృతి- అమెరికా దిగ్బంధనంపై మండిపడిన ఐఆర్​జీసీ- చర్చలు జరిపే ప్రసక్తే లేదన్న ఇరాన్​

US Strikes In Hormuz
US Strikes In Hormuz (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 7:13 PM IST

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US Strikes In Hormuz : ఇరాన్‌పై అమెరికా భీకరంగా విరుచుకుపడుతోంది. మంగళవారం రాత్రి ఏడు గంటలు దాడిచేసిన యూఎస్​ సెంట్రల్ కమాండ్‌, తాజాగా పగలు కూడా క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. అత్యంత కీలకమైన ట్యూన్బ్‌ దీవులపై గురిపెట్టింది. ఓడరేవుల దిగ్బంధనంపై మండిపడ్డ ఐఆర్​జీసీ, పశ్చిమాసియాలో హర్మూజ్‌తో పాటు మరిన్ని రవాణా మార్గాలను మూసివేస్తామని ప్రకటించింది. హర్మూజ్ ద్వారా చుక్క చమురు, గ్యాస్ వెళ్లనివ్వబోమని హెచ్చరించింది. అమెరికాతో కుదిరిన ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగినట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది. 1971లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌గా అవతరించిన ప్రాంతం నుంచి ఇరాన్ ఈ దీవిని చేజిక్కించుకుంది. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో ఇది ఒక వ్యూహాత్మక ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. ఈ దీవిని లక్ష్యంగా చేసుకుని 90 నిమిషాల పాటు దాడి చేసినట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. ఈ దాడుల వల్ల హర్మూజ్‌ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేసే ఇరాన్ సామర్థ్యం మరింత క్షీణించిందని తెలిపింది.

అమెరికా దాడుల్లో ఏడుగురు సైనికులు మృతి
ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై మళ్లీ దిగ్బంధనం విధిస్తూ గత రాత్రి ఏడు గంటల పాటు అమెరికా చేసిన దాడుల్లో ఏడుగురు సైనికులు మృతిచెందారు. 260 మందికిపైగా గాయపడ్డారని ఇరాన్ అధికారులు తెలిపారు. సిస్తాన్, బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్‌లో ట్యాంకులు, సాయుధ వాహనాలను నడిపే ఇరాన్‌కు చెందిన 388వ మెకనైజ్డ్ ఇన్‌ఫాంట్రీ బ్రిగేడ్ బ్యారక్స్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ తెలిపింది. ఈ దాడిలో 13 క్షిపణులను అమెరికా ప్రయోగించిందని పేర్కొంది. బ్యారక్స్‌లో జరిగిన ప్రాణనష్టంతో కలుపుకుని ఇటీవల 30మందికిపైగా మరణించారని ఇరాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఫాతిమే మొహజెరాని తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి జరిగిన దాడుల్లోనే 260 మందికి పైగా గాయపడ్డారని ఇరాన్‌ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి హోస్సేన్ కెర్మన్‌పౌర్ తెలిపారు.

అమెరికా దిగ్బంధనంపై మండిపడిన ఐఆర్​జీసీ
అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారంగా బహ్రెయిన్, కువైట్‌, జోర్డాన్‌లపై ఐఆర్​జీసీ దళాలు క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డాయి. 3 ఇరాన్ క్షిపణులను కూల్చివేసినట్లు జోర్డాన్ తెలిపింది. అమెరికా దిగ్బంధనంపై మండిపడిన ఐఆర్​జీసీ, హర్మూజ్‌తో పాటు పశ్చిమాసియాలో మరిన్ని వాణిజ్య మార్గాలను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించింది.అమెరికా, దానిమిత్రదేశాల ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడే ఇతర చమురు, సహజ వాయువు ఎగుమతి మార్గాలను కూడా మూసివేస్తామని తెలిపింది. అమెరికా తన దురాక్రమణ చర్యలను విడనాడేంత వరకు హర్మూజ్‌ జలసంధి మూసివేసే ఉంటుందని ఇరాన్ 'రివల్యూషనరీ గార్డ్స్' స్పష్టం చేసింది. ఇతర చమురు, సహజ వాయువు ఎగుమతి మార్గాలను కూడా మూసివేస్తామని పేర్కొంది. పశ్చిమాసియా నుంచి చమురు, సహజ వాయువు ఎగుమతి జరిగితే అందరికీ జరుగుతుందని, లేదంటే ఎవరికీ జరగదని ఐఆర్​జీసీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఇక ఒప్పందంతో తమకు పనేలేదన్న ఇరాన్​
నౌకాదళ దిగ్బంధనం విధించి అమెరికా ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా ముక్కలు చేసిందని ఇరాన్‌ ఆరోపించింది. ఇక ఒప్పందం అవసరం తమకులేదని ఇరాన్ విదేశాంగశాఖ స్పష్టంచేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిపై సంపూర్ణ సార్వభౌమాధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాది తేల్చి చెప్పారు. ఒమన్ దేశ నియంత్రణలో ఉండే మిగిలిన సగం జలసంధిపై కూడా యుద్ధ కారణాల రీత్యా తామే నియంత్రణ సాధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇకపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమెరికాతో చర్చల ప్రస్తావనే తీసుకురాబోమని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

చర్చలకు రాకుంటే దాడులు తీవ్రం చేస్తామన్న ట్రంప్​
ఇదే సమయంలో టెహ్రాన్ వెంటనే చర్చలకు ముందుకు రాకుంటే వచ్చేవారం నుంచి ఇరాన్​లోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనల వంటి ప్రజా మౌలిక వసతులను ధ్వంసం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. గురువారం రాత్రి, ఆ పై రాత్రి ఇరాన్‌ను ఘోరంగా దెబ్బతీయనున్నట్లు చెప్పారు. వచ్చే వారం నుంచి పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా మారుతుందని ప్రకటించారు. ఒప్పందం కుదర్చుకోకుంటే ఇరాన్​లో ఎవరూ మిగలరన్న ట్రంప్ ఆ దేశాన్ని నాశనం చేస్తామన్నారు. ఇరాన్‌లోకి పదాతి దళాలను పంపే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న ఆయన ఆ పని చేయడానికి తమకు ఇతర శక్తులు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

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