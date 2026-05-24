అమెరికాతో శాంతి ఒప్పందం- శుద్ది చేసిన యురేనియం అప్పగించేందుకు ఇరాన్​ సిద్ధం!

యూఎస్​కు ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అప్పగింతకు ఇరాన్​ అంగీకారం- త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన!

Trump and Mojtaba Khamenei (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 12:54 PM IST

US Iran Peace Deal Updates : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను ముగించే దిశగా కీలక ముందడుగు పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఎట్టకేలకు తమ వద్ద ఉన్న శుద్ధి చేసిన యురేనియంను వదులుకోవడానికి టెహ్రాన్‌ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని ఎత్తివేయడంతోపాటు విదేశాల్లో స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదా దాదాపు ఖరారైందని త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికేందుకు, తమ వద్ద ఉన్న శుద్ధిచేసిన యురేనియంను వదులుకునేందుకు ఎట్టకేలకు ఇరాన్ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని న్యూయార్క్ టైమ్స్ సంచలన కథనం ప్రచురించింది. బహుళ అణ్వయుధాల తయారీకి ఉపయోగించే యురేనియం నిల్వలను అప్పగింత అంశమే ఇప్పటి వరకు ఇరుదేశాల చర్చల్లో పెద్ద అడ్డంకిగా నిలిచింది. ఈ నిల్వలను అణుధూళిగా అభివర్ణిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండకుండా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. యురేనియాన్ని వదులుకునే విషయమై వెనక్కితగ్గకపోతే మళ్లీ దాడులు తప్పవన్న అగ్రరాజ్యం హెచ్చరికలతో టెహ్రాన్‌ పట్టువిడుపులకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఐతే యురేనియం నిల్వలను ఏం చేయాలనే విషయమై మున్ముందు మరిన్ని చర్చలు జరగనున్నాయి.

ఒప్పందానికి ఓకే- కానీ షరతులు వర్తిస్తాయ్​!
అంతకుముందు అమెరికాతో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇరాన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. శాంతి ఒప్పందంపై చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపై ఇరాన్ ఈ మేరకు స్పందించింది. తమపై బలవంతంగా రుద్దిన యుద్ధానికి ముగింపు పలకడమే ప్రస్తుతం తమ ముందున్న లక్ష్యమని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికారప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయ్ తెలిపారు. యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగించేందుకు అమెరికాతో అవగాహనా ఒప్పందాన్ని చేసుకునే పనిలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

లెబనాన్‌తోసహా అన్ని యుద్ధాలను పూర్తిగా ముగించడంపైనే చర్చలు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. మొదట ప్రాథమిక ఒప్పందం చేసుకొని ఆ తర్వాత 60 రోజుల్లో తుది ఒప్పందానికి వస్తామని ఇరాన్ వివరించింది. ముఖ్యంగా తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని ఎత్తివేయాలని, విదేశాల్లో స్తంభించిజేసిన తమ ఆస్తులను విడుదల చేయాలనే రెండు ప్రధాన డిమాండ్లను అమెరికా ముందుంచినట్లు బఘాయ్ పేర్కొన్నారు. శాంతి చర్చల్లో అణు అంశంపై చర్చలు జరగడం లేదని, రానున్న మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ఈ ఒప్పందంపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి తెలిపారు.

శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించి చాలా వరకు చర్చలు పూర్తయ్యాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్‌తో సహా ఆప్రాంతంలోని తమ మిత్రదేశాలతో ఫోన్‌లో చర్చలు జరిపినట్లు ట్రంప్‌ ట్రూత్‌ సోషల్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. ఒప్పందానికి సంబంధించిన తుది చర్చలు జరుగుతున్నాయని, త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేస్తామన్నారు. ఐతే ఆ ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుందనే నిర్దిష్టమైన సమయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు.

