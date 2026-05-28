కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు- అణు చర్చలకు అమెరికా- ఇరాన్ అంగీకారం!
అమెరికా, ఇరాన్ తాత్కాలిక ఒప్పందానికి ఇరు వర్గాల అంగీకారం- ట్రంప్ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూపులు!
Published : May 28, 2026 at 10:39 PM IST
US Iran Ceasefire : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య మూడు నెలలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో కీలక పరిణామం. కాల్పుల విరమణను 60 రోజులు పొడిగించడానికి, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు ప్రారంభించడానికి అమెరికా- ఇరాన్ ప్రతినిధులు గురువారం ఒక తాత్కాలిక ఒప్పందానికి వచ్చారు. ఈ మేరకు అమెరికా అధికారి ఒకరు తెలిపారు. దీని గురించి బహిరంగంగా చెప్పడానికి అధికారం లేని సదరు అధికారి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
అయితే ఈ కొత్త అవగాహన ఒప్పందానికి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆమోదం అవసరమని అమెరికా వర్గాలు ఏఎఫ్పీకి తెలిపాయి. అలాగే అమెరికాతో కుదిరిన ఈ తాత్కాలిక ఒప్పందాన్ని మాత్రం ఇరాన్ వెంటనే ధ్రువీకరించలేదు. అమెరికా, ఇరాన్లు పదేపదే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్న క్రమంలో ఇరుపక్షాలు ఈ తాత్కాలిక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ తాత్కాలిక ఒప్పందం వివరాలను మొదట ఆక్సియోస్ వార్తా సంస్థ నివేదించింది.