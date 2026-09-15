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ట్రంప్​ సర్కార్​కు షాక్​- వీసాల విషయంలో విద్యార్థులకు ఊరట

వీసా నిబంధనలపై ట్రంప్‌ సర్కార్‌కు షాకిచ్చిన కోర్టు- విద్యార్థులు, పాత్రికేయుల వీసా నిబంధనలను నిలిపివేసిన బోస్టన్‌ కోర్టు

US New Visa Rules For Students
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 9:49 AM IST

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US New Visa Rules For Students : విద్యార్థులు, పాత్రికేయుల వీసాల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్‌కు కోర్టు షాక్‌ ఇచ్చింది. విదేశీ విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు, జర్నలిస్టులు అమెరికాలో ఉండే కాలవ్యవధిపై పరిమితి విధించే ప్రతిపాదనను బోస్టన్‌ జిల్లా కోర్టు అడ్డుకుంది. ఆ నిబంధన అమల్లోకి రావటానికి ఒకరోజు ముందు ఆ నిర్ణయం వెలువడింది. ఈ కొత్త వీసా నిబంధనలకు సంబంధించి హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం చెప్పిన కారణాలు సమర్థనీయంగా లేవని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. 50ఏళ్లకుపైగా అమలులో ఉన్న విధానాన్ని ఒక్కసారిగా మార్చడం సరైన నిర్ణయం కాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధన అమలయితే విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలు తగ్గి అమెరికా ఉన్నత విద్యారంగంతోపాటు ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని కోర్టు హెచ్చరించింది. అమెరికాలో చదువుకోవటానికి వెళ్లే విద్యార్థులకు నాలుగేళ్ల కాలపరిమితి నిబంధన విధిస్తూ హోమ్‌ల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం జులైలో ప్రకటన చేసింది. జే1 వీసాలపై వచ్చే ఎక్స్ఛేంజ్‌ విజిటర్లు, ఐ-వీసాలపై వచ్చే మీడియా ప్రతినిధులకు కాలపరిమితిని విధించేలా ప్రతిపాదనలను రూపొందించింది. ఎఫ్‌1 వీసాలపై వచ్చిన విద్యార్థులు కోర్సు పూర్తయ్యేవరకూ డ్యురేషన్‌ ఆఫ్‌ స్టేటస్‌’కింద యూఎస్‌లో ఉంటున్నారు. ఆ నిబంధనను ఎత్తివేయాలని ట్రంప్‌ సర్కార్‌ భావించింది.

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