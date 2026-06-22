అమెరికా కీలక నిర్ణయం- ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులకు గ్రీన్ సిగ్నల్- 60 రోజుల కోసం ప్రత్యేక లైసెన్స్
స్విట్జర్లాండ్లో అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో పురోగతి- 2026 ఆగస్ట్ 21 వరకు ఇరాన్ చమురు రవాణా, విక్రయాలకు అమెరికా అనుమతి- హర్ముజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు ఇరాన్ గ్రీన్ సిగ్నల్
Published : June 22, 2026 at 9:17 PM IST
US Iran Oil Sanctions : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించి శాంతిని పునరుద్ధరించే దిశగా సాగుతున్న దౌత్య చర్చల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇరాన్తో స్విట్జర్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న శాంతి చర్చల్లో పురోగతి కనిపిస్తుండటంతో, అమెరికా సర్కార్ ఇరాన్ చమురు రవాణా, ఎగుమతులపై ఉన్న ఆంక్షల్ని తాత్కాలికంగా సడలిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ నుంచి ముడి చమురు, పెట్రో కెమికల్స్, ఇతర పెట్రోలియం ఉత్పత్తి, రవాణా, విక్రయాలకు అనుమతులు ఇస్తూ అమెరికా ఆర్థిక శాఖ (యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది ట్రెజరీ) కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు సోమవారం రోజు ప్రత్యేక 60 రోజుల తాత్కాలిక జనరల్ లైసెన్స్ జారీ చేసింది.
ఈ పరిణామంతో ఇరాన్ నుంచి చమురును దిగుమతి చేసుకునే దేశాలకు తాత్కాలిక ఊరట లభించనుందని, ఇది ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో కూడా అనిశ్చితిని తొలగిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హర్ముజ్ జలసంధి పూర్తి స్థాయిలో తిరిగి తెరుచుకుంటే చమురు సరఫరా మరింత సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. స్విట్జర్లాండ్లో యూఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ ఉన్నతాధికారుల మధ్య జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. యూఎస్ ట్రెజరీ విభాగానికి చెందిన ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారెన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ ఈ ఆంక్షల సడలింపులకు సంబంధించిన ఒక అధికారిక పత్రాన్ని విడుదల చేసింది. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం 2026, ఆగస్ట్ 21 ఉదయం 12.01 గంటల వరకు ఈ లైసెన్స్ గడువు అమల్లో ఉంటుంది.
అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో సానుకూల వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యూఎస్ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెన్సెంట్ వెల్లడించారు. ఇక్కడ హర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నౌకల రవాణాకు ఇరాన్ అంగీకరించిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఇంకా అంతర్జాతీయ అణు శక్తి నియంత్రణ సంస్థ ఇన్స్పెక్టర్ల తనిఖీలకు కూడా ఇరాన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు బెన్సెంట్ చెప్పారు. ఈ రెండు ప్రతిపాదనలకు ఇరాన్ అంగీకరించిన తర్వాత, అమెరికా ఈ 60 రోజుల చమురు ఆంక్షల మినహాయింపు లైసెన్స్ జారీ చేసినట్లు ఆయన ట్విట్టర్లో(X) పోస్ట్ చేశారు.
వీటికే అనుమతి
ఇరాన్ నుంచి ముడి చమురు ఉత్పత్తి, సరఫరా, విక్రయాలు, దిగుమతి, లోడింగ్కు అవసరమైన అన్ని రకాల లావాదేవీలకు అనుమతి లభించింది. ఇక వీటిని చట్టబద్ధంగానే నిర్వహించవచ్చు. ఇందులోనే చమురును సరఫరా చేసే నౌకలకు వర్తించే బీమా, నౌకా రవాణా, ఆర్థిక చెల్లింపులు వంటి అనుబంధ సేవలకు కూడా మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైతే ఇరాన్ ముడి చమురును నేరుగా అమెరికాలోకి కూడా దిగుమతి చేసుకునేందుకు ఈ లైసెన్స్ అనుమతులు కల్పిస్తుంది. ఈ మినహాయింపులు ఉత్తర కొరియా, క్యూబా దేశాలకు వర్తించవని, వారిపై అమెరికా ఆంక్షలు యథాతథంగానే కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య శాశ్వత శాంతికి బలమైన పునాది వేశాయని జేడీ వాన్స్ పేర్కొన్నారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలికి, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని నెలకొల్పడమే ఈ చర్చల ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. దీని వల్ల అమెరికాలోని తమ ప్రజలకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని అన్నారు. రానున్న 60 రోజుల్లో రెండు దేశాలు సమగ్ర ఒప్పందానికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలి? అనే దాని గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. చర్చల ద్వారానే ఇలాంటి దౌత్యపర సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నారు. పాక్ మధ్యవర్తిత్వమే అమెరికా- ఇరాన్ ఒప్పందంలో కీలకంగా నిలిచిందని వాన్స్ స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలం- శాంతి ఒప్పందానికి బలమైన పునాది: జేడీ వాన్స్
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