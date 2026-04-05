ఇరాన్ బ్లాక్ మౌంటెన్పై ఎయిర్ స్ట్రైక్- 200కుపైగా మౌలిక సదుపాయాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు- 70 శాతం సామర్థ్యం డౌన్!
ఇరాన్లో బ్లాక్ మౌంటెన్పై వైమానిక దాడి- ముగ్గురు మృతి, మరికొందరికి గాయాలు- 200కు పైగా ఇరాన్ లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్ భారీ దాడులు- కువైట్, యూఏఈలో అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు
Published : April 5, 2026 at 8:21 AM IST
West Asia Tensions : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు రోజురోజుకీ తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ఒకవైపు కొనసాగుతుండగా, ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులతో సమాధానం ఇస్తోంది. తాజా పరిణామాలు ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అస్థిరతలోకి నెట్టాయి.
మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం
ఇరాన్లోని కోహ్గిలుయెహ్ ప్రాంతంలోని బ్లాక్ మౌంటెన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ బలగాలు వైమానిక దాడి నిర్వహించినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. ఈ దాడిలో కనీసం ముగ్గురు మరణించగా, ఇద్దరు గాయపడినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. గాయపడిన వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఘటన స్థలంలో అత్యవసర సిబ్బంది సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఈ దాడి ప్రభావం పూర్తిగా అంచనా వేయలేని స్థితి నెలకొంది. స్థానిక అధికారులు పరిస్థితి అత్యంత కీలకంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. బాధితుల వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా వెలుగులోకి రాలేదు. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్లో కూలిన అమెరికా యుద్ధవిమానం ఘటన మరింత ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఆ విమానం సిబ్బందిలో ఒకరిని వెతికేందుకు అమెరికా చేపట్టిన శోధన చర్యల సమయంలో స్థానిక తెగలు హెలికాప్టర్లపై కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. కోహ్గిలుయెహ్, బోయర్-అహ్మద్ ప్రాంతాలతో పాటు బఖ్తియారి ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
దేశ సరిహద్దులను కాపాడే వీరులుగా!
రెండు బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లపై స్థానికులు కాల్పులు జరిపినట్లు ఇరాన్ మీడియా పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై ఇరాన్ విప్లవ గార్డులు (IRGC) స్పందిస్తూ, స్థానిక తెగల ధైర్యాన్ని ప్రశంసించారు. దేశ సరిహద్దులను కాపాడే వీరులుగా వారిని అభివర్ణించారు. ఇదే సమయంలో, ఇరాన్ కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థను కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ వ్యవస్థే అమెరికా యుద్ధవిమానాన్ని కూల్చిందని ఇరాన్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. త్వరలోనే తమ గగనతలంపై సంపూర్ణ నియంత్రణ సాధిస్తామని ఇరాన్ సైనిక అధికారులు హెచ్చరించారు.
140కు పైగా లక్ష్యాలు ధ్వంసం
ఇక ఇజ్రాయెల్ కూడా తన దాడులను మరింత విస్తరించింది. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (IDF) ఇరాన్లో 200కు పైగా మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిపినట్లు ప్రకటించాయి. అలాగే లెబనాన్లో హెజ్బొల్లాకు చెందిన 140కు పైగా లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ విప్లవ గార్డుల ఆయుధ నిల్వ కేంద్రాలు, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, క్షిపణి తయారీ కేంద్రాలు లక్ష్యాలుగా మారాయి. విమానాలపై దాడులకు ఉపయోగించే బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ఉత్పత్తి కేంద్రాలను కూడా ధ్వంసం చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ పేర్కొంది.
లెబనాన్లో హెజ్బొల్లా శిక్షణ కేంద్రాలు, ఆయుధ నిల్వ కేంద్రాలు, ప్రయోగ స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హెజ్బొల్లా రద్వాన్ ఫోర్స్ ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ వెల్లడించింది. ఇటీవల ఒక్కరోజులోనే 70కు పైగా దాడులు నిర్వహించినట్లు IDF తెలిపింది. ఈ దాడులు ప్రధానంగా క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు, డ్రోన్ల తయారీ స్థావరాలపై జరిగాయని పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ పౌరుల భద్రత కోసం ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేసింది.
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ మాట్లాడుతూ, ఈ దాడులతో ఇరాన్ పరిశ్రమలకు భారీ నష్టం కలిగిందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ఉక్కు ఉత్పత్తిలో 70 శాతం సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీశామని పేర్కొన్నారు. ఇది ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని బలహీనపరిచే చర్యగా ఆయన వివరించారు. ఇక మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులు కొనసాగిస్తోంది. కువైట్లోని శువైఖ్ ఆయిల్ కాంప్లెక్స్పై డ్రోన్ దాడి జరగడంతో అక్కడ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అత్యవసర సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు
ఇరాన్ సైన్యం యూఏఈ, కువైట్లలో ఉన్న అమెరికా స్థావరాలపై కూడా డ్రోన్ దాడులు జరిపినట్లు తెలిపింది. అరాష్-2 డ్రోన్లను ఉపయోగించి రాడార్ వ్యవస్థలు, సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. యూఏఈలోని అల్యూమినియం పరిశ్రమలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ పరిశ్రమలు సైనిక సామగ్రి తయారీలో కీలకమని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ ఘర్షణలు ఇప్పుడు ఆరు వారాలు దాటాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్ వరుసగా దాడులు చేస్తోంది. ఇరు పక్షాల చర్యలతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.