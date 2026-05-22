అమెరికా- ఇరాన్ ఒప్పందంపై ఇంకొన్ని గంటల్లోగా ప్రకటన?
ప్రతిపాదిత ఒప్పందంలో భూ, సముద్ర, వాయు విభాగాల్లో తక్షణ, సమగ్ర, బేషరతు కాల్పుల విరమణ నిబంధన
Published : May 22, 2026 at 4:15 PM IST
US Iran Agreement 2026 : యావత్ ప్రపంచానికి ఊరటనిచ్చే అప్డేట్. అమెరికా - ఇరాన్ ప్రతిపాదిత శాంతి ఒప్పందం తుది ముసాయిదాపై ఇంకొన్ని గంటల్లోగా ప్రకటన వెలువడుతుందంటూ సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ సంచలన కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. ఈ ఒప్పందపు వ్యవహారాలతో సంబంధమున్న వర్గాల నుంచి దీనిపై సమాచారం లభించిందని కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఆయా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రతిపాదిత ఒప్పందంలో భూ, సముద్ర, వాయు విభాగాల్లో తక్షణ, సమగ్ర, బేషరతు కాల్పుల విరమణ నిబంధన ఉంటుంది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని సాక్షాత్తూ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్తో ఒప్పందం దిశగా చర్చల్లో స్వల్ప పురోగతి సాధించామని ఆయన వెల్లడించారు. గురువారం స్వీడన్లోని హెల్సింగ్ బర్గ్లో జరిగిన నాటో కూటమి దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ కామెంట్ చేశారు.
సైనిక, పౌర, ఆర్థిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదు
సౌదీ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ కథనం ప్రకారం, అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక కార్యకలాపాలు, మీడియా శత్రుత్వాలకు ముగింపు పలకడంతో పాటు సైనిక, పౌర, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదనే నిబంధనకు పరస్పరం కట్టుబడి ఉండాలనే అంశాన్ని ఈ ముసాయిదా ఒప్పందంలో చేర్చారు. ఇరుదేశాలు సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతలను పరస్పరం గౌరవించుకోవడంతో పాటు ఇతర దేశాల అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం అనే అంశానికి కట్టుబడి ఉండాలని ఈ ఒప్పందం చెబుతోంది. ఈ ఒప్పందం అరేబియన్ గల్ఫ్, హర్మూజ్ జలసంధి, ఒమన్ గల్ఫ్ల్లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛకు కూడా హామీని ఇస్తుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయని కథనంలో ప్రస్తావించారు. ఈ ఒప్పందం అమలును పర్యవేక్షించడానికి, ఇరుపక్షాల మధ్య వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ఒక ఉమ్మడి యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఈ ముసాయిదాలో ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన ఏడు రోజుల్లోగా అపరిష్కృత సమస్యలపై అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య చర్చలు ప్రారంభమవుతాయనే అంశాన్ని కూడా ముసాయిదాలో పొందుపరిచారు.