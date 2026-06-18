ముగిసిన అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం- చారిత్రక డీల్పై వర్చువల్గా సంతకాలు- తక్షణమే అమల్లోకి
పశ్చిమాసియాలో సైనిక చర్య ముగింపు - వర్చువల్ పద్ధతిలో 14-అంశాల అవగాహన ఒప్పందంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్, మసౌద్ పెజెష్కియాన్ సంతకాలు
Published : June 18, 2026 at 6:59 AM IST
Us Iran Peace Deal Signed : పశ్చిమాసియాలో సైనిక చర్యకు అమెరికా స్వస్తి పలకనుంది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికేందుకు 19వ తేదీన ఇరు దేశాలు అధికారికంగా శాంతి ఒప్పందం చేసుకోనున్నాయి. 14-అంశాల ఆధారంగా ఇరు దేశాలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. గురువారం ట్రంప్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ వర్చువల్ పద్ధతిలో 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్తో భేటీ కోసం పారిస్ వెళ్లిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, అక్కడి నుంచే ఈ చారిత్రాత్మక పత్రంపై స్వయంగా సంతకం చేశారు. ఇటు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ కూడా టెహ్రాన్ నుంచి దీనికి ఆమోదం తెలపడంతో ఈ ఒప్పందం తక్షణమే అమలులోకి వచ్చింది.
అయితే, ఈ చారిత్రాత్మక ఒప్పందం అంత సులభంగా సాధ్యపడలేదు. కొన్ని నెలలుగా ఒమన్ తో ఇతర దేశాలు నేతృత్వంలో తెరవెనుక తీవ్రమైన దౌత్య సంప్రదింపులు జరిగాయి. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్న తరుణంలో, ఇరు దేశాలు పట్టువిడుపులకు వెల్లకుండా ఒప్పందానికి ముందుకు వచ్చాయి.
#WATCH | France | US President Donald Trump signed the Iran Memorandum of Understanding during the dinner hosted by French President Emmanuel Macron in Versailles— ANI (@ANI) June 18, 2026
(Video Source: Dan Scavino, Deputy Chief of Staff at The White House/X) pic.twitter.com/8w6aurrSJi
President of Iran Masoud Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely.— ANI (@ANI) June 18, 2026
(Pics Source: Embassy of the Islamic Republic of Iran in India/X) pic.twitter.com/ip43YMMPjB
ఒప్పందంలోని కీలక అంశాలు ఇవే
- అమెరికా -ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందంలో ఇరు దేశాలు అంతర్జాతీయ శాంతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. ఇందులోని కొన్ని కీలకమైన అంశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
- లెబనాన్ సరిహద్దులతో సహా పశ్చిమాసియాలోని అన్ని ప్రాంతాలలో ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సైనిక చర్యలు, దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని నిర్ణయించాయి. ఇందులో భాగంగా ఇజ్రాయెల్, హిజ్బుల్లా మధ్య కూడా ఒక సంధి జరగనుంది.
- కొంతకాలంగా ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రంగా మారి, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అడ్డుకట్టగా మారిన హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించనున్నారు. ప్రారంభంలో 60 రోజుల పాటు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేకుండా అంతర్జాతీయ నౌకల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని ఇరాన్ కల్పించనుంది.
- ఇరాన్ ఆర్థిక వనరులను దెబ్బతీయడానికి ఆ దేశ సరిహద్దుల వద్ద అమెరికా విధించిన నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని అమెరికా తక్షణమే ఉపసంహరించకోనుంది.
- యుద్ధాలు, ఆంక్షల కారణంగా నష్టపోయిన ఇరాన్లో పునర్నిర్మాణ పనులు, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం అమెరికా మద్దతుతో దాదాపు 300 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు ₹25 లక్షల కోట్లు) భారీ ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించారు. దీనితో పాటు వివిధ దేశాల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తుల విడుదల, ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై అమెరికా ట్రెజరీ మినహాయింపులు ఇవ్వనుంది.
తాము ఎప్పటికీ అణు ఆయుధాలను తయారు చేయబోమని ఇరాన్ ఈ ఒప్పందంలో ప్రపంచ దేశాలకు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చింది. అయితే, ఇరాన్ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్న సుసంపన్నమైన యురేనియం నిల్వల భవిష్యత్తును ఎలా నిర్ణయించాలనే దానిపై అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ పర్యవేక్షణలో రాబోయే చర్చల్లో ఒక నిర్ణయానికి రానున్నారు.
'గివ్ అండ్ టేక్' విధానం
ఈ ఒప్పందంపై అమెరికా ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పందిస్తూ ఇలా అన్నారు.'ఈ ఒప్పందం ద్వారా హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవడంతో పాటు, తమ వద్ద ఉన్న అణు వ్యర్థాలను నాశనం చేయడానికి ఇరాన్ను ఒప్పించగలిగాము. ఇరాన్ తన పద్ధతిని మార్చుకుని అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు కట్టుబడి మంచి ప్రవర్తనను కనబరిస్తే, మేము కూడా ఆంక్షలను క్రమంగా ఎత్తివేస్తూ ఆ దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడతాం. ఒకవేళ వారు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఆంక్షలు మళ్లీ కఠినతరం అవుతాయి' అని అధికారి స్పష్టం చేశారు.
ఈ తాత్కాలిక అవగాహన ఒప్పందాన్ని పూర్తి స్థాయి శాశ్వత ఒప్పందంగా మార్చడానికి ఇరు దేశాలకు 60 రోజుల గడువును విధించారు. అవసరమైతే ఇరుపక్షాల పరస్పర అంగీకారంతో ఈ గడువును మరింత పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం అమల్లోకి రాగానే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు ధరలు స్థిరపడటం ప్రారంభమైంది.