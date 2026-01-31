ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ : మరో 30వేల పేజీల పత్రాలు, 2వేల వీడియోలు, లక్షకు పైగా ఫొటోలు విడుదల
తుది ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను విడుదల చేసిన అమెరికా న్యాయశాఖ
Published : January 31, 2026 at 7:14 AM IST
Epstein Files Release : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణానికి సంబంధించి మరో 30 వేల పేజీల డాక్యుమెంట్లను అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. వాటితో పాటు 2వేలకు పైగా వీడియోలు, సుమారు 1.80 లక్షల ఫొటోలను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ విషయాన్ని డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ వెల్లడించారు.
'ఈ విడుదల గతేడాది కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన పారదర్శకత ఆదేశాల మేరకే ఈ ఫైల్స్ను విడదుల చేశాం. అమెరికన్ ప్రజలకు పారదర్శకత కల్పించేందుకు, చట్టానికి అనుగుణంగా అన్ని పత్రాలను గుర్తించి సమీక్షించిన దీర్ఘ ప్రక్రియకు ఇది ముగింపు. ఎవరో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల గురించి ఉన్న సమాచారం దాచిపెడుతున్నామన్న ఊహాగానాలు పూర్తిగా అవాస్తవం. ఎవరినీ కాపాడటం లేదు, కేసులు వేయకుండా ఉండటం లేదు. అలాగే కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులకు భంగం కలిగించే లేదా బాధితులను బహిర్గతం చేసే అంశాలను విడుదల చేయలేదు' అని టాడ్ బ్లాంచ్ స్పష్టం చేశారు.
బాధితుల గోప్యత కోసం అమెరికా న్యాయశాఖ వందలాది న్యాయవాదులను నియమించింది. చట్టానికి అనుగుణంగా స్పందిస్తూ, బాధితుల గుర్తింపును రక్షించేందుకు ఏ సమాచారాన్ని బ్లాక్ చేయాలన్న అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం దర్యాప్తునకు సంబంధించిన పత్రాలను విడుదల చేసేందుకు విధించిన గడువు గతేడాది డిసెంబర్ 19తో ముగిసింది. ఆ సమయంలో కొన్ని వేల పత్రాలు విడుదల చేసింది అమెరికా న్యాయశాఖ. అందులో మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్, పాప్ స్టార్ మైఖేల్ జాక్సన్ల ప్రస్తావన, వారికి సంబంధించిన ఫొటోలు ఉన్నాయి. హాట్ టబ్బులో అమ్మాయిలతో బిల్ క్లింటన్ ఉన్న ఫొటోలు, సెక్స్ కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్తో ఉన్న చిత్రాలు బయటకు వచ్చాయి. అయితే, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు సంబంధించిన ఫొటోలు మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు. దీంతో కొన్ని ఫైల్స్ మిస్సయ్యాయనే వాదనలు వినిపించాయి. ఈ విషయంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.