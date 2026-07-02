సానుకూలంగా అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు- ఆ 14 అంశాలపైనే ఫోకస్!
దోహాలో ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య పరోక్ష చర్చలు- ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందంలోని 14 అంశాలపై ఫోకస్- చర్చల్లో సానుకూల పురోగతి నమోదైనట్లు ఖతార్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మాజిద్ అల్ అన్సారీ వెల్లడి
Published : July 2, 2026 at 6:54 AM IST
US Iran Talks in Doha : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య దోహాలో జరిగిన కీలకమైన చర్చలు ముగిశాయి. ఈ చర్చలు సానుకలం వాతావరణంలో ముగిసినట్లు ఖతార్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మాజిద్ అల్ అన్సారీ ప్రకటించారు. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల 'ఇస్లామాబాద్ అవగాహనా ఒప్పందం' అమలుపై దృష్టి సారించారు. ఒప్పంద ఉల్లంఘనలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి ఒక సరికొత్త 'అత్యవసర కమ్యూనికేషన్ ఛానల్' ఏర్పాటుకు ఇరుపక్షాలు అంగీకరించాయి. దీనితో పాటు, ఖతార్ బ్యాంక్లలో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్కు చెందిన 6 బిలియన్ డాలర్ల నిధుల విడుదల, వ్యూహాత్మక ప్రాంతమైన హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత, లెబనాన్ అంతర్గత పరిస్థితులపై ఇరు దేశాలు సుదీర్ఘంగా చర్చించాయి.
పరోక్షంగా చర్చలు- ఖతార్, పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం
రెండు రోజల పాటు జరిగిన ఈ చర్చల్లో అమెరికా-ఇరాన్ ప్రతినిధులు నేరుగా ఒకే గదిలో కూర్చొని మాట్లాడలేదు. ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాది నేతృత్వంలోని ఇరాన్ బృందం, అమెరికా రాయబారుల బృందం విడివిడి సెషన్లలో కూర్చున్నారు. ఖతార్, పాకిస్థాన్ దేశాలకు చెందిన దౌత్యవేత్తలు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తూ, ఒకరి ప్రతిపాదనలను మరొకరికి చేరవేస్తూ ఈ చర్చలను ముందుకు నడిపించారు. చర్చల అనంతరం ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఇరుదేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు ఏవీ జరగలేదని, అంతా మధ్యవర్తుల ద్వారానే సాగిందని పేర్కొన్నారు.
అవగాహన ఒప్పందానికి సంబంధించిన నిబంధనలను ఏ పక్షమైనా ఉల్లంఘిస్తే, దానిని తక్షణమే రికార్డ్ చేసి, పరస్పరం నివేదించుకోసం ఏర్పాటు చేసే కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ను ఈ చర్చలు ముగిసిన మరుసటి రోజు అందుబాటులో వస్తుందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి చెప్పినట్లు ఆ దేశ అధికారిక వార్తా సంస్థ 'ఇర్నా' పేర్కొంది. అలాగే, ఆంక్షల కారణంగా ఖతార్లో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ నిధుల నుంచి సుమారు 6 బిలియన్ల డాలర్లను ప్రాథమికంగా విడుదల చేసేందుకు ఒక అవగాహనకు వచ్చినట్లు అరబ్ మీడియా సంస్థ 'అల్ అరేబియా' పేర్కొంది. అయితే, ఈ నిధుల విడుదలపై ఓ అమెరికా ఉన్నతాధికారి స్పందించారు. ఇరాన్కు చెందిన నిధులేవీ ఇంకా అధికారికంగా విడుదల కాలేదని, ఒప్పందంలో పేర్కొన్న షరతులను ఇరాన్ పూర్తిగా నెరవేర్చినట్లయితేనే భవిష్యత్తులో ఈ నిధులు విడుదలవుతాయని స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, ఆ నిధులను ఇరాన్ తన ఇష్టానుసారం రక్షణ రంగానికి లేదా ఇతర అవసరాలకు వాడటానికి వీల్లేదని, కేవలం అమెరికన్ రైతుల నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి, ఇరాన్ ప్రజల ఆహార, మానవతా అవసరాల కోసం మాత్రమే వినియోగించాల్సి ఉంటుందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.
లెబనాన్, హర్మూజ్పై ఈ భేటీలో మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతీయ భద్రతపై విస్తృతంగా చర్చించారు. లెబనాన్ సరిహద్దుల్లో ఇజ్రాయెల్ తన సైనిక బలగాలను ఉపసంహరించుకోకుండా అలాగే ఉంచడం ద్వారా ఈ శాంతి ఒప్పందాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే నీరుగారుస్తోందని ఇరాన్ ఆరోపించింది. హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా ఇరాన్, ఒమన్ దేశాల సార్వభౌమాధికార పరిధిలోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలపై కీలక ప్రకటన జేడీ వాన్స్ ఏం అన్నారంటే?
దోహాలో జరిగిన చర్చలు సానుకూలంగా జరిగినట్లు, త్వరలోనే కీలకమైన 'అణు నిరోధక' అంశంపై చర్చలు ప్రారంభం కానున్నాయని అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ వెల్లడించారు. వర్జీనియాలోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ సైనిక సిబ్బందిని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం దోహాలో సాంకేతిక స్థాయి చర్చలు జరిగినట్లు తెలిపారు. చర్చలు అమెరికాకు ఉన్న సైనిక, రాజకీయ బలమైన స్థానం నుంచే జరుగుతున్నాయని, అంతేకానీ బలహీనతతో కాదని స్పష్టం చేశారు. గతంలో జరిగిన అఫ్ఘనిస్థాన్, ఇరాక్ యుద్ధాల నాటి అమెరికా విధానాలకు, ప్రస్తుత డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వ విధానాలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం అనవసరంగా బాంబుల దాడి చేయదని, ఒకవేళ సైనిక చర్యకు ఆదేశిస్తే దానికి నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం ఉంటుందని చెప్పారు.
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