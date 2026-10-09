ఇరాన్పై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు- 27 కంపెనీలు, ఆరుగురు వ్యక్తులే లక్ష్యం!
US Imposes Fresh Sanctions On Iran : అమెరికా మరోసారి ఇరాన్పై ఆంక్షలు విధించింది. అలాగే ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు సహకరించే వారిని బహిర్గతం చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ తెలిపారు.
Published : October 9, 2026 at 7:01 AM IST
US Imposes Fresh Sanctions On Iran : ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి కొత్త ఆంక్షలను ప్రకటించింది. టెహ్రాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచడానికి, అలాగే దాని చమురు వ్యాపారాన్ని, ఆంక్షల నుంచి తప్పించుకునే నెట్వర్క్లను అడ్డుకోవడానికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ విడతలో 27 కంపెనీలు, ఆరుగురు వ్యక్తులు, 22 నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు అల్ జజీరా నివేదించింది.
అమెరికా ఆర్థిక శాఖ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఇరాన్ ఆదాయ వనరులను నిలిపివేయడం, ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు, ఆంక్షల ఉల్లంఘనలకు సహకరిస్తున్న వారిని అడ్డుకోవడమే ఈ తాజా చర్య ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ తెలిపారు. "ఆ ప్రాంతంలో యుద్ధం చేయడానికి టెహ్రాన్ లోని క్రూరమైన ప్రభుత్వం ఉపయోగించే నిధులను ఆర్థిక శాఖ నిలిపివేస్తోంది. ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు సహకరించే వారిని మేము బహిర్గతం చేస్తూనే ఉంటాం" అని బెస్సెంట్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఆంక్షల నుంచి తప్పించుకోవడానికి సహాయం చేసే ఏ ఒక్కరూ తప్పించుకోలేరని ఆయన హెచ్చరించారు.