విదేశాంగ మంత్రి, పార్లమెంటు స్పీకర్ హత్యకు అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ కుట్ర : ఐరాసకు ఇరాన్ లేఖ
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లపై సంచలన ఆరోపణలతో ఐక్యరాజ్యసమితికి లేఖ రాసిన ఇరాన్- తమ దేశ సీనియర్ ఉన్నతాధికారులను హత్య చేసేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కుట్ర పన్నాయని ఆరోపణ
Published : March 27, 2026 at 10:42 AM IST
US Israeli Conspiracy : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లపై సంచలన ఆరోపణలతో ఐక్యరాజ్యసమితికి ఇరాన్ ఓ లేఖ రాసింది. తమ దేశ సీనియర్ ఉన్నతాధికారులు, విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చి, పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాగెర్ ఘాలిబాఫ్లను హత్య చేసేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కుట్ర పన్నాయని ఇరాన్ ఆరోపించింది. ఈ మేరకు ఓ లేఖను ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరెస్, ఐరాస భద్రతా మండలి అధ్యక్షుడికి యూఎన్లోని ఇరాన్ శాశ్వత ప్రతినిధి అమీర్ సయ్యిద్ ఇరావని గురువారం అందించారు. ఈ వివరాలతో ఇరాన్ అధికారిక న్యూస్ ఛానల్ ఒకటి వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది.