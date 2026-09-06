పశ్చిమాసియాలో చల్లారని ఉద్రిక్తతలు: ఇరాన్ నౌకలపై అమెరికా దాడులు- బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో టెహ్రాన్ ప్రతీకారం
మరోసారి భగ్గుమన్న అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు- ఒమన్ సముద్ర జలాల్లో ఇరాన్కు చెందిన వాణిజ్య నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై అమెరికా మెరుపు దాడులు- ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు
Published : September 6, 2026 at 6:47 AM IST
US Strikes IRGC Oil Tanker : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ సముద్ర జలాల్లో ఇరాన్కు చెందిన వాణిజ్య నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై అమెరికా బలగాలు మెరుపు దాడి చేశాయి. హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో యూఎస్ స్థావరాలపై టెహ్రాన్ ప్రతిదాడులకు దిగింది.
పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ సముద్ర జలాల్లో జలాల్లో పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న తమ నావికాదళ యుద్ధ నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడులకు పాల్పడినట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) పేర్కొంది. అమెరికాకు చెందిన ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, ఒక గైడెడ్-మిస్సైల్ డిస్ట్రాయర్లను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ దాడులు జరిగాయి. అయితే, అమెరికన్ నావికాదళం ఈ దాడిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిందని, ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని కమాండ్ కంట్రోల్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ దాడుల తర్వాత ప్రతి చర్యగా శనివారం రాత్రి అమెరికా బలగాలు ఇరాన్కు చెందిన మూడు ముడి చమురు నౌకలపై దాడులు జరిపినట్లు సెంట్ కామ్ ప్రకటించింది. ఖర్గ్ ద్వీపం సమీపంలో ఆయిల్ ట్యాంకర్లను అమెరికా బలగాలు శాశ్వతంగా నిరుపయోగంగా మార్చాయని తెలిపింది. ఒమన్ సముద్రంలో ఉన్న మరో చమురు నౌకను సిబ్బందిని సురక్షితంగా ఖాళీ చేయించిన తర్వాత ధ్వసం చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ నౌకలు ఐఆర్జీసీకి, దాని ప్రాంతీయ ప్రాక్సీలకు నిధులు సమకూరుస్తున్న ఒక కోట్లాది డాలర్ల "షాడో నెట్వర్క్"లో భాగమని అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ సందర్భంగా సెంట్ కామ్ కమాండర్ అడ్మిరల్ బ్రాడ్ కూపర్ ఇరాన్ కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తమ నౌకలపై ఎవరు కాల్పులు జరిపినా, మేము వారికి మరింత భారీ ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగిస్తామని చెప్పారు. తమ బలగాలను రక్షించుకోవడానికి, ఇరాన్ చమురు నౌకాదళాన్ని ధ్వసం చేయడానికి వెనుకాడబోమని స్పష్టం చేశారు.
రంగంలోకి ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్- బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ప్రయోగం
అమెరికా దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ నావికాదళం, ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ ఆదివారం శనివారం రాత్రి రంగంలోకి దిగాయి. హర్మూజ్ గుండా ప్రయాణిస్తున్న మూడు చమురు ట్యాంకర్లను, అలాగే అమెరికాతో సంబంధం ఉన్న మరో మూడు నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసినట్లు ఐఆర్ జీసీ ప్రకటించింది. అమెరికా చర్యలకు వ్యతిరేకంగా పవిత్ర ఖురాన్ బోధనల ఆధారంగానే ఈ ప్రతిచర్య చేపట్టినట్లు ఇరాన్ స్టేట్ బ్రాడ్కాస్టర్ ద్వారా వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఇరాన్ నౌకలను వేధిస్తున్న అమెరికా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, డిస్ట్రాయర్లపైకి తమ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు ఐఆర్జేసీ తెలిపింది.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్ నావికాదళం కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అమెరికన్ ఉచ్చులో పడకుండా, అనధికారిక జలాల్లో ఎలాంటి రాకపోకలు చేయొద్దని, లేదంటే తమ దాడులకు గురికావాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా సైన్యం ఇదే విధంగా ఇరాన్ నౌకలపై ఒత్తడి, దిగ్బంధం కొనసాగిస్తే మరింత తీవ్రమైన దాడులు ఉంటాయని ఖతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ ప్రతినిధి హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ఫైర్
అమెరికా జరిపిన ఈ దాడులపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరాన్ వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడులు చట్టవిరుద్ధమని, ఇవి బాధ్యతారహితమైన చర్యలని పేర్కొంది. ఇది అమెరికా సైనిక దురాక్రమణలో భాగమని, పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ సముద్ర జలాల్లో అమెరికా విధిస్తున్న నావల్ బ్లాకేడ్పై మండిపడింది. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ నిబంధనలను అమెరికా ఉల్లంఘించిందని, అంతర్జాతీయ శాంతిభద్రతలకు, సముద్ర వాణిజ్యానికి ఇది పెను ముప్పు అని విదేశాంగ శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇరాన్ సార్వభౌమత్వాన్ని, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఉద్రిక్తతలు, దాడులన్నింటికీ అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.
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