'ఆదివారం సంతకాలు జరగనున్నాయి'- అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
US-Iran peace deal (ANI)
Published : June 13, 2026 at 11:09 PM IST
US Iran Peace Deal : అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందంపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం మరో 24 గంటల్లో ఖరారయ్యే అవకాశం ఉందని పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం ఈ శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు జరగనున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సంతకాలు పూర్తయ్యార హర్ముజ్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దీంతో మూడు నెలలుగా పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి.