ఇరాన్‌పై యూఎస్​, ఇజ్రాయెల్ దాడులు- ఐరాస P-5 దేశాల భేటీకి రష్యా పిలుపు

ప్రపంచ భద్రత, సుస్థిరతలపై పీ-5 దేశాలు చర్చించాలి- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ అదే కోరుకుంటున్నారు- అంతర్జాతీయ న్యాయం తీవ్రంగా చచ్చుబడి పోయింది- అది కాగితాలు, మాటలకు పరిమితమైందిరష్యా ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్

Published : March 8, 2026 at 6:39 PM IST

Russia On US Israeli attacks : ఇరాన్‌పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. దీనిపై చర్చించేందుకు ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలోని ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు (పీ-5) భేటీ కావాలని పిలుపునిచ్చింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ న్యాయం తీవ్రంగా చచ్చుబడి పోయిందని రష్యా ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రతిపాదన మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలోని ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు భేటీ కావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కొవిడ్-19 సంక్షోభ కాలానికి ముందు కూడా ఒకసారి ఇదే ప్రతిపాదనను పుతిన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.

ప్రపంచ భద్రత, సుస్థిరతలపై చర్చించేందుకు పీ-5లోని రష్యా, చైనా, అమెరికా, ఫ్రాన్స్, యూకే భేటీ కావాలని పుతిన్ కోరుకుంటున్నారని దిమిత్రీ పెస్కోవ్ చెప్పారు. అంతర్జాతీయ న్యాయం అనేది దాదాపు నశించిపోయిందని, ఇలాంటప్పుడు అంతర్జాతీయ న్యాయంలోని నిబంధనలు, సూత్రాలను అనుసరించమని ఇతరులకు ఎలా చెప్పగలమో తనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. కనీసం అంతర్జాతీయ న్యాయం అంటే ఏమిటో నిర్వచించే పరిస్థితిలో కూడా ఇప్పుడెవరూ లేరని ఆయన తెలిపారు. వాస్తవానికి అంతర్జాతీయ న్యాయం అనేది ఇంకా మిగిలి లేదని పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు. కేవలం అది కాగితాలు, మాటలకు పరిమితమైందని, ఆచరణలో అస్సలు కనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

రాజకీయ, ఆర్థిక పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది!
"ఇరాన్‌పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేశాక పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో అస్థిర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. యావత్ మిడిల్ ఈస్ట్‌లో జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. వీటి ఫలితంగా ప్రతికూలమైన రాజకీయ, ఆర్థిక పర్యవసానాలను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది" అని రష్యా ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కోవ్ హెచ్చరించారు.

అమెరికా చర్యలు నిబంధనలకు లోబడి ఉన్నాయా?
"ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నాం అనే దానిపై చర్చ జరగాలి. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణపై అమెరికా స్పష్టమైన ప్రకటనను విడుదల చేయాలి. వారి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక ఏమిటో చెప్పాలి. తమ చర్యలు అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు లోబడి ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా అమెరికా వివరించాలి" అని ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్‌‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ అన్నారు.

యూఏఈపై 16 బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లు, 117 డ్రోన్లతో ఎటాక్
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌ (యూఏఈ)పై ఆదివారం రోజూ ఇరాన్ దాడులను కొనసాగించింది. తాజాగా 16 బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లు, 117కుపైగా డ్రోన్లతో తమ దేశంపై ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేసిందని యూఏఈ రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. తాము అన్ని 16 మిస్సైళ్లనూ గగనతలంలోనే అడ్డుకొని నిర్వీర్యం చేశామని తెలిపింది. మరొక ఇరాన్ మిస్సైల్ నేరుగా సముద్రంలో పడిందని పేర్కొంది. చాలావరకు ఇరాన్ డ్రోన్లనూ తాము అడ్డుకున్నామని, కానీ నాలుగు డ్రోన్లు భూమిపై పడ్డాయని యూఏఈ రక్షణ శాఖ చెప్పింది. అన్ని ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు తాము రెడీగా ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. అయితే యూఏఈలోని ఏయే ప్రదేశాలపై ఇరాన్ దాడులు జరిగాయి అనే సమాచారాన్ని బహిర్గతపర్చలేదు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులను తీవ్రతరం చేస్తామని ఆదివారం ఉదయం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ హెచ్చరించారు. ఆ వెంటనే యూఏఈపై దాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

394 మంది మృతుల్లో 83 మంది పిల్లలే : లెబనాన్
లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో 394 మంది చనిపోగా, వారిలో 83 మంది పిల్లలే ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని లెబనాన్ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి రకాన్ నసీరుద్దీన్ ఆదివారం వెల్లడించారు. గతవారం ఇజ్రాయెల్ ఉత్తర ప్రాంతంపై ఇరాన్ సమర్ధిత హిజ్బుల్లా మిలిటెంట్లు రాకెట్లతో దాడులు చేశారు. ఇందుకు ప్రతిగా లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లోనే వందలాది మంది ప్రజలు చనిపోయారు.

