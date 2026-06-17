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యూఎస్​-ఇరాన్​ ఒప్పందం వివరాలు లీక్‌- ఇజ్రాయెల్‌కు గట్టి షాక్‌

అమెరికా-ఇరాన్​ శాంతి ఒప్పందం ఫిక్స్​- అణుచర్చలకు 60 రోజుల గడువు- రోడ్​మ్యాప్​ వివరాలు లీక్​- డీల్ నచ్చకపోతే వాళ్ల తలలమీద బాంబులు వేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరిక

US Iran Peace Deal Leak
US Iran Peace Deal Leak (AP News & X@netanyahu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 10:13 PM IST

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US Iran Peace Deal Leak : ప్రపంచవ్యాప్త ఇంధన సంక్షోభానికి, రికార్డు స్థాయి ద్రవ్యోల్బణానికి తెరపడనుంది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం తాలూకు లీకైన పత్రాలు అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఒప్పందం ప్రకారం హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్ తక్షణమే పునఃప్రారంభిస్తుంది. అంతేకాదు, ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఇరాన్ తన చమురును ప్రపంచ మార్కెట్లో స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవడానికి అమెరికా అంగీకరించింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఈ ఒప్పందం చూపనున్న ప్రభావంపై ప్రత్యేక కథనం.

ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఐతే అందులో ఏమేం అంశాలు ఉన్నాయో ఇప్పటివరకు ఎవరికీ సమగ్రంగా తెలియరాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఒప్పందంలోని అనేక అంశాలు లీక్‌ అయ్యాయి. సౌదీ మీడియా సంస్థ అల్ అరేబియా, అలాగే బ్లూమ్‌బెర్గ్ ప్రచురించిన ఈ లీక్డ్ పత్రాలు వాస్తవమేనని పశ్చిమాసియా అధికారులు ధ్రువీకరిస్తున్నారు. అయితే వైట్ హౌస్ గానీ, ఇరాన్ గానీ దీనిపై అధికారికంగా స్పందించలేదు. అందులోని సమాచారం ప్రకారం, ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై అమెరికా విధించిన దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేస్తారు. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో ఇరాన్ వేసిన మందుపాతరలను తొలగించి, 30 రోజుల్లో యుద్ధానికి ముందున్న సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. ఇది ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఊరటనిచ్చే అతిపెద్ద పరిణామం.

భారీ రాయితీలు ప్రకటించిన ట్రంప్​
తాత్కాలిక ఒప్పందంలో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇరాన్‌కు ఊహించని భారీ రాయితీలు ఇచ్చారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై రాబోయే 60 రోజులు చర్చలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఆ గడువు ముగియక ముందే, ఇరాన్ చమురు విక్రయాలపై అమెరికా తక్షణమే మినహాయింపులు ఇవ్వనుంది. ఇది అమెరికాకు ఉన్న ఒక పెద్ద లీవరేజ్‌ను కోల్పోవడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇది కాకుండా యుద్ధంలో దెబ్బతిన్న ఇరాన్ పునర్నిర్మాణానికి పెట్టుబడుల రూపంలో 300 బిలియన్ డాలర్ల భారీ నిధిని సమకూర్చడానికి అమెరికా హామీ ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఇరాన్‌పై ఉన్న అమెరికా ఆంక్షలతోపాటు ఐక్యరాజ్యసమితి ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేస్తామని అమెరికా తెలిపింది.

అదో చెత్త డీల్​
2015లో జరిగిన అణు ఒప్పందాన్ని చెత్త డీల్‌గా అభివర్ణిస్తూ ట్రంప్ దాని నుంచి తప్పుకున్నారు. కానీ, తాజా ఒప్పందం 2015 డీల్ కంటే ఇరాన్‌కు ఎన్నో రెట్లు లాభదాయకంగా ఉంది. బదులుగా, ఇరాన్ తాను ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయమని మాత్రమే ఇందులో పునరుద్ఘాటించింది. ఇక ఈ ఒప్పందం అమెరికాలో విమర్శలకు దారితీస్తుండగా, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుకు కోలుకోలేని దెబ్బగా మారింది. ట్రంప్‌తో కలిసి ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిన నెతన్యాహు, టెహ్రాన్​ అణు సామర్థ్యాన్ని, అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని పూర్తిగా కూల్చేయాలని, హెజ్బొల్లాను అణచాలని ఆశించారు. కానీ ఈ ఒప్పందం ఆ లక్ష్యాలను సాధించడంలో విఫలమైంది. అంతేకాదు, లెబనాన్‌లోని హెజ్బొల్లాతో యుద్ధాన్ని ముగించాలని డీల్ స్పష్టం చేస్తోంది.ఇజ్రాయెల్‌లో సాధారణ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఈ ఒప్పందం నెతన్యాహును సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. అమెరికా సైనిక, దౌత్య మద్దతుపైనే పూర్తిగా ఆధారపడిన ఇజ్రాయెల్, ఇప్పుడు ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించలేని స్థితిలో పడిపోయింది. ఇరాన్ ఎలాంటి పెద్ద ఆంక్షలు లేకుండా భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతుండగా, రానున్న 60 రోజుల్లో ఇరు దేశాల మధ్య జరిగే తుది చర్చలు ఎంతవరకు సఫలమవుతాయనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది. శుక్రవారం స్విట్జర్లాండ్‌లో జరగనున్న అధికారిక సంతకాలపైనే ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల కళ్లు ఉన్నాయి.

నాకు నచ్చకపోతే వారి తలలపై బాంబులు వేస్తాం!
ఈ తరుణంలో ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్​ ఇప్పుడు హాట్​ టాపిక్​గా మారాయి. "ఇది ఫైనల్ కాదు. ఇది కేవలం ఒక అవగాహన ఒప్పందం మాత్రమే. ఒకవేళ నాకు ఇది నచ్చకపోతే, మేము మళ్లీ వారిపై కాల్పులు జరపడానికి, బాంబులు వేయడానికి వెనుకాడం" అని ట్రంప్ అన్నారు. "నాకు నచ్చకపోయినా, వారు సరిగ్గా ప్రవర్తించకపోయినా, మేము నేరుగా వెళ్లి వారి తలపై బాంబులు వేస్తాం. ఎందుకంటే వారు 47 ఏళ్లుగా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తూనే ఉన్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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