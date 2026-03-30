కువైట్​ విద్యుత్​ కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడి- భారతీయుడు మృతి- స్పందించిన ఎంబసీ

కువైట్​లోని పవర్​ ప్లాంట్​పై జరిగిన దాడిలో భారతీయు మృతి- వెల్లడించిన కువైట్‌ విద్యుత్తుశాఖ- ఇరాన్, తుర్కియే రక్షణ మంత్రుల మధ్య టెలిఫోన్ సంభాషణ

Published : March 30, 2026 at 1:12 PM IST

Iran Attack Kuwait : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలై నెల రోజులు దాటినా ఉద్రిక్తతతలు రోజురోజుకూ తీవ్రరూపం దాలుస్తున్నాయి. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​ చేస్తున్న దాడులకు ఇరాన్​ కూడా ప్రతిస్పందిస్తోంది. ఆదివారం కువైట్​లో ఇరాన్ చేసిన దాడిలో భారతీయ కార్మికుడు మృతి చెందాడు. దీనిపై భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా స్పందించింది. ఆదివారం సాయంత్రం ఇరాన్ దాడుల్లో భాగంగా కువైట్‌లోని ఒక ప్రధాన విద్యుత్, నీటి డీసాలినేషన్ ప్లాంట్‌లోని సర్వీస్ భవనం లక్ష్యంగా మారింది. ఈ దాడిలో భారతీయ కార్మికుడు మృతి చెందగా, భవనానికి భారీ నష్టం వాటిల్లిందని కువైట్ విద్యుత్​ శాఖ వెల్లడించింది. దాడి అనంతరం వెంటనే సాంకేతిక, అత్యవసర బృందాలను రంగంలోకి దింపింది. ప్లాంట్ కార్యకలాపాలు కొనసాగేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు, భద్రతా సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుని ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సురక్షితం చేసింది.

స్పందించిన ఎంబసీ
భారతీయుడి మృతిపై కువైట్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. 'కువైట్‌లోని ఒక పవర్​ ప్లాంట్​పై జరిగిన దాడి కారణంగా ఒక భారతీయ పౌరుడు దురదృష్టవశాత్తు మరణించినందుకు, కువైట్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తోంది. సాధ్యమైనంత మేర పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు, రాయబార కార్యాలయం కువైట్ అధికారులతో సన్నిహితంగా సమన్వయం చేసుకుంటోంది" అని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

ఇప్పటివరకు 8 మంది మృతి
ఇటీవల యూఏఈలో ఓ భారతీయుడు మృతి చెందాడు. ఇరాన్‌ క్షిపణులను యూఏఈ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకోవడంతో దాని శకలాలు ఓ వీధిలో పడి భారతీయుడు సహా మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక గల్ఫ్‌లో యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 8 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గల్ఫ్ దేశాలపై జరుగుతున్న డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రవాసులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

ఇరాన్​లోని ప్రధాన అణుకేంద్రాలపై దాడులు
మార్చి 27న ఇరాన్​లోని రెండు ప్రధాన అణుకేంద్రాలపై దాడి జరిగినట్లు ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్స్ (ఐఏఈఏ) ధ్రువీకరించింది. అరాక్​లోని భారజల రియాక్టర్​ ఉత్పత్తి కేంద్రం తీవ్రంగా ధ్వంసమైనట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిందని, అయితే అణుధార్మిక పదార్థాలు ఉన్నట్లు అధికారికంగా ఎటువంటి సమాచారం లేదని పేర్కొంది. మరోవైపు ఈ దాడులను చేసిందని ఇజ్రాయెల్ అని ప్రకటించింది. అలాగే ఉత్తర ఇరాన్‌లోని తబ్రిక్‌ పెట్రో కెమికల్‌ కర్మాగారం పైనా దాడి జరిగింది. ఇక్కడ చమురు, గ్యాస్‌, ప్లాస్టిక్‌ వంటి కెమికల్‌ ఉత్పత్తులను తయారుచేస్తున్నారు. ఈ దాడిలో ప్లాంట్‌ ధ్వంసమైనట్లు సమాచారం.

ఈ దాడులు చేయడం చట్టబద్దమైన హక్కు : ఇరాన్
ఇదిలా ఉండగా పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల మధ్య ఇరాన్ తన చర్యలను సమర్థించుకుంది. దాడులు చేసిన వారిపై నిర్ణయాత్మకంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నామని, ఇది తమ చట్టబద్ధమైన హక్కు ఇరాన్ తాత్కాలిక రక్షణ మంత్రి జనరల్ సయ్యద్ మజీద్ రేజా తెలిపారు. తుర్కియే రక్షణ మంత్రి యాసర్ గులర్​తో టెలిఫోన్​లో కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న దాడులను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇవి అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘన మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకమని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సైనిక చర్యలు పూర్తిగా రక్షణాత్మకంగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

అమెరికాకు వార్నింగ్
మరోవైపు తమపై చేస్తున్న దాడులకు ప్రతీకారం తీవ్రంగా ఉంటుందని ఇరాన్ హెచ్చరికలు చేసింది. అమెరికా సైనికులు ఇరాన్ భూభాగంలోకి అడుగు పెడితే వారిని అగ్నికి ఆహుతి చేస్తామంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ దేశంపై దాడులు కొనసాగితే పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా ఇజ్రాయెల్‌ కమాండర్లు, రాజకీయ ప్రముఖులే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని ఐఆర్‌జీసీ తెలిపింది.

