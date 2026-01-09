అమెరికా ఆధీనంలో మరో చమురు నౌక!
కరేబియన్ సముద్రంలో మరో చమురు నౌకను స్వాధీనం చేసుకున్న అమెరికా దళాలు!
US intercepts Venezuela tanker (ANI (Representative Images)))
US intercepts Venezuela tanker : ట్రంప్ యంత్రాంగం వెనిజులాకు అక్కడి నుండి ప్రయాణించే అనుమతి పొందిన ట్యాంకర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా సైన్యం కరేబియన్ సముద్రంలో మరో చమురు నౌకను స్వాధీనం చేసుకుంది. 'ఒలినా' అనే నౌకను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. యూఎస్ మెరైన్ అండ్ నేవీ సాయంతో ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టామని పేర్కొన్న అమెరికా దళాలు నేరస్థులకు సురక్షితమైన ప్రదేశం లేదని స్పష్టం చేసింది.