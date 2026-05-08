ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు 'లవ్ ట్యాప్'- కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతోంది, రద్దయితే పెద్ద కాంతిని చూస్తారు : ట్రంప్
ఇరాన్ సైనిక లక్ష్యాలపై తాజాగా చేసిన దాడులు ప్రేమతో ఇచ్చిన చిన్న స్పర్శ- సైనిక ఘర్షణ చోటుచేసుకున్నప్పటికీ కాల్పుల విరమణ అమల్లోనే- విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
Published : May 8, 2026 at 10:02 AM IST
Us Attacks On Iran : ఇరాన్ సైనిక లక్ష్యాలపై తాజాగా (మే 7న) అమెరికా జరిపిన దాడులను ప్రేమతో ఇచ్చిన చిన్న స్పర్శ(లవ్ ట్యాప్)గా దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. గురువారం రోజు హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య సైనిక ఘర్షణ చోటుచేసుకున్నప్పటికీ కాల్పుల విరమణ అమల్లోనే ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం రద్దయితే ఆ విషయం నిస్సందేహంగా అందరికీ తెలిసిపోతుందని, ఇరాన్లో నుంచి వెలువడే ఒక పెద్ద కాంతిని అందరూ చూడాల్సి ఉంటుందన్నారు. వాషింగ్టన్ డీసీలోని లింకన్ మెమోరియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్ వద్ద విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా దళాలను ఇరాన్ దళాలు కవ్వించినందు వల్లే ఇటీవలి హర్మూజ్లో సైనిక ఘర్షణ జరిగిందన్నారు. ఇరాన్ దళాలు తమతో ఆటలాడితే తుడిచిపెట్టేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్తో ఒప్పందం జరగకపోవచ్చు, కానీ ఏ రోజైనా జరగొచ్చని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్నత స్థాయి చర్చలు ఇంకా అనిశ్చితిలోనే ఉన్నాయన్నారు.
