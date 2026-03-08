ఇరాన్ ఇంధన పంపిణీ హబ్లపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు- లక్ష్యం చేరేదాక యుద్ధం కొనసాగిస్తామన్న ప్రధాని
అన్ని లక్ష్యాలు సాధించే దాకా ఇరాన్పై దాడులు కొనసాగిస్తాం : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
Published : March 8, 2026 at 10:04 AM IST
Israel Attacks on Iran : ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని ఐఆర్జీసీకి చెందిన ఇంధన పంపిణీ హబ్లపై ఇజ్రాయెల్ వాయుసేన దాడులు చేసింది. ఐడీఎఫ్ ఇంటెలీజెన్స్ విభాగం అందించిన పక్కా సమాచారం ప్రకారం ఈ దాడులు చేశామని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్) వెల్లడించింది. ఈమేరకు ఒక ట్వీట్ చేసింది. ఇతర సైనిక యూనిట్లకు ఇంధన వనరులను ఐఆర్జీసీ పంపిణీ చేసే హబ్లను గుర్తించి, కచ్చితత్వంతో వాటిపై ఎటాక్స్ చేసినట్లు ఐడీఎఫ్ పేర్కొంది. దీనివల్ల ఇరాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం జరిగిందని చెప్పింది. ఈ దాడులతో ముడిపడిన ఒక గ్రాఫిక్స్ ఫొటోను కూడా ఐడీఎఫ్ విడుదల చేసింది. కేవలం ఇరాన్లోని వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలపైనే దాడులు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు అన్ని లక్ష్యాలు సాధించే దాకా ఇరాన్పై దాడులను కొనసాగిస్తామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూ వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపు దాలుస్తున్న వేళ ఇజ్రాయెల్ సైనిక దళాలు, పౌరులు చూపిన సాహసాన్ని ఆయన కొనియాడారు. ఈమేరకు హిబ్రూ భాషలో ఒక వీడియో సందేశాన్ని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు.
ఇజ్రాయెల్ ఉనికిని నిర్ణయించే పోరాటం మధ్యలో ఉన్నాం
‘‘ఇజ్రాయెల్ ఉనికిని నిర్ణయించే కీలకమైన పోరాటం మధ్యలో మనం ఉన్నాం. గతవారం రోజుల వ్యవధిలో మనం మన శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా బలాన్ని, చొరవను, సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించాం. ఇకపైనా అన్ని లక్ష్యాలను సాధించే దాకా సర్వశక్తులతో శత్రువుపై పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. మన పైలట్లు, సైనిక వీరులు, యుద్ధ విమానాల గ్రౌండ్ క్రూ, భద్రతా దళాలు, రెస్క్యూ టీమ్లకు నా సెల్యూట్. ఇజ్రాయెల్ పౌరులుగా మీరు బలమైన సంకల్పం, బాధ్యత, సాహసోపేత వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నారు’’ అని తన వీడియో సందేశంలో నెతన్యాహూ పేర్కొన్నారు.