రష్యాపై కఠిన ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోదం– భారత్కు 100శాతం సుంకాల ముప్పు
ప్రతినిధుల సభలో రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుకు ఆమోదం- ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా 262 ఓట్లు రాగా, వ్యతిరేకంగా 159 ఓట్లు - ట్రంప్ సంతకం తర్వాత చట్టంగా మారనున్న బిల్లు
Published : September 17, 2026 at 6:45 AM IST
US Russia Sanctions Bill : ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం వేళ రష్యాను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా అమెరికా అత్యంత కఠినమైన చట్టాన్ని తీసుకువస్తోంది. రష్యాపై ఆంక్షలు విధించే ఈ కీలక బిల్లుకు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. అమెరికా పార్లమెంట్ ఉభయసభల ఆమోదం పొందడంతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకంతో అది చట్టంగా మారనుంది. దివంగత సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం గౌరవార్థం రూపొందించిన ఈ బిల్లు ఆమోదం ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఏడాది కాలంగా తీవ్రంగా శ్రమించింది.
ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉక్రెయిన్కు మద్దతుగా అమెరికా చేపట్టిన అతిపెద్ద శాసన ప్రయత్నం ఇదే. 2024 అత్యవసర సహాయ ప్యాకేజీ తర్వాత ఉక్రెయిన్కు తగినంత సాయం అందలేదు. ఈ క్రమంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్వయంగా అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులను సంప్రదించి ఈ బిల్లును ఆమోదించాలని కోరారు. అలాగే, ట్రంప్ను కూడా జెలెన్స్కీ ఒప్పించారు. అయితే, ఈ బిల్లులో ఇరాన్పై ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఆంక్షలను మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించే నిబంధనను చేర్చారు. దీంతో రిపబ్లికన్ వర్గాల నుంచి కూడా ఈ బిల్లుకు ఊహించని స్థాయిలో మద్దతు లభించింది. ఫలితంగా ఆగస్టు 7న సెనేట్ ఈ బిల్లును 86-11 భారీ మెజారిటీతో ఆమోదించగా, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా 262-159 ఓట్ల తేడాతో దీనికి ఆమోదం తెలిపింది.
రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలు
ఈ బిల్లు చట్టంగా మారితే రష్యా తీవ్రమైన ఆంక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణ ఆంక్షలకే పరిమితం కాకుండా రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను మూలాల నుంచి దెబ్బతీసేలా దీన్ని రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. రష్యన్ అధికారులు, ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థలు, బ్యాంకింగ్ రంగంపై ఆంక్షలను మరింత కఠినతరం చేశారు. ముఖ్యంగా పశ్చిమ దేశాల ఆంక్షలను లెక్కచేయకుండా, రహస్యంగా రష్యా ఇంధన ఎగుమతులను కొనసాగిస్తున్న నౌకల సమూహాన్ని ఈ బిల్లు ప్రధానంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంది. రష్యా సైనిక చర్యలకు ప్రధాన వనరుగా ఉన్న ఇంధన ఆదాయాన్ని అడ్డుకోవడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
చైనా, భారత్కు టారిఫ్ల ముప్పు
ఈ బిల్లులోని అత్యంత కీలక విషయం ఏంటంటే, రష్యా నుంచి పెట్రోలియం లేదా సహజ వాయువును దిగుమతి చేసుకునే ప్రధాన ఐదు దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ఏకంగా 100 శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించొచ్చు. రష్యా నుంచి భారీ ఎత్తున ముడిచమురును కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్, చైనాలు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. రష్యా ఇంధన వాణిజ్యాన్ని అడ్డుకోవడానికి భారత్, చైనాలను నేరుగా ఈ టారిఫ్ నిబంధనల పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. రష్యా సహజ వాయువు ఎగుమతుల్లో 15 శాతానికంటే తక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటూ, ఆ దిగుమతులను గణనీయంగా తగ్గించుకోవడానికి నిర్దిష్ట చర్యలు చేపట్టిన దేశాలకు ఈ సుంకాల నుంచి మినహాయింపు లభించే వెసులుబాటు కల్పించారు. అయితే చమురు దిగుమతుల విషయంలో భారత్ తన స్వతంత్ర ఇంధన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్న తరుణంలో ఈ నిబంధనలు అమలు ఎలా ఉంటుందనేది వేచి చూడాలి.
ఈ బిల్లు చట్టరూపం దాల్చినంత మాత్రాన భారత్పై వెంటనే 100 శాతం టారిఫ్ విధించరు. అయితే, ఈ చట్టం కింద లభించే అధికారాలను ఉపయోగించి ఎప్పుడైనా రష్యాతో వ్యాపారం కొనసాగించే దేశాలపై కఠినమైన ఆంక్షలు, సుంకాలు విధించే పూర్తి విచక్షణాధికారాన్ని అధ్యక్షుడికి ఈ చట్టం కట్టబెడుతోంది. సెనేట్, హౌస్ ఆమోదాలు ముగియడంతో ఈ చట్టం త్వరలోనే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకం ద్వారా అధికారికంగా అమల్లోకి వస్తుంది. ఒకవేళ ట్రంప్ ఈ చట్టంలోని టారిఫ్ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది భారత-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది.
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