కీలక దశలో అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు- సగం US క్షిపణులు ఖాళీ- క్యూబాకు సహాయం అందించేందుకు సిద్ధమన్న ట్రంప్
తుది ఒప్పందం కోసం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరోక్ష చర్చలు- ఇజ్రాయెల్ రక్షణలో భారీగా మిసైల్ ఇంటర్సెప్టర్లు వినియోగించిన అమెరికా- పోలాండ్కు అదనంగా 5 వేల అమెరికన్ సైనికులు పంపనున్నట్లు ప్రకటన
Published : May 22, 2026 at 7:22 AM IST
US Iran Talks : అమెరికా-ఇరాన్ సంబంధాలు మరోసారి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇరాన్కు చెందిన ఐఎస్ఎన్ఏ వార్తా సంస్థ ప్రకారం, రెండు దేశాలు ప్రస్తుతం పరోక్ష చర్చలు జరుపుకుంటున్నాయి. తుది ఒప్పందానికి సంబంధించిన రూపురేఖలను సిద్ధం చేసే దిశగా ఈ చర్చలు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే రెండు పక్షాలు పరస్పరం సందేశాలు, డ్రాఫ్ట్ పత్రాలను మార్పిడి చేసుకుంటున్నాయని వెల్లడించింది.
ఇరాన్కు చెందిన ఓ అధికారి అల్జజీరాకు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, చర్చల్లో కీలక పురోగతి కనిపిస్తోందని, ఇరు దేశాలు ఒక అవగాహనకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని తెలిపాడు. అయితే తుది ఒప్పందం ఖరారవుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత, అంతర్జాతీయ నౌకాయాన పరిస్థితులపై కూడా ప్రత్యేక చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ హోం మంత్రి మొహ్సిన్ నక్వీ ప్రస్తుతం ఇరాన్లో పర్యటిస్తూ పరిస్థితులను సమీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అమెరికా రక్షణ నిల్వలపై ఒత్తిడి
ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో అమెరికా కీలక పాత్ర పోషించింది. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ వైపు నిలిచి భారీ స్థాయిలో వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను వినియోగించింది. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ పత్రిక వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా తన అధునాతన మిసైల్ డిఫెన్స్ ఇంటర్సెప్టర్లలో గణనీయమైన భాగాన్ని వినియోగించుకుంది. అమెరికా అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇజ్రాయెల్ రక్షణ కోసం 200కు పైగా థాడ్ (THAAD) ఇంటర్సెప్టర్లు ప్రయోగించగా అదనంగా 100కు పైగా స్టాండర్డ్ మిసైల్-3, స్టాండర్డ్ మిసైల్-6లను మధ్యధరా సముద్రంలోని నౌకల నుంచి ప్రయోగించింది. దీంతో పెంటగాన్ వద్ద ఉన్న నిల్వల్లో దాదాపు సగం వరకు తగ్గిపోయినట్లు సమాచారం.
ఇదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ మాత్రం 100లోపు యారో ఇంటర్సెప్టర్లు, సుమారు 90 డేవిడ్ స్లింగ్ వ్యవస్థలను మాత్రమే వినియోగించిందని అధికారులు తెలిపారు. వీటిలో కొన్ని యెమెన్, లెబనాన్ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన తక్కువ స్థాయి దాడులను అడ్డుకునేందుకు ఉపయోగించారని పేర్కొన్నారు. ఈ గణాంకాలు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ రక్షణ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన అసలు భారాన్ని బయటపెడుతున్నాయని సైనిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. స్టిమ్సన్ సెంటర్కు చెందిన కెల్లీ గ్రియెకో మాట్లాడుతూ, 'అమెరికానే ఎక్కువ రక్షణ బాధ్యతను మోయాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం అమెరికా వద్ద థాడ్ ఇంటర్సెప్టర్లు సుమారు 200 మాత్రమే మిగిలి ఉండవచ్చు' అని పేర్కొన్నారు.
జపాన్, దక్షిణ కొరియాలో ఆందోళన
అమెరికా రక్షణ నిల్వలు తగ్గిపోవడం జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి మిత్రదేశాల్లో కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చైనా, ఉత్తర కొరియా ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు ఈ దేశాలు అమెరికా భద్రతా హామీలపై ఆధారపడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో అమెరికా నిల్వలు తగ్గిపోవడం భవిష్యత్ భద్రతపై ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక ఇజ్రాయెల్ తన రక్షణ వ్యవస్థల్లో కొన్ని నిర్వహణ కోసం తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వస్తోందని సమాచారం. ఒకవేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ ఇరాన్పై సైనిక చర్యలకు ఆదేశిస్తే ఈ ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇరాన్పై ట్రంప్ కఠిన వ్యాఖ్యలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఇరాన్పై కఠిన వైఖరినే కొనసాగిస్తున్నారు. "ఇరాన్కు అధిక స్థాయి యురేనియం నిల్వలు ఉండనివ్వం. అవి మాకు వస్తాయి. అవసరమైతే వాటిని ధ్వంసం చేస్తాం" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ వివాదం త్వరలో ముగుస్తుందని, ఆ తర్వాత పెట్రోల్ ధరలు కూడా తగ్గుతాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి అంతర్జాతీయ నౌకాయానానికి పూర్తిగా తెరిచి ఉండాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని చెప్పారు. "ప్రస్తుతం ఇరాన్ భారీ ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొంటోంది. మా అనుమతి లేకుండా ఏ నౌక కూడా ఇరాన్కు వెళ్లడం లేదు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
పోలాండ్కు అదనపు సైన్యం
మరోవైపు యూరప్ భద్రతా వ్యవస్థలో భాగంగా పోలాండ్కు అదనంగా 5 వేల అమెరికన్ సైనికులను పంపనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. పోలాండ్ నూతన అధ్యక్షుడు కరోల్ నవ్రోకీ ఎన్నిక కావడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్, ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. అయితే ఈ నిర్ణయం ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే ప్రకటించడంతో పోలాండ్ అధికారులు, నాటో ప్రతినిధులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారని పొలిటికో వెల్లడించింది. ఇటీవలే పోలాండ్కు పంపాల్సిన 4 వేల అమెరికన్ సైనికుల నియామకాన్ని పెంటగాన్ నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే.
క్యూబాపై ట్రంప్ కొత్త వ్యూహం
ఇదిలా ఉండగా, క్యూబాపై కూడా ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం క్యూబా తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం, విద్యుత్ కొరతను ఎదుర్కొంటోందని పేర్కొంటూ మానవతా దృక్పథంతో సహాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. 'క్యూబా విఫలమైన దేశంగా మారింది. అక్కడ ప్రజలకు ఆహారం, విద్యుత్ కూడా అందడం లేదు. క్యూబన్- అమెరికన్లు తమ దేశాన్ని మళ్లీ అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటున్నారు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో కూడా క్యూబా వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం అక్కడి రాజకీయ, ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రజలకు ఉపయోగపడడం లేదని అన్నారు. క్యూబాలో అస్థిర పరిస్థితులు ఏర్పడితే అది అమెరికా జాతీయ భద్రతపైనా ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరించారు. ఇక 1996లో అమెరికన్ పౌరులు ప్రయాణిస్తున్న రెండు విమానాలపై జరిగిన దాడి కేసులో క్యూబా మాజీ అధ్యక్షుడు రౌల్ కాస్ట్రోపై అమెరికా అధికారికంగా కేసులు నమోదు చేయడం కూడా అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
