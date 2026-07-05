ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ దౌత్య చర్చలు? జులై 11న మొదలయ్యే ఛాన్స్
పశ్చిమాసియాలో శాంతి పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా- జులై 11న యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య దౌత్య చర్చలు!
Published : July 5, 2026 at 12:56 PM IST
US Iran Technical Talks In Pak : పశ్చిమాసియాలో శాంతి పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య దౌత్యచర్చలు తదుపరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. తదుపరి చర్చలకు ఇస్లామాబాద్ వేదికయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల కారణంగా తాత్కాలికంగా వాయిదాపడిన చర్చలు, జులై 11 నుంచి తిరిగి మొదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపాయి.
పశ్చిమాసియాలో శాంతి కోసం జూన్ 18న అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చారిత్రాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. జూన్ 21న స్విట్జర్లాండ్లో పాకిస్థాన్, ఖతార్ దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో తొలివిడత సాంకేతిక చర్చలు జరిగాయి. వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య దీర్ఘకాలంగా ఉన్న వివాదాల పరిష్కారానికి దౌత్య ప్రక్రియ సవ్యంగా సాగేందుకు చర్చల పునరుద్ధరణ అత్యంత కీలకమని దౌత్యవర్గాలు భావిస్తున్నాయి. తదుపరి దశ చర్చల కోసం పాకిస్థాన్తోపాటు స్విట్జర్లాండ్లోని 'బర్గెన్స్టాక్ రిసార్ట్' పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నప్పటికీ ఇస్లామాబాద్లోనే ఈ సమావేశం జరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నట్లు 'డాన్' పత్రిక ఓ కథనంలో పేర్కొంది. జులై 11న జరిగే చర్చల్లో ఇరాన్ తరఫున పాల్గొనే ప్రతినిధుల బృందాన్ని త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.
అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
ఫిబ్రవరి 28న టెహ్రాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన భారీ సంయుక్త వైమానిక దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. మూడు దశాబ్దాలకుపైగా ఇరాన్ను పాలించిన ఆయన అంతిమయాత్ర ఆదివారం నుంచి మంగళవారం వరకు టెహ్రాన్, ఖోమ్ నగరాల్లో సాగనుంది. అంత్యక్రియలు జులై 9న మషాద్ నగరంలో ముగియనున్నాయి. ఆ ఈ కారణంగానే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సాంకేతిక చర్చలు స్వల్పంగా ఆలస్యమయ్యాయి.
ఇటీవల దోహాలో జరిగిన పరోక్ష చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సానుకూలంగా స్పందించారు. విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధుల విడుదలపై ఇరుపక్షాల మధ్య అవగాహన కుదిరినట్లు టెహ్రాన్ చెప్తున్నా అగ్రరాజ్యం మాత్రం ధ్రువీకరించడంలేదు. అయినప్పటికీ, హర్మూజ్ జలసంధిలో భద్రత, 60రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం సజావుగా సాగేందుకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న ఖతార్, పాకిస్థాన్లు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాయి. జులై 11 చర్చల అనంతరం, జులై మూడో వారంలో దోహాలో ఉన్నతస్థాయి ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.