అమెరికా, ఇరాన్ ఘర్షణ చాలా క్లిష్టమైనది- అణ్వాయుధాల కోసం టెహ్రాన్ ప్రయత్నిస్తున్నట్టు ఆధారాలు లేవు: పుతిన్
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంపై రష్యా అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్ అణ్వాయుధాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని వ్యాఖ్య
Published : May 10, 2026 at 7:03 AM IST
Putin On US Iran War : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఘర్షణ అత్యంత క్లిష్టమైనదిగా అభివర్ణించారు. అయితే ఇరాన్ అణ్వాయుధాల తయారీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. విక్టరీ డే పరేడ్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ పుతిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకున్నట్లు తెలిపారు.
'ఇరాన్-అమెరికా మధ్య వివాదం చాలా క్లిష్టంగా మారింది. రష్యాకు ఇరాన్తో పాటు పర్షియన్ గల్ఫ్ దేశాలతో కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇది మాకు కూడా సవాలుగా మారింది. ఇరు పక్షాలతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ ఘర్షణ త్వరగా ముగుస్తుందని ఆశిస్త్తున్నా. దీన్ని కొనసాగించాలనే ఆసక్తి ఎవరికీ లేదని నేను భావిస్తున్నా. అయితే సమస్య పరిష్కారానికి ఇంకా రాజీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. 2015లో కుదిరిన అణు ఒప్పందంలో రష్యా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ సమయంలో ఇరాన్ మాపై పూర్తి నమ్మకం ఉంచిందిం. అది చాలా సానుకూల ఫలితాలు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రయత్నాలకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రస్తుతం ఇరాన్లోని బుషెహర్ అణు విద్యుత్ కేంద్ర నిర్మాణాన్ని రష్యా పూర్తి చేసింది. శాంతియుత అణుశక్తి కార్యక్రమాలపై మా సహకారం కొనసాగుతోంది' అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.
అణ్వాయుధాల ప్రయత్నాలపై ఆధారాలు లేవు
ఇరాన్ అణ్వాయుధాల అభివృద్ధికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టు రష్యాకు ఎప్పుడూ ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. అలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తాము ఎప్పుడూ చెప్పలేదని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ శాంతియుత అణుశక్తి కార్యక్రమాలకే పరిమితమవుతుందనే నమ్మకం ఉందని తెలిపారు. ఇరాన్ యురేనియం కార్యక్రమ నిర్వహణకు సంబంధించి గతంలో చేసిన ప్రతిపాదనలు ఇచ్చామని పుతిన్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) పర్యవేక్షణలో యురేనియం ప్రాసెసింగ్ నిర్వహించేందుకు సంయుక్త ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదించామని చెప్పారు. తమ ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికీ అమల్లోనే ఉన్నాయని, ఇరాన్ వద్ద ఎంత యురేనియం ఉందో పరిశీలించవచ్చని తెలిపారు. మొత్తం ప్రక్రియ ఐఏఈఏ పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతుందని అన్నారు. తాము సాధ్యమైనంత సహకారం అందించాలనుకుంటున్నామని అన్నారు. అది ఎవరికైనా అనుకూలంగా లేకపోతే వారి ఇష్టమంటూ పుతిన్ వ్యాఖ్యనించారు.
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరింది : పుతిన్
ఉక్రెయిన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకుందని పుతిన్ తెలిపారు. ఈ యుద్ధానికి పాశ్చాత్య దేశాల ఉ్నత వర్గాల్లోని ప్రపంచవాద వర్గమే కారణమని ఆరోపించారు. తమ భౌగోళిక రాజకీయ లక్ష్యాల కోసం పాశ్చాత్య దేశాలు ఉక్రెయిన్ను సాధనంగా ఉపయోగించుకున్నాయని విమర్శించారు. రష్యా ప్రయోజనాలను పూర్తిగా విస్మరించారని అన్నారు. ఉక్రెయిన్ యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరాలన్న ప్రయత్నాలు, నాటో విస్తరణ ప్రస్తుత యుద్ధానికి ప్రధాన కారణాలని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. తమ ఉద్దేశాల విషయంలో పాశ్చాత్య దేశాలు పలుమార్లు రష్యాను తప్పుదోవ పట్టించాయని ఆరోపించారు. ఉక్రెయిన్కు పాశ్చాత్య దేశాలు భారీ స్థాయిలో సైనిక, రాజకీయ మద్దతు ఇవ్వడం వల్లే యుద్ధం ఇంతకాలం కొనసాగుతోందని పుతిన్ ఆరోపించారు. ఆ మద్దతుతో కీవ్ ఘర్షణను మరింత పెంచిందన్నారు. రష్యాను కొన్ని నెలల్లోనే బలహీనపరచి, దేశ వ్యవస్థనే కూలదోసేయగలమని వారు భావించారని పేర్కొన్నారు. కానీ అందులో విఫలమయ్యారని, ఇప్పుడు వారు ఈ పరిస్థితిలోనే చిక్కుకుపోయాని అన్నారు.
'భారత్, చైనా, అమెరికాకు యుద్ధ పరిస్థితి వివరించాం'
ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిస్థితులపై భారత్, చైనా అమెరికాతో పాటు ఇతర మిత్ర దేశాలకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం అందించామని పుతిన్ తెలిపారు. తద్వార కీవ్తో మూడు రోజుల కాల్పుల విరమణకు మార్గం సుగమం చేశానని వెల్లడించారు. కీవ్లోని కమాండ్, నిర్ణయ కేంద్రాలు అనేక దేశాల దౌత్య కార్యాలయాలకు సమీపంలో ఉన్నాయని పుతిన్ తెలిపారు. అందుకే సంభావ్య ప్రమాదాలపై అమెరికా దృష్టికి తీసుకెళ్లామని చెప్పారు. ఎవరి సంబంధాలను దెబ్బతీయాలన్న ఉద్దేశం తమకు లేదని, కానీ పరిస్థితులు ఆ దిశగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అందుకే అమెరికా దౌత్య కార్యాలయ భద్రతకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు చెప్పారు.
