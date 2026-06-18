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అమెరికా, ఇరాన్ ఒప్పందంపై చర్చలు- స్విట్జర్లాండ్‌లో తొలి సమావేశం

కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తర్వాత అమెరికా, ఇరాన్ తొలి సమావేశం- స్విట్జర్లాండ్‌లో శుక్రవారం చర్చలు- 60 రోజుల్లో తుది ఒప్పందం లక్ష్యంగా 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందం

US Iran Deal
US Iran Deal (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 3:52 PM IST

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US Iran Deal : అమెరికా- ఇరాన్‌ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరగా, ఇప్పుడు దాన్ని అమలు చేసేందుకు ఇరు దేశాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ మేరకు తొలి దశ చర్చలు స్విట్జర్లాండ్‌లో జరగనున్నాయి. శుక్రవారం స్విట్జర్లాండ్‌లోని బుర్గెన్‌స్టాక్ పర్వత ప్రాంత రిసార్ట్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులు సమావేశం కానున్నట్లు స్విస్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అందుకు గాను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

స్విస్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అమెరికా, ఇరాన్‌తో పాటు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఖతార్ ప్రతినిధులు కూడా ఆ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఒప్పందం అమలుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయని పేర్కొంది. అయితే సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్​తోపాటు ఇతర వివరాలు ఇంకా వెల్లడించలేదు.

శాంతి కోసం స్విట్జర్లాండ్ ప్రయత్నాలు
పశ్చిమాసియాలో శాంతి, భద్రతలు తమ విదేశాంగ విధానంలో అత్యంత ప్రాధాన్య అంశాలని స్విస్ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా, ఇరాన్, పాకిస్థాన్, ఖతార్ దేశాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపింది. బుర్గెన్‌స్టాక్‌లో అవగాహన ఒప్పందం అమలుకు అవసరమైన తదుపరి చర్యలపై చర్చలు జరగనున్నాయని వెల్లడించింది.

వర్చువల్‌గా ఒప్పందంపై సంతకాలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఇటీవల 14 అంశాలతో కూడిన అవగాహన ఒప్పందంపై వర్చువల్‌గా సంతకాలు చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఆతిథ్యంలో వెర్సాయిల్స్ ప్యాలెస్‌లో జరిగిన విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ట్రంప్, అక్కడే ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. ఇక ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియన్ కూడా విడిగా సంతకం చేయడంతో ఈ ఒప్పందం వెంటనే అమల్లోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. వాషింగ్టన్-టెహ్రాన్ మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచే దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

ఒప్పందంలో ఏమున్నాయి?
ఈ 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందంలో అనేక కీలక అంశాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య అన్ని రకాల సైనిక చర్యలను వెంటనే నిలిపివేయాలని నిర్ణయించారు. అలాగే లెబనాన్‌లో జరుగుతున్న సైనిక కార్యకలాపాలను కూడా నిలిపివేయాలని అంగీకరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే పునఃప్రారంభించి వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు పూర్తి భద్రత కల్పించాలని నిర్ణయించారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ జలసంధి తిరిగి తెరవడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఊరటనిచ్చే అంశంగా భావిస్తున్నారు. అలాగే ఇరాన్‌పై విధించిన కొన్ని ఆర్థిక ఆంక్షలను దశలవారీగా సడలించడం, ఇరాన్‌కు చెందిన స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయడం, ఆ దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి కనీసం 300 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అమెరికా మద్దతు కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం వంటి అంశాలు కూడా ఒప్పందంలో ఉన్నాయి.

అణు కార్యక్రమంపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఇరాన్ అణ్వస్త్రాలను అభివృద్ధి చేయబోదని, వాటిని సొంతం చేసుకోబోదని మరోసారి హామీ ఇచ్చినట్లు ఒప్పందంలో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అధిక సాంద్రత యురేనియం నిల్వలపై అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) పర్యవేక్షణలో భవిష్యత్ చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించారు. అమెరికా అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని నియంత్రించడంతో పాటు ఆ దేశానికి ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పించేలా ఈ ఒప్పందం రూపొందింది.

60 రోజుల్లో తుది ఒప్పందం లక్ష్యం
ప్రస్తుత అవగాహన ఒప్పందం కేవలం ప్రారంభ దశ మాత్రమేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాబోయే 60 రోజుల్లో సమగ్ర, శాశ్వత ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ప్రధాన లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం ఇరు దేశాలు వరుస చర్చలు జరపనున్నాయి. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయీ కూడా ఈ ఒప్పందం ఖరారైనట్లు ధ్రువీకరించారు. ఒమన్‌తో పాటు ఇతర దేశాల సహకారంతో సంప్రదింపులు జరిపి ఈ అవగాహన ఒప్పందాన్ని తుది రూపం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఒప్పందం ప్రభావంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్‌లో స్పందించిన ఆయన, "నేను ఇరాన్ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించలేదని విమర్శించే వారు అసూయతో లేదా వాస్తవాలు తెలియక మాట్లాడుతున్నారు. ఒప్పందం తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. చమురు ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రపంచ మార్కెట్ల స్పందన
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం అనంతరం ప్రపంచ మార్కెట్లలో మిశ్రమ స్పందన కనిపించింది. ఆసియా మార్కెట్లలో కొంత ఉత్సాహం కనిపించగా, అమెరికా ఫ్యూచర్స్ లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి. మరోవైపు చమురు ధరలు తగ్గడం ప్రారంభమైంది. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకునే అవకాశాలు పెరగడంతో ఇంధన మార్కెట్లలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుందనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ఈ అవగాహన ఒప్పందం పశ్చిమాసియా రాజకీయాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా గణనీయ ప్రభావం చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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