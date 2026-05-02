ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదనలపై ట్రంప్ అసంతృప్తి- మళ్లీ యుద్ధం జరిగే ఛాన్స్!
శాంతి చర్చల సందిగ్ధత: అమెరికాతో మరో పోరాటానికి సిద్ధమంటున్న ఇరాన్ సైన్యం
Published : May 2, 2026 at 3:09 PM IST
US Iran War Restart : పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అమెరికాతో మళ్లీ యుద్ధం మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని ఇరాన్కు చెందిన ఓ సీనియర్ సైనికాధికారి శనివారం తెలిపారు. ఇరాన్ తాజాగా పంపిన చర్చల ప్రతిపాదనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన కొన్ని గంటలకే ఇరాన్ సైనికాధికారి నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడడం గమనార్హం. వాస్తవానికి ఇరాన్ గురువారం సాయంత్రం తన ముసాయిదా ప్రతిపాదనలను మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న పాకిస్థాన్కు అందజేసింది. అయితే అందులోని అంశాలను ఇరాన్ అధికారిక మీడియా వెల్లడించలేదు.