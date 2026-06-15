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'అమెరికా- ఇరాన్ డీల్​పై డిజిటల్ సంతకాలు పూర్తయ్యాయి'- నిధుల విడుదలపై మరో మెలిక పెట్టిన జేడీ వాన్స్!

అమెరికా- ఇరాన్ ఒప్పందంపై డిజిటల్ సంతకాలు పూర్తయ్యాయన్న జేడీ వాన్స్- ఆంక్షల సడలింపుపై మరో మెలిక- వారి పనితీరుపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం

JD Vance Iran Peace Deal
JD Vance Iran Peace Deal ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 9:01 PM IST

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JD Vance Iran Peace Deal : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చారిత్రక శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన వేళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఇరు దేశాలు ఇప్పటికే ఈ ఒప్పందంపై డిజిటల్‌గా సంతకాలు చేసేశాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆంక్షల సడలింపు మాత్రం ఇరాన్ తమ ఒప్పంద నిబంధనల్ని అమలు చేసిన తర్వాతే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం ఈ డీల్‌పై అధికారికంగా సంతకాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఏబీసీ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వాన్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'మేం ఇప్పటికే నిన్న డిజిటల్‌గా ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాం. ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌కు ఎలాంటి నిధులు విడుదల కాలేదు. మున్ముందు కూడా ఆ విధానం మారదు. ఈ ఒప్పందం పూర్తిగా ఇరాన్ పనితీరు, ప్రవర్తనపైనే ఆదారపడి ఉంటుంది.' అని వాన్స్ చెప్పారు. ఇరాన్ తన దగ్గర ఉన్న సుసంపన్న యురేనియం నిల్వల్ని తగ్గించుకుంటూ, అణ్యాయుధాల తయారీ జరగకుండా అంతర్జాతీయ పరిశీలనకు అనుమతించడం వంటి చర్యలకు అంగీకరిస్తేనే ప్రతిఫలంగా ఆంక్షల సడలింపును అమెరికా పరిశీలిస్తుందని చెప్పారు. 'నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటూ, ఇరాన్ సరైన చర్యలు తీసుకుంటేనే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తిరిగి భాగస్వామి అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది' అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు.

స్వాగతించిన స్విట్జర్లాండ్
ఇరాన్- అమెరికా మధ్య కుదిరిన అవగాహనా ఒప్పందాన్ని (MoU) స్విట్జర్లాండ్ స్వాగతించింది. ఈ డీల్ పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల్ని తగ్గించేందుకు, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు కీలక అడుగుగా అభివర్ణించింది. స్విట్జర్లాండ్ జెనీవాలోనే రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందంపై సంతకాలు జరుగుతాయని ట్రంప్ ప్రకటించగా, అందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు స్విస్ విదేశాంగ శాఖ (FDFA) తెలిపింది.

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