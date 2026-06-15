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అమెరికా- ఇరాన్ వార్​ : ఖమేనీ హతం నుంచి శాంతి ఒప్పందం వరకు- పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో కీలక ఘటనలివే!

అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం- దాదాపు మూడున్నర నెలలపాటు సాగిన యుద్ధం- భీకర దాడులతో పరస్పరం విరుచుకుపడ్డ ఇరు దేశాలు- ఎట్టకేలకు కుదిరిన డీల్

Key Events in Middle East War
Key Events in Middle East War ((AFP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 7:49 PM IST

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Key Events in Middle East War : ఎట్టకేలకు అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ డీల్‌పై జూన్ 19న సంతకాలు చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఎప్పుడు మొదలైంది? ఈ మూడు నెలలకుపైగా సాగిన పోరులో జరిగిన పరిణామాలేంటి? కీలకమైన సంఘటనలేంటి? ఈ శాంతి ఒప్పందంలో కీలక పాత్ర పోషించింది ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఫిబ్రవరి 28: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై దాడి. ఈ దాడిలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా సయ్యద్ అలీ ఖమేనీతో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు మరణం

మార్చి 1: క్షిపణి దాడులతో ప్రతీకారం తీర్చుకున్న ఇరాన్. ఈ దాడిలో యూఏఈలో ఒక భారతీయుడు సహా ముగ్గురు మృతి

మార్చి 2: పొరపాటున మూడు అమెరికన్ జెట్‌లను కూల్చివేసిన కువైట్

మార్చి 4: హిందూ మహాసముద్రంలో ఇరాన్ నేవీకి చెందిన ఐరిస్ డెనా అనే ఫ్రిగేట్‌ను ముంచేసిన అమెరికా నౌకాదళం

మార్చి 5: ఇతర దేశాల్లోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు ప్రారంభించిన ఇరాన్

మార్చి 7: తమ ఎదుట లొంగిపోవాలన్న ట్రంప్ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించిన ఇరాన్

మార్చి 8: సౌదీలోని నివాస ప్రాంతంపై దాడి. ఈ క్షిపణి దాడిలో భారతీయుడు సహా ఇద్దరు మరణం

మార్చి 9: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మొజ్తాబా ఖమేనీ బాధ్యతలు స్వీకరణ

మార్చి 12: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ తొలి బహిరంగ ప్రకటన. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులను కొనసాగిస్తామని వెల్లడి

మార్చి 13: ఇరాన్ లొంగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని G7 నాయకులకు చెప్పిన ట్రంప్

మార్చి 17: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ జాతీయ భద్రతా మండలి కార్యదర్శి అలీ లారిజానీ మరణం

మార్చి 18: ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి ఇస్మాయిల్ ఖతీబ్‌ హతం

మార్చి 20: మార్చి 18 నాటి దాడిలో సౌదీ అరేబియాలో భారతీయుడు మరణించినట్లు ఇండియన్ ఎంబసీ ప్రకటన

మార్చి 21: సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురు విక్రయాలపై ఆంక్షలను తాత్కాలికంగా ఎత్తేసిన అమెరికా

మార్చి 23: ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ చర్చలు. హర్మూజ్‌ను తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్‌కు ఐదు రోజుల గడువు పెంచిన అమెరికా

మార్చి 25: అమెరికా కాల్పుల విరమణ ప్రణాళికను తిరస్కరించిన ఇరాన్

మార్చి 26: హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడానికి ఇరాన్‌కు ఏప్రిల్ 6వరకు గడువు పెంచిన ట్రంప్

మార్చి 27: ఇరాన్ అణు కర్మాగారాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు

మార్చి 30: ఇరాన్ దాడుల్లో కువైట్‌లో ఒక భారతీయుడు మృతి

మార్చి 31: యుద్ధాన్ని ముగించడానికి చైనా, పాక్‌లు ఐదు సూత్రాల శాంతి ప్రతిపాదన

ఏప్రిల్ 3: అమెరికా యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేసిన ఇరాన్

ఏప్రిల్ 6: ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే 4గంటల్లో ఇరాన్‌ను నాశనం చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరిక. 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను ఇరాన్ తిరస్కరణ

ఏప్రిల్ 7: తమతో డీల్ కుదుర్చుకోకపోతే ఇరాన్‌ నాగరికత ఈ రాత్రే అంతమవుతుందని ట్రంప్ వార్నింగ్

ఏప్రిల్ 8: అమెరికా, ఇరాన్‌లు మధ్య కుదిరిన రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ

ఏప్రిల్ 11: యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రతినిధి బృందం పాక్‌లో పర్యటన- ఇరాన్ అగ్రశ్రేణి సంధానకర్తలతో ముఖాముఖి చర్చలు

ఏప్రిల్ 12: పాక్‌లో విఫలమైన శాంతి చర్చలు. హర్మూజ్ జలసంధిని తమ దిగ్భందనంలోకి తీసుకున్న అమెరికా నౌకాదళం

ఏప్రిల్ 15: ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకుందని ట్రంప్ ప్రకటన

ఏప్రిల్ 16: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ ఇరాన్ పర్యటన. ఇరాన్ నాయకులతో చర్చలు

ఏప్రిల్ 17: హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తెరిచి ఉందని ఇరాన్ వెల్లడి

ఏప్రిల్ 18: హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలన్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్న ఇరాన్

ఏప్రిల్ 20: హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్ జెండా ఉన్న ఒక సరుకు రవాణా నౌకను స్వాధీనం చేసుకున్న అమెరికా

ఏప్రిల్ 21: యూఎస్‌తో చర్చలకు టెహ్రాన్ స్పందించకపోవడంతో ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇస్లామాబాద్ పర్యటన వాయిదా

ఏప్రిల్ 22: ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణను నిరవధికంగా పొడిగించిన ట్రంప్. హర్మూజ్‌లో 3నౌకలపై అమెరికా దాడులు. అందులో రెండు నౌకలు స్వాధీనం

ఏప్రిల్ 24: యూఎస్-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణపై చర్చించేందుకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఇస్లామాబాద్‌కు చేరిక

ఏప్రిల్ 26: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్‌తో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ భేటీ

మే 1: యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్‌కు అమెరికాకు కొత్త ప్రతిపాదన సమర్పణ

మే 4: అమెరికా నౌకలపై దాడి చేస్తే ఇరాన్‌ను భూమ్మీద లేకుండా చేస్తామని ట్రంప్ వార్నింగ్

మే 6: హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ఓడలకు రక్షణగా వెళ్లే ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్‌ను నిలిపివేసిన ట్రంప్

మే 8: హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు ఇరాన్ చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా కాల్పులు

మే 10: కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనకు పాకిస్థాన్ ద్వారా అమెరికాకు పంపిన ఇరాన్‌. దీన్ని తిరస్కరించిన ట్రంప్ తిరస్కరించారు.

మే 11: ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ వెంటిలేటర్‌పై ఉందని ట్రంప్ వెల్లడి

మే 13: ఒమన్ తీరంలో భారత జెండా ఉన్న నౌకపై దాడి

మే 16: ఇరాన్ నాయకులతో చర్చలు జరిపేందుకు పాకిస్థాన్ మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ టెహ్రాన్‌లో పర్యటన

మే 18: శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నందున ఇరాన్‌పై సైనిక దాడిని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటన

మే 21: ఇరాన్‌తో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగినప్పటికీ, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయని యూఎస్ విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో

మే 23: ఇరాన్ అగ్రనేతలతో శాంతి ఒప్పందంపై పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ చర్చలు

మే 26: ఇరాన్‌లోని క్షిపణి ప్రయోగ స్థావరాలపై దాడులు జరిపినట్లు అమెరికా ఆర్మీ వెల్లడి

మే 28: ఇరాన్‌పై అమెరికా సైన్యం మరోసారి దాడులు చేసింది

జూన్ 1: అమెరికన్ MQ-1 ప్రిడేటర్ డ్రోన్‌ను కూల్చివేసిన ఇరాన్

జూన్ 3: కువైట్ విమానాశ్రయంపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి- ఈ ఘటనలో ఒక భారతీయుడు మరణం

జూన్ 6: బహ్రెయిన్, కువైట్‌లపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్‌లను ప్రయోగించిన ఇరాన్

జూన్ 7: అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలను పునరుద్ధరించేందుకు పాక్ మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ టెహ్రాన్‌లో పర్యటన

జూన్ 8: ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ పరస్పర దాడులు- మళ్లీ పశ్చిమాసియాలో మొదలైన పూర్తి స్థాయి యుద్ధం

జూన్ 9: అమెరికా సైనిక హెలికాప్టర్‌ను కూల్చివేసిన ఇరాన్

జూన్ 10: ఇరాన్‌లోని ఓ ట్యాంకర్‌పై అమెరికా దాడి. ఈ ఘటనలో ముగ్గరు భారతీయ నావికులు మృతి

జూన్ 11: ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు. ప్రతీకాకంగా గల్ఫ్ దేశాలు, జోర్డాన్‌పై ఇరాన్ దాడులు

జూన్ 15: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి శాంతి ఒప్పందం ఖరారైనట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్

ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నేతలు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ : ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం కోసం జరిగిన ప్రయత్నాలలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రధాన చోదక శక్తిగా ఉన్నారు. ఆయన ఈ ఒప్పందాన్ని తన రెండో అధ్యక్ష పదవి కాలంలోని ఒక ముఖ్యమైన విదేశాంగ విధాన విజయంగా అభివర్ణించారు.

జేడీ వాన్స్ : ఈ డీల్‌లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కీలక పాత్ర పోషించారు. వాషింగ్టన్ సంప్రదింపుల వైఖరిని తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడ్డారు. 14 సూత్రాల అవగాహన ఒప్పందం నిబంధనలపై జరిగిన చర్చలలో వాన్స్ పాలుపంచుకున్నారు. ఏప్రిల్ ఆరంభంలో ఇస్లామాబాద్‌లో ఇరాన్‌తో జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చల సమయంలోనూ వాన్స్ అమెరికా ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహించారు.

స్టీవ్ విట్కాఫ్ : ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి, పశ్చిమాసియా వ్యవహారాల ముఖ్య ప్రతినిధి అయిన విట్కాఫ్ ఇరాన్ మధ్యవర్తులతో రహస్య చర్చలలో అమెరికన్ సంప్రదింపుల బృందానికి నాయకత్వం వహించారు. ఇరు పక్షాల మధ్య ఉన్న అంతరాలను పూడ్చడానికి మధ్యవర్తులతో కలిసి పనిచేశారు. ఈ డీల్‌ను ఖరారు చేయడంలో కీలక భూమిక పోషించారు.

జారెడ్ కుష్నర్ : ట్రంప్ అల్లుడు, వైట్ హౌస్ మాజీ సీనియర్ సలహాదారు అయిన కుష్మర్ ప్రస్తుతం అనధికారిక హోదాలో పనిచేస్తున్నారు. ఈయన ఒప్పందం కుదరడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.

అలీ లారిజానీ : ఫిబ్రవరి 28న సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత ఇరాన్‌ను యుద్ధంలో నడిపించడంలో కీలకంగా ఉన్నారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులలో తాను హత్యకు గురయ్యే వరకు శక్తివంతమైన సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శిగా ఉన్నారు.

అబ్బాస్ అరాగ్చీ : ఇరాన్ తరపున అత్యంత ప్రభావవంతమైన గొంతుకలలో ఒకరిగా ఎదిగారు ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ. ప్రపంచ శక్తులు, పొరుగు దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఇరాన్ సంబంధాలను నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వ బృందంతో జరిగిన చర్చలలో ఈయన ఇరాన్ తరపున ప్రధాన ప్రతినిధిగా వ్యవహరించారు.

మహ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ : ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్‌గా ఉన్న ఘాలిబాఫ్ అమెరికాతో శాంతి చర్చలలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్నారు.

ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ : ఇస్లామాబాద్ మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలకు ఒక రూపునివ్వడంలో పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి అసిమ్ మునీర్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

షెహబాజ్ షరీఫ్ : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ చర్చలలో మధ్యవర్తిగా ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు.

ఇషాక్ దార్ : ఇస్లామాబాద్ మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలలో పాక్ ఉపప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో చర్చలు జరిపారు.

ప్రపంచానికి ఊరట: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం- హర్మూజ్‌పై ఆంక్షల ఎత్తివేత

అమెరికా, ఇరాన్ శాంతి డీల్‌ను స్వాగతించిన ప్రపంచ దేశాలు

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