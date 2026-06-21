స్విట్జర్లాండ్లో ప్రారంభమైన అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు
స్విట్జర్లాండ్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు- యూఎస్ తరఫున ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, స్టీవ్ విట్కాఫ్ హాజరు- ఇరాన్ తరఫున హాజరైన స్పీకర్ మహమ్మద్ గాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ
Published : June 21, 2026 at 6:33 PM IST
US Iran Talks Kick Off : పశ్చిమాసియాలో శాంతిని పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య స్విట్జర్లాండ్లోని లేక్ ల్యూసెర్న్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా తరఫున ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ చర్చల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇరాన్ తరఫున ఆ దేశ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ గాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తదితరుల బృందం వచ్చింది. పాక్, ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
స్విట్జర్లాండ్లోని బర్గెన్స్టాక్ రిసార్ట్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు అధికారికంగా ప్రారంభమైనట్లు ఖతార్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ చర్చలు విజయవంతమై గతంలో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందంలోని అన్ని అంశాలను పొందుపరుస్తూ ఒక సమగ్ర, శాశ్వత ఒప్పందానికి దారితీస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అవగాహన ఒప్పందంలోని అంశాల వారీగా తుది ఒప్పందంపై చర్చలు జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఖతార్ వెల్లడించింది. శాంతి చర్చల లక్ష్యాలను సాధించేలా పాకిస్థాన్, ఇతర మధ్యవర్తులతో కలిసి ఖతార్ నిరంతరం పనిచేస్తుందని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వివరించింది.
పాక్ బృందంతో చర్చలు
ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంతో చర్చలకు ముందు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ పాక్ బృందంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా ప్రతినిధులు పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్లతో కరచాలనం చేశారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి స్థాపనే లక్ష్యంగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య జరగనున్న చర్చలకు పాక్ ప్రతినిధుల బృందం మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తోంది.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం అమలును వేగవంతం చేసేందుకు ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం ఖతార్ మధ్యవర్తులతో సమావేశమైంది. ఆ తర్వాత పాక్ ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపింది. ఈ నెల 18న కుదిరిన ఇస్లామాబాద్ మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాడింగ్పై మళ్లీ సంతకాలు చేసే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘేయీ స్పష్టం చేశారు. ఇకపై చర్చలన్నీ కేవలం ఈ ఒప్పందాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ఎలా అమలు చేయాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశాలపైనే కేంద్రీకృతమవుతాయని వెల్లడించారు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీతో స్విట్జర్లాండ్ విదేశాంగ మంత్రి ఇగ్నాసియో కాసిస్ సమావేశమయ్యారు.
యుద్ధ విరమణ అవగాహన ఒప్పందం ప్రకారం శాంతి పునరుద్ధరణకు చర్చలు జరిపి 60 రోజుల్లో తుది ఒప్పందానికి రావాల్సి ఉంది. లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా శుక్రవారం ప్రారంభం కావాల్సిన చర్చలు ఆలస్యమయ్యాయి. లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ దాడిని నిరసిస్తూ హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే రవాణా కోసం హర్మూజ్ తెరిచే ఉందని జేడీ వాన్స్, అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చర్చలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.