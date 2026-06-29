అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య సయోధ్య- దోహాలో చర్చలకు సిద్ధం- హర్మూజ్పైనే ఫోకస్
ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ- దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు తాత్కాలిక ఊరట- హర్మూజ్ అంశంపై ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఉన్నత స్థాయి చర్చలు
Published : June 29, 2026 at 7:15 AM IST
US Iran Ceasefire Talks : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కొద్దిరోజులుగా ఉద్రిక్తతలు, పరస్పర దాడులతో పశ్చిసిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపించింది. అయితే, తాజాగా ఇరు దేశాలు పరస్పర దాడులను నిలిపివేయడానికి అంగీకరించాయి. దీంతో తాత్కాలిక ఊరట లభించింది. అలాగే, ఇరుదేశాల మధ్య దెబ్బతిన్న శాంతి ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు మంగళవారం ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఉన్నతస్థాయి చర్చలు జరపాలని ఇరుపక్షాలు నిర్ణయించాయి.
కీలకమైన హర్మూజ్లో నౌకల రాకపోకలపై సాంకేతిక చర్చలు కొనసాగుతున్నందున, ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి సైనిక చర్యలు చేపట్టకూడదని ఇరుదేశాలు ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్లు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'అక్సియోస్' వెల్లడించింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చారిత్రాత్మక తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన సరిగ్గా 11 రోజులకే పరస్పరం భారీ దాడులు జరగడం, ఆ వెంటనే ఈ అత్యవసర చర్చలు ఖరారు కావడం గమనార్హం.
హర్మూజ్పైనే చర్చలు
దోహాలో జరిగే చర్చల్లో హర్మూజ్ జలసంధి అంశమే ప్రధానం కానుంది. అమెరికా సాంకేతిక బృందం అధిపతి నిక్ స్టెవర్ట్ ఈ చర్చల్లో పాల్గొననున్నారు. ఈ సమావేశంలో ముందుగా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలపై ఉన్న విభేదాలను, మిలిటరీ హాట్లైన్ ఏర్పాటును పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించనున్నారు. ఆ తర్వాతే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, ఆర్థిక ఆంక్షల సరళీకరణ, దీర్ఘకాలిక శాంతి వంటి విస్తృతమైన అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి.
గతవారం కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందంలో ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలకు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేకుండా సురక్షితమైన మార్గాన్ని కల్పించడానికి ఇరాన్ అంగీకరించింది. ఇందుకు ప్రతిగా, ఇరాన్ రేవులపై విధించిన కఠినమైన నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడానికి అమెరికా సమ్మతించింది. భవిష్యత్తులో సముద్ర మార్గంలో ఎలాంటి ఘర్షణలు చోటుచేసుకోకుండా ఉండటానికి అమెరికా నౌకాదళ దళాలకు, ఇరాన్ సాయుధ బలగాలైన 'ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్'కు మధ్య నేరుగా ఒక మిలిటరీ 'హాట్లైన్' ఏర్పాటు చేయాలని కూడా స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన చర్చల్లో నిర్ణయించారు. అయితే, ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఇంకా అందుబాటులోకి రాకముందే ఇరుపక్షాల మధ్య మళ్లీ వివాదం రేగింది. హార్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే ప్రతి నౌక తప్పనిసరిగా తమ అధికారులతో ముందస్తుగా సమన్వయం చేసుకోవాలని ఇరాన్ పట్టుబట్టడం, ఇది ఒప్పంద పరిధిని దాటి వ్యవహరించడమేనని అమెరికా భావించడంతో కుదిరిన ఒప్పందం విచ్ఛిన్నమైంది.
కొద్ది రోజులకే దాడులు
ఈ వారాంతంలో ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన దాడులు పశ్చిమాసియా ప్రంతాన్ని భయాందోళనకు గురి చేశాయి. హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేసిందనే ఆరోపణలతో, అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఇరాన్ కోస్తా రాడార్ కేంద్రాలు, క్షిపణి, డ్రోన్ మౌలిక వసతులపై భారీ వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. 'ఇరాన్కు ఒప్పందాన్ని గౌరవించే అవకాశం ఇచ్చాం, కానీ వారు ఉల్లంఘనలకే మొగ్గు చూపారు' అని అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది.
దీనికి తీవ్ర ప్రతీకారంగా ఇరాన్ సైన్యం ఏకంగా కువైట్, బహ్రెయిన్లలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడుల్లో అమెరికా సైనికులకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని శ్వేతసౌధం పేర్కొంది. కువైట్ తన వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా రెండు ఇరాన్ క్షిపణులను గాల్లోనే కూల్చివేయగా, బహ్రెయిన్లో ఒక నివాస భవనం స్వల్పంగా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలతో ఇరాన్ తదుపరి దౌత్య చర్చలను నిలిపివేస్తామని హెచ్చరించింది.
ట్రంప్ హెచ్చరికలు
ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా ఇరాన్కు మునుపెన్నడూ లేనంత తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్ గనుక శాంతి ఒప్పందాన్ని హేళన చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ పరిణామాలపై ట్రంప్ తీవ్రంగా మండిపడ్డాయి. 'ఇకపై మేము సహనంతో ఉండలేని పరిస్థితి రావచ్చు. గతంలో విజయవంతంగా ప్రారంభించిన సైనిక చర్యను పూర్తిగా ముగించాల్సి వస్తుంది. అదే గనుక జరిగితే, భూమ్మీద 'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్' అనే దేశమే ఉనికిలో ఉండదు' అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచాయి.
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