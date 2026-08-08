అమెరికా జాబ్ మార్కెట్ డీలా- ఒక్క జులైలోనే 23,000 మంది లేఆఫ్- మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ ట్రంప్నకు షాక్!
ఈ ఏడాది జులైలో అమెరికాలో తగ్గిన ఉద్యోగాలు- జాబ్స్ కోల్పోయిన 23వేల మంది- కార్మిక శాఖ విడుదల చేసిన ఉద్యోగాల గణాంకాల్లో కీలక విషయాలు వెల్లడి
Published : August 8, 2026 at 11:00 AM IST
Layoffs In US Job Market : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు షాక్ తగిలింది. ఈ ఏడాది జులైలో అమెరికా ఉద్యోగ మార్కెట్ డీలా పడింది. ఏకంగా 23,000మంది తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోయారు. ఈ విషయం అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు రాజకీయంగా ఇబ్బందికర అంశం కానుంది.
యూఎస్ కార్మిక శాఖ ప్రకారం
అమెరికా జాబ్ మార్కెట్ ఈ ఏడాది మే, జూన్ నెలల్లో 1,03,000 ఉద్యోగాలను కోల్పోయింది. జులైలో 23,000 మందిని కంపెనీలు ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాయి. అయితే జులైలో నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గింది. అందుకు కారణం వేలాది మంది జాబ్ మార్కెట్ నుంచి వైదొలగడం, ఉద్యోగాల కోసం పోటీపడే వారి సంఖ్య తగ్గడమని కార్మిక శాఖ వెల్లడించింది. కాగా, అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్పై పూర్తి పట్టును నిలుపుకోవాలని ట్రంప్నకు చెందిన రిపబ్లికన్ పార్టీ కోరుకుంటోంది. అంతలోనే శుక్రవారం కార్మిక శాఖ విడుదల చేసిన జులై ఉద్యోగాల గణాంకాలు అమెరికా జాబ్ మార్కెట్కు, ట్రంప్నకు గట్టి ఎదురుదెబ్బగా నిలిచాయి.
తగ్గిన నిరుద్యోగిత రేటు
జులైలో దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలు కొత్తగా భర్తీ అవుతాయని నిపుణులు అంచనా వేశారు. అయితే అందుకు భిన్నంగా స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు స్కూల్స్, రెస్టారెంట్లు, బార్లు, రిటైలర్ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఉద్వాసనకు గురయ్యారు. అయితే జులై నిరుద్యోగ రేటు 4.1 శాతానికి చేరింది. 2025 జూన్ తర్వాత ఇదే అత్యల్పం. అయితే జులైలో 2,64,000 మంది అమెరికా కార్మిక మార్కెట్ నుంచి వైదొలగడం వల్ల నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గింది. పని చేస్తున్న లేదా పని కోసం చూస్తున్న వారి వాటా 61.4 శాతానికి పడిపోయింది. 2021 ఫిబ్రవరి తర్వాత ఇదే అత్యల్పం. మరోవైపు, జులైలో ఉద్యోగుల వేతనాలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. ఉద్యోగి సగటు గంట వేతనం 2025 జులైతో పోలిస్తే 3.2శాతం పెరిగింది. అమెరికన్ కుటుంబాలు అధిక జీవన వ్యయాల భారంతో సతమతమవుతున్న సమయంలో ఈ వేతనాల పెంపు జరిగింది.
వాస్తవ పరిస్థితులు వేరుగా
అమెరికా పరిశ్రమలను రక్షించడానికి, తయారీ రంగ ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి ట్రంప్ సర్కార్ ఇతర దేశాలపై భారీ సుంకాలను విధించింది. తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్వదేశీ పౌరులకు ఉద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయని ట్రంప్ చాలా కాలంగా చెబుతున్నారు. స్వదేశీయులకు ఉద్యోగాలు దక్కేలా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే వాస్తవ పరిస్థితులు వేరేలా ఉన్నాయి. గత ఏడాది కాలంలో 7,20,000 మంది అమెరికన్లు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు.
ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై యూఎస్ జాబ్ మార్కెట్ ప్రభావం
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని తిరిగి 2 శాతానికి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ పనిచేస్తోంది. గత వారం జరిగిన సమావేశంలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. కానీ ముగ్గురు అధికారులు వడ్డీ రేట్లను పెంచాలని కోరారు. కానీ ఆ నిర్ణయం జరగలేదు. ఈ ఏడాది చివర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉంటుందని వాల్ స్ట్రీట్ వ్యాపారులు ఆశిస్తున్నారు. కాగా, వడ్డీ రేట్ల పెంపు సమర్థనీయమా కాదా అని ఫెడ్ చర్చించేటప్పుడు వారు యూఎస్ ఉద్యోగ మార్కెట్ పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆర్థికవేత్త డేనియల్ ఝావో అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ ఏడాది ఉద్యోగ నియామకాలు అంతంత మాత్రమే
ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు కంపెనీలు నెలకు 61,000 ఉద్యోగాలను మాత్రమే కల్పిస్తున్నాయి. 2002 తర్వాత ఆర్థిక మాంద్యం లేని కాలంలో ఇంతటి బలహీనమైన నియామకాలు జరగడం ఇదే మొదటిసారి. కాగా, 2023-2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నెలకు 1,66,000 ఉద్యోగాల కల్పన జరిగింది. దానితో పోల్చితే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉద్యోగాల కల్పన చాలా తక్కువగా ఉంది. కొవిడ్ లాక్డౌన్లు ముగిసిన తర్వాత 2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ యూఎస్లో ఉద్యోగ నియామకాలు భారీగానే జరిగాయి. మరోవైపు, ట్రంప్ వలసల విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, బేబీ బూమర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పదవీ విరమణ చేయడం వల్ల ఉద్యోగాల కోసం పోటీపడే వారి సంఖ్య తగ్గింది. అందువల్ల ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రకారం 2023-2024లో నెలకు 1,55,000గా ఉన్న బ్రేక్-ఈవెన్ నియామకాల రేటు, ఇప్పుడు దాదాపు సున్నాకు పడిపోయింది.
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