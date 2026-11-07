ఎన్విడియా సీఈవోకు చైనా గూఢచారిణితో సంబంధాలు? అమెరికా నిఘా సంస్థల దర్యాప్తు!
NYT On China Spy And Nvidia Ceo : జెన్సెన్ హువాంగ్కు గూఢచారిణి హువాంగ్తో సంబంధాలున్నాయని అమెరికా నిఘా సంస్థ తెలిపింది. చైనా అంతర్గత భద్రతా మంత్రిత్వ శాఖే ఆమెను పంపిందని పేర్కొంది.
Published : November 7, 2026 at 2:12 PM IST
ఏఐ చిప్ల తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సెన్ హువాంగ్ చైనా విసిరిన వలపువలలో చిక్కుకున్నారనే అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఆయనకు చైనా గూఢచారిణి అలిస్ హువాంగ్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని అమెరికా నిఘా సంస్థ ఓ మెమో సిద్ధం చేసింది. చైనా అంతర్గత భద్రతా మంత్రిత్వ శాఖే ఆమెను సింగపుర్ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్గా నియమించినట్లు పేర్కొంది. ఏఐ, సైనిక రంగాల్లో అమెరికాతో పోటీపడాలని భావిస్తున్న చైనాకు ఆమె చిప్ సాంకేతికతను చేరవేస్తోందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ప్రముఖ చిప్ల తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ చైనా గూఢచారిణితో ప్రేమ సంబంధాలు నెరిపినట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్ముతోంది. ఈ మేరకు అమెరికా అధికారులు రహస్యంగా చెప్పిన వివరాలను ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ ప్రచురించింది. ఇప్పటికే అమెరికా నిఘాసంస్థల సమాచారంతో యూఎస్ అధికారులు జెన్సెన్కు వ్యతిరేకంగా ఓ మెమో సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపింది. ఎన్విడియా చిప్ల వినియోగదారుడిగా ఉన్న సింగపుర్కు చెందిన మెగాస్పీడ్ సంస్థలో చైనా గూఢచారిణి ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తోందని, ఆమె పేరు అలిస్ హువాంగ్ అని అమెరికన్ నిఘావర్గాలు గుర్తించాయి. చైనా అంతర్గత భద్రతా మంత్రిత్వ శాఖే అలిస్ను సింగపుర్ కంపెనీలో నియమించినట్లు తేల్చాయి.
'చైనా చేతికి సెమీకండక్టర్ల సాంకేతికత!'
ఏఐ సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న తమ అత్యాధునిక సెమీకండక్టర్ల సాంకేతికతను చైనా దొంగతనంగా సంపాదిస్తోందని అమెరికా నిఘావర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. చైనా ఏఐ, సైనిక సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయగల ఈ అత్యాధునిక చిప్ల సాంకేతికతను బీజింగ్ పొందకుండా అమెరికా గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్లోబల్ ఏఐ చిప్ మార్కెట్లో 80 నుంచి 90 శాతం వాటా కలిగిన ఎన్విడియా సీఈవో చైనా ఉచ్చులో పడినట్లు ఆరోపణలు రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇది జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశం కావడంతో ముందుగా ఈ విషయాన్ని కొందరు అమెరికన్ సీనియర్ అధికారులు మాత్రమే విచారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవన్నీ ఈ ఏడాది మేలో బీజింగ్లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో ట్రంప్ భేటీ అయిన సమయంలోనే జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరిచుకుంది. అప్పట్లో చైనాకు వెళ్లే బృందంలో జెన్సెన్ లేరని తెలిసి ట్రంప్ స్వయంగా ఫోన్ చేసి ఆయనను తన విమానంలో తీసుకెళ్లటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
2023లో చైనీస్ గేమింగ్ కంపెనీ నుంచి విడిపోయి మెగాస్పీడ్ సంస్థ ఏర్పడింది. అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఎన్విడియా చిప్లను చైనాకు అక్రమంగా తరలిస్తోందన్న ఆరోపణలపై విచారణ జరిగింది. ఎన్విడియా కూడా గతంలో ఈ అంశంపై అంతర్గత విచారణ జరిపింది, కానీ ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని తేల్చింది. కాగా జెన్సెన్ హువాంగ్పై అమెరికా యంత్రాంగం రహస్యంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు అమెరికన్ మీడియా తెలిపింది. చైనా విదేశీ, గూఢచార వ్యవహారాలను విశ్లేషించే హౌస్ కమిటీల ముందు జెన్సన్ హువాంగ్ రహస్యంగా హాజరు కావాలని రిపబ్లికన్ చట్టసభ్యులు ఆదేశించారు.
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