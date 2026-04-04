ఒక్క పైలట్ కోసం శత్రుదేశంలో అమెరికా సాహసోపేత ఆపరేషన్ - కంబాట్ రెస్క్యూ మిషన్ విజయవంతమయ్యేనా?
అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్కు కూల్చేసిన ఇరాన్- అందులోని పైలట్ను రక్షించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టిన అమెరికా
Published : April 4, 2026 at 3:55 PM IST
US Rescue Operation In Iran : ఇరాన్ భూభాగంలో కుప్పకూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానం వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఇరాన్ దళాలు కూల్చివేసిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్కు చెందిన ఒక పైలట్ను అమెరికా రెస్క్యూ టీమ్స్ సురక్షితంగా రక్షించగా, గల్లంతైన మరో సైనికుడి కోసం ఇరాన్ గడ్డపై ముమ్మర గాలింపు కొనసాగుతోంది. శత్రు దేశంలోకి చొరబడి మరీ తమ సైనికుడిని రక్షించుకునేందుకు అమెరికా చేపట్టిన ఈ సాహసోపేత ఆపరేషన్ వివరాలు సహా, గతంలో యూఎస్ చేసిన అత్యంత క్లిష్టమైన కంబాట్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ మిషన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శుక్రవారం ఇరాన్ దళాలు కూల్చివేసిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్కు చెందిన పైలట్ కోసం అమెరికా అత్యంక క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఇరాన్లోని ఖుజెస్థాన్ ప్రావిన్స్లో అమెరికాకు చెందిన రిఫ్యూయలింగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు, మిలిటరీ హెలికాప్టర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నట్లు ధ్రువీకరించిన కొన్ని వీడియోలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ ఆపరేషన్లో దాదాపు 24 మంది పారా రెస్క్యూ జంపర్స్ బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లలో ఇరాన్ గడ్డపై గాలింపు చేస్తున్నారు. అవసరమైతే ఏ క్షణమైనా పారాచూట్ల ద్వారా కిందకు దూకడానికి వాళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
USAF HC-130J and HH-60G Pave Hawks on a deep combat search and rescue for the downed F-15 Strike Eagle crew in Iran. pic.twitter.com/vhCqUupLuz— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026
అత్యంత ప్రమాదకరం
కదనరంగంలో చిక్కుకుపోయిన లేదా ప్రమాదానికి గురైన సైనికులను కాపాడటాన్ని కంబాట్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ మిషన్ అంటారు. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో చేసే సాధారణ రెస్క్యూ కంటే ఇది ఎన్నో రెట్లు ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్లు శత్రువుల కళ్లెదుట, దాడుల మధ్య జరుగుతాయి. రెస్క్యూలో పాల్గొన్న వారి ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే. శత్రువుల కళ్లుగప్పి తమ పైలట్ను గుర్తించడం, అవసరమైతే వైద్య సహాయం అందించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడం. అయితే ఈ ఆపరేషన్ ఎంత వేగంగా చేస్తే అంత మంచిది. ఎందుకంటే, అదే పైలట్ ను పట్టుకోవడానికి ఇరాన్ బలగాలు కూడా వెతుకుతున్నాయి. కాబట్టి ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా ప్రాణాలకే ప్రమాదం. ఇలాంటి అత్యంత ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పనిచేసే పారా రెస్క్యూ జంపర్స్ ను 'స్విస్ ఆర్మీ నైవ్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్' అని పిలుస్తారు. వీరికి యుద్ధం చేయడంతో పాటు పారామెడిక్గా వైద్యం చేయడంలోనూ రెండేళ్ల పాటు కఠినమైన శిక్షణ ఇస్తారు. వీరు నీటి అడుగున బాంబులను నిర్వీర్యం చేయగలరు, ఎంతటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని బతకగలరు.
1943లో బర్మాలో సైనికులకు సాయం!
అమెరికా సైన్యంలో ఇలాంటి ప్రాణాపాయ రెస్క్యూ మిషన్లకు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1943లో అప్పటి బర్మాలో గాయపడిన సైనికులకు సాయం చేసేందుకు ఇద్దరు సర్జన్లు పారాచూట్ ద్వారా కిందకు దూకడం పారా రెస్క్యూ మిషన్లకు నాంది పలికింది. ఆ తర్వాత వియత్నాం యుద్ధం సమయంలో ఈ ఆపరేషన్లు పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందాయి. 1995లో బోస్నియాలో కుప్పకూలిన విమాన పైలట్ ఆరు రోజుల పాటు శత్రువుల కళ్లుగప్పి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జరిగిన జాయింట్ ఆపరేషన్ లో అతన్ని సురక్షితంగా రక్షించారు. 1999లో సెర్బియాలో కూలిన ఎఫ్-117 స్టెల్త్ ఫైటర్ పైలట్ను కూడా ఈ పారా రెస్క్యూ టీమ్స్ కాపాడాయి. తమ సైనికులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శత్రువుల భూభాగంలో వదిలిపెట్టబోమన్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేందుకే అమెరికా ఈ స్థాయిలో సాహసం చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఇరాన్ లో గల్లంతైన రెండో పైలట్ ఆచూకీ దొరుకుతుందా? ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
ఇరాన్ దాడుల్లో అమెరికా యుద్ధవిమానం కూలిపోయినప్పటికీ, ఇరాన్తో జరగాల్సిన దౌత్యపరమైన చర్చలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని శనివారం డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ, "ఇది యుద్ధం. ఇలాంటి ఘటనలు సహజం. చర్చలు ఆగవు" అని వ్యాఖ్యానించారు.