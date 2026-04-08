ఇరాన్​కు ట్రంప్ రెండు వారాల గడువు- కాల్పుల విరమణకు గ్రీన్ సిగ్నల్

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం- రెండు వారాల కాల్పుల ఒప్పందంపై ప్రకటన విడుదల చేసిన శ్వేతసౌధం

Published : April 8, 2026 at 6:53 AM IST

Trump Iran Ceasefire : ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కోసం విధించిన గడువును అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో రెండు వారాలు పొడిగించారు. అలాగే రెండు వారాలపాటు దాడులు నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండురోజుల గడువు ముగియటానికి దాదాపు రెండు గంటల ముందు ఈ మేరకు ట్రూత్‌ సోషల్‌లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. ట్రంప్‌ తాజా నిర్ణయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భయాలకు తాత్కాలికంగా తెరపడింది. అటు ఇజ్రాయెల్ కూడా రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపింది.

పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్‌లు తనతో చర్చలు జరిపారని, ఇరాన్‌పై దాడులు నిలిపివేయాలని తనను కోరారని ట్రంప్‌ తెలిపారు. అలాగే, హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా, తక్షణమే, సురక్షితంగా తెరవడానికి ఇరాన్ అంగీకరించాలనే షరతుకు లోబడి, రెండు వారాలపాటు దాడులను నిలిపివేయడానికి అంగీకరించినట్లు ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ఇది ఇరువైపులా వర్తించే కాల్పుల విరమణ అవుతుందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఇప్పటికే సైనిక లక్ష్యాలను తాము దాదాపు చేరుకోవడం వల్ల కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటానికి మరో కారణమని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు.

ఇరాన్ తమకు 10 సూత్రాల ప్రతిపాదనను పంపిందని ట్రంప్‌ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఆ ప్రతిపాదనను చర్చలు జరపడానికి ఆచరణీయమైన ప్రాతిపదిక అని భావిస్తున్నట్లు వివరించారు. గతంలోని వివిధ వివాదాస్పద అంశాలన్నిటిపై ఇప్పటికే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య అంగీకారం కుదిరిందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. కానీ ఈ రెండు వారాల వ్యవధి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఆకాంక్షించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా, మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ఈ దీర్ఘకాలిక సమస్య పరిష్కారానికి చేరువవ్వడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని వెల్లడించారు.

