ఇరాన్ అణు నిల్వలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఫొకస్- సీజ్​ చేసుకునేందుకు స్పెషల్ ఫోర్సెస్!

ఇరాన్ న్యూక్లియర్ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా ప్లాన్

US On Iran Nuclear Stockpile
satellite image provided by Vantor shows the Natanz nuclear complex in Iran (AP)
Published : March 8, 2026 at 12:56 PM IST

US On Iran Nuclear Stockpile : ఇరాన్‌ అణు నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక బలగాలను ఆ దేశంలో మోహరించే అవకాశంపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లు చర్చలు జరిపాయి. ఇరాన్‌ భారీగా శుద్ధి చేసిన సుసంపన్న యురేనియం నిల్వలను భద్రపరచాలని వాషింగ్టన్‌, జెరూసలేం భావిస్తున్నట్లు అమెరికన్‌ మీడియా తెలిపింది. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాతే ఈ ఆపరేషన్‌ చేపట్టాలని అవగాహనకు వచ్చినట్లు పేర్కొంది.

ఇరాన్‌ అణు కార్యకలాపాలను శాశ్వతంగా నిర్వీర్యం చేయడంలో భాగంగానే ఈ ఆపరేషన్‌ చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. అమెరికా డెల్టా ఫోర్స్, ఇజ్రాయెల్‌ ఎలైట్ కమాండో యూనిట్లు ఇందులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఇస్ఫహాన్, నటాంజ్, ఫోర్డో ప్రాంతాల్లోని అణు కేంద్రాలే ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఇరాన్ ఇప్పటికే 60శాతం వరకు యురేనియంను శుద్ధి చేసిందని, అణుబాంబు తయారీకి కావాల్సిన 90శాతం స్థాయికి చేరువలో ఉందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అయితే అది పౌర విద్యుత్‌ వంటి శాంతియుత కార్యక్రమాలకే వాడుతామని ఇరాన్‌ చెబుతూ వచ్చింది.

అమెరికన్లపై దాడి చేస్తే ఘోర పరిణామాలు: హెగ్‌సెత్ హెచ్చరిక
మరోవైపు ఈ వ్యూహాత్మక లక్ష్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ అమెరికా యుద్ధ శాఖ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్​సెత్ కొత్త హెచ్చరికలను జారీ చేశారు. అమెరికా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఎవరైనా తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ఎక్స్​ వేదికగా స్పష్టం చేశారు. అమెరికా జాతీయ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి రాజీ పడబోదని అందులో పేర్కొంది.

'ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా అమెరికన్లను మీరు చంపినా లేదా బెదిరించినా, మేం వదిలిపెట్టాం. ఎలాంటి క్షమాపణ, సందేహం లేకుండా మిమ్మల్ని వెంబడించి పట్టుకుని చంపుతాం' అని పీట్ హెగ్‌సెత్ హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా 21 సెకన్ల వీడియోను కూడా విడుదల చేశారు. అందులో సైనిక చర్యల సమయంలో వాహనాలు, భవనాలను అమెరికా దళాలు ధ్వంసం చేసిన అన్​క్లాసిఫైడ్ దృశ్యాలు ఉన్నాయి

TAGGED:

