అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య మళ్లీ శాంతి చర్చలు- పాకిస్థాన్​కు ఇరు దేశాల నేతలు!

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పాక్‌ వేదికగా మళ్లీ శాంతి చర్చలు జరిగే అవకాశం- పాక్‌ చేరుకోనున్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ- ఇప్పటికే పాక్‌ చేరుకున్న అమెరికాకు చెందిన లాజిస్టిక్స్, భద్రతా బృందం

US Iran Peace Talks
US Iran Peace Talks ((File/ AP, AFP))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 10:52 PM IST

US Iran Peace Talks : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పాకిస్థాన్ వేదికగా మళ్లీ శాంతి చర్చలు ప్రారంభమయ్యే సూచనలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ శుక్రవారం రాత్రి పాకిస్థాన్ చేరుకోనున్నారు. ఇప్పటికే అమెరికా బృందం కూడా అక్కడికి చేరుకుందన్న సమాచారం అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ మధ్య 10 రోజుల కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాలు పొడిగిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు.

రాత్రి పాక్‌కు చేరుకోనున్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు పాకిస్థాన్‌లో పునఃప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ శుక్రవారం రాత్రి పాకిస్థాన్‌కు చేరుకోనున్నారని పాక్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అరాగ్చీ ఇప్పటికే పాక్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్‌, ఆర్మీ చీఫ్‌ అసీమ్‌ మునీర్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ప్రాంతీయ పరిణామాలు, కాల్పుల విరమణ, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య దౌత్య ప్రయత్నాలపై చర్చించారు. ఈ సంక్షోభ నివారణ కోసం పాక్‌ పోషిస్తున్న నిర్మాణాత్మక పాత్రను ఇరాన్ ప్రశంసించింది.

ఇప్పటికే ఇస్లామాబాద్‌లో మకాం వేసిన అమెరికా భద్రతా బృందం
అంతేకాకుండా, ఈ చర్చల కోసం అమెరికాకు చెందిన లాజిస్టిక్స్, భద్రతా బృందం ఇప్పటికే పాకిస్థాన్‌కు చేరుకుందని పాక్ ప్రభుత్వ వర్గాలు నిర్ధారించాయి. అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, ట్రంప్‌ అల్లుడు జారెడ్‌ కుష్నర్‌ ఇరాన్‌తో చర్చల కోసం పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లనున్నారు. ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీతో వారు భేటీ కానున్నారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ వీరితో కలిసి వెళ్లడం లేదు. చర్చల్లో పురోగతి సాధిస్తే ఆయన పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు.

10వేల మంది భద్రతాసిబ్బంది పహారా
చర్చల వేళ పాక్ రాజధానిలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 10వేల మంది భద్రతాసిబ్బంది పహారా కాస్తున్నారు. రెడ్ జోన్‌ను పూర్తిగా మూసివేసి, కార్యాలయ ఉద్యోగులకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' సౌకర్యం కల్పించారు. ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీల్లో జరిగిన మొదటి రౌండ్ చర్చలు విఫలం కావడంతో ఈ రెండో రౌండ్ అత్యంత కీలకంగా మారింది.

పాక్‌ వేదికగా మళ్లీ శాంతి చర్చలు
వాస్తవానికి ఇరు దేశాల మధ్య మంగళవారమే మరో విడత శాంతి చర్చలు జరగాల్సి ఉంది. కానీ చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు తాము ఇంకా సిద్ధంగా లేమని ఇరాన్ తెలపడంతో ఆ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం వాషింగ్టన్ నుంచి కదలలేదు. మంగళవారం రద్దయిన చర్చలు ఇప్పుడు మళ్లీ పాక్ వేదికగా జరగనున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదురుతుందా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇరాన్ నాయకత్వంలో చీలికలు
ఇరాన్ నాయకత్వంలో చీలికలు వచ్చాయన్న వార్తలను అక్కడి ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్, పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఘాలీబాఫ్ ఒకే విధమైన ప్రకటనలు విడుదల చేస్తూ తమలో మిత, అతివాదులు అనే తేడా లేదని, అందరం దేశం కోసం పోరాడే విప్లవకారులమేనని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ మధ్య 10 రోజుల కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాలు పొడిగిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. హెజ్బొల్లా నుంచి ఆత్మరక్షణ కోసం లెబనాన్ ప్రభుత్వానికి సహాయపడటానికి అమెరికా వారితో కలిసి పనిచేయనుందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఒకటి రెండు వారాల్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు, లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ఔన్‌ల మధ్య శాంతి చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు ట్రంప్ వివరించారు.

