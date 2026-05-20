అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ 'నెజాద్' ప్లాన్ బెడిసికొట్టిందా? ఇరాన్పై యుద్ధం అసలు లక్ష్యం అదేనా?
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ యుద్ధంపై యూఎస్ మీడియా సంచలన కథనం- ఇరాన్ నాయకత్వ మార్పుపై ప్లాన్- యుద్ధ ప్రణాళికలపై నెజాద్తో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంప్రదింపులు- హౌస్ అరెస్ట్ నుంచి విడిపించేందుకే ఆ దాడి
Published : May 20, 2026 at 11:47 AM IST
US Israel Plan For Iran Regime : ఫిబ్రవరిలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేసిన ఆపరేషన్ ప్లాన్ రివర్స్ అయిందా? 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'ని ప్రారంభించినప్పుడు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ఉద్దేశం యుద్ధం కాదా? ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు, క్షిపణి వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేయడం అనేది కేవలం పైకి కనిపించే కారణమా? అవుననే అంటోంది అంతర్జాతీయ మీడియా దిగ్గజం 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్'లో ప్రచురితమైన కథనం. వెనెజువెలాలో లాగా ఇరాన్లో నాయకత్వ మార్పుకు యూఎస్, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు ఆ కథనంలో పేర్కొంది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయాతొల్లా అలీ ఖమేనీని హతమార్చిన తర్వాత, ఆ దేశ పాలకుడిగా తమకు అనుకూలమైన అతివాద నేత, మాజీ అధ్యక్షుడు మహమూద్ అహ్మదీ నెజాద్ను తిరిగి తీసుకురావాలని వ్యుహాన్ని రచినట్లు తెలిపింది. అయితే ప్లాన్ ప్రకారమే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని హత్య చేసిన రోజే నెజాద్ ఇంటిపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేశాయి. కానీ, ఆ దాడిలో నెజాద్ ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకోవడంతో అమెరికా ప్రయత్నం విఫలమైనట్లు కథనంలో ప్రచురించింది.
అహ్మదీ నెజాద్ను ఇరాన్ నూతన అధ్యక్షుడిగా నియమించాలని యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలిరోజుల్లో ఆ రెండు దేశాలు ప్లాన్ చేసుకున్నాయని అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనంలో పేర్కొంది. ఇరాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని యుద్ధ ప్రణాళికలను రూపొందించే క్రమంలోనూ అహ్మదీ నెజాద్ను రెండు దేశాలు సంప్రదించాయని ఆ కథనంలో ప్రస్తావించడం గమనార్హం. అయితే యుద్ధంలో తొలిరోజైన ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని అహ్మదీ నెజాద్ నివాసంపైనా ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ దాడుల్లో గాయాలపాలైన అహ్మదీ నెజాద్, ఇరాన్లో ప్రభుత్వ మార్పిడి చేయాలనే అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ రహస్య ప్లాన్కు దూరమయ్యారని ఈ కథనం తెలిపింది.
అహ్మదీ నెజాద్ ఇంటిపైనా బాంబులు
అహ్మదీ నెజాద్ను ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇంట్లోనే బంధించి (హౌస్ అరెస్ట్ చేసి) ఉంచింది. ఆయన ఇంటిపై ఇజ్రాయెల్ బాంబులు వేసింది చంపడానికి కాదని, సెక్యూరిటీగా ఉన్న ఇరాన్ సైనికులను మట్టుబెట్టి నెజాద్ను విడిపించడానికి అని కథనంలో పేర్కొన్నారు. కానీ, ఆ ప్లాన్ ఫలించకపోగా అహ్మదీ నెజాదే గాయపడ్డారని తెలిపారు. తన నివాసంపై జరిగిన దాడిని, తనను విడిపించే ప్రయత్నంగానే అహ్మదీనెజాద్ భావించారని ఆయన సహచరుడు ఒకరు తమకు తెలిపారని అమెరికన్ మీడియా సంస్థ వెల్లడించింది.
డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్లాగే అహ్మదీనెజాద్
ఇరాన్కు నాయకత్వం వహించగల వ్యక్తిగా, ఇరాన్ రాజకీయ, సామాజిక, సైనిక పరిస్థితిని నిర్వహించగల సామర్థ్యమున్న నేతగా అమెరికన్లు అహ్మదీ నెజాద్ను చూస్తున్నారని అహ్మదీ నెజాద్ సహచరుడు చెప్పినట్లు కథనంలో నివేదించారు. వెనెజువెలా పాలకుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా దళాలు అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత, ఆ దేశ పాలనా పగ్గాలను డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్కు అప్పగించారు. వెనెజువెలాలో డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్లాగే ఇరాన్లో అహ్మదీనెజాద్ తమకు అనుకూలంగా పాలించగలరనే అంచనాలతో అమెరికా ఉందని నెజాద్ సహచరుడు తమతో చెప్పారన్నారు.
అధ్యక్షుడి స్థాయి నుంచి గృహ నిర్బంధం దాకా
అహ్మదీ నెజాద్ తొలిసారిగా 2005 ఆగస్టులో ఇరాన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 2009లో జరిగిన ఎన్నికల్లో తిరిగి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై, 2013 వరకు ఆ పదవిలో కొనసాగారు. ‘‘ఇజ్రాయెల్ను ప్రపంచ పటం నుంచి తుడిచివేయాలి" అని ఈ వ్యవధిలో చాలాసార్లు ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే 2017, 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా ఇరాన్ పాలకులు ఆయనపై అనర్హత వేటు చేశారు. దీంతో అహ్మదీనెజాద్ నేరుగా ఇరాన్ పాలకులపై అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. 2017 డిసెంబర్ చివరి వారంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీతో పాటు అప్పటి ప్రభుత్వంపై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దీంతో అరెస్ట్ చేశారు. 2018 జనవరి 7-8 తేదీల్లో నాటి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఆమోదంతో అహ్మదీనెజాద్ను అధికారికంగా హౌస్ అరెస్ట్లోకి మార్చారు. నాటి నుంచి తూర్పు టెహ్రాన్లోని నర్మక్ ప్రాంతంలో ఉన్న నివాసంలో గృహ నిర్బంధంలో అహ్మదీనెజాద్ ఉన్నారు.
యుద్ధంలో 42 విమానాలు, డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్లు కోల్పోయిన అమెరికా
ఇరాన్తో యుద్ధంలో అమెరికా విమానాలు, యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లను పెద్దసంఖ్యలోనే కోల్పోయింది. ఈ వివరాలను సాక్షాత్తూ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ కోసం పనిచేసే స్వతంత్ర పరిశోధనా సంస్థ కాంగ్రెషనల్ రీసెర్చ్ సర్వీస్ (సీఆర్ఎస్) నివేదిక వెల్లడించింది. విమానాలు, యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లను కలుపుకొని మొత్తం 42 ధ్వంసమయ్యాయని తెలిపింది. అయితే ఇంకా పశ్చిమాసియాలో సైనిక కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నందున ధ్వంసమైన ఆయుధ సంపత్తి సంఖ్యలో సవరణ జరగొచ్చని పేర్కొంది.
అమెరికా కోల్పోయిన విమానాలు -16
- ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగిల్ (ఫైటర్ జెట్స్): 4
- ఎఫ్-35ఏ లైట్నింగ్ II (ఫైటర్ జెట్): 1
- ఏ -10 థండర్బోల్ట్ II (గ్రౌండ్-అటాక్ విమానం): 1
- కేసీ -135 స్ట్రాటోట్యాంకర్ (ఆకాశంలో ఇంధనం నింపే విమానాలు): 7
- ఈ-3 సెంట్రీ ఏడబ్ల్యూఏసీఎస్ (నిఘా విమానం): 1
- ఎంసీ -130జే కమాండో II (ప్రత్యేక ఆపరేషన్ల రవాణా విమానాలు): 2
అమెరికా కోల్పోయిన డ్రోన్లు - 25
- ఎంక్యూ-9 రీపర్ డ్రోన్లు : 24
- ఎంక్యూ -4సీ ట్రైటాన్ డ్రోన్ : 13
అమెరికా కోల్పోయిన హెలికాప్టర్లు - 1
- హెచ్హెచ్ -60డబ్ల్యూ జాలీ గ్రీన్ II (రెస్క్యూ హెలికాప్టర్): 1