'రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసుకోండి'- భారత్‌కు అమెరికా 30 రోజులు మినహాయింపు

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుకు భారత్‌కు తాత్కాలిక మినహాయింపు- ఇరాన్‌ యుద్ధం దృష్ట్యా 30 రోజులు మినహాయింపు ఇచ్చిన అమెరికా- మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్‌ బెస్సెంట్‌ వెల్లడి

us on india russia oil trade (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 7:43 AM IST

1 Min Read
US on India Russia Oil Trade : రష్యా నుంచి 30 రోజుల పాటు చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు అమెరికా, భారత్‌కు తాత్కాలిక మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ తెలిపారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాల కారణంగా ఇప్పటికే చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయికి చేరిందని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడానికి రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్‌కు తాత్కాలిక మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో చిక్కుకున్న రష్యా చమురు నౌకల నుంచి మాత్రమే కొనుగోళ్లు చేయాలని స్పష్టంచేశారు. ఫలితంగా రష్యాకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరదన్నారు. అమెరికాకు భారత్‌ ముఖ్యమైన భాగస్వామి అని బెసెంట్‌ వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో అమెరికా ముడిచమురు కొనుగోళ్లను భారత్‌ పెంచుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అమెరికా ఆంక్షలు, ఆ దేశంతో ఖరారైన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం కారణంగా భారత్‌, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను గణనీయంగా తగ్గించింది.

