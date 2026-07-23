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ఇరాన్​తో యుద్ధం చేసేందుకు 95 బిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్‌కు ఆమోదం- ట్రంప్ ప్రాధాన్యాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

ఇరాన్ యుద్ధం, జాతీయ భద్రత, రైతుల సాయానికి భారీ నిధుల ప్రతిపాదన- 216-214 ఓట్లతో ఆమోదం- కొనసాగుతున్న సెనేట్‌లో అనిశ్చితి

US President Donald Trump
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 2:26 PM IST

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US Budget For Iran War : ఇరాన్​తో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి నిధులు సమకూర్చడానికి 95 బిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్ ప్రతిపాదనకు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్) ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రాధాన్యాలకు కీలక ఊతమిచ్చే పెంటగాన్ అవసరాలు, జాతీయ భద్రత, రైతులకు ఆర్థిక సాయం, ఎన్నికల సంస్కరణలకు నిధులు సమకూర్చే ఈ బిల్లును బుధవారం 216- 214 ఓట్ల తేడాతో హౌస్ ఆమోదించింది. మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అత్యంత కీలక ఆర్థిక ప్రతిపాదనగా దీన్ని భావిస్తున్నారు. అయితే ఆ బిల్లుపై డెమోక్రాట్లతో పాటు కొందరు రిపబ్లికన్లు కూడా తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంతో రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

రిపబ్లికన్లలో భిన్నాభిప్రాయాలు
బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వ వ్యయాలపై ఎలాంటి కోతలు లేకపోవడంతో పలువురు రిపబ్లికన్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్‌లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రాధాన్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు బడ్జెట్ సయోధ్య ప్రక్రియే అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గమని భావించిన హౌస్ స్పీకర్ మైక్ జాన్సన్ ఈ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకొచ్చారు. చివరకు స్వల్ప మెజారిటీతో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా 216 మంది సభ్యులు, వ్యతిరేకంగా 214 మంది ఓటు వేశారు. అందులో డెమోక్రాట్లందరూ బిల్లును వ్యతిరేకించారు. టెక్సాస్‌కు చెందిన రిపబ్లికన్, హౌస్ బడ్జెట్ కమిటీ చైర్మన్ జోడీ ఆరింగ్టన్ మాట్లాడుతూ, దేశ భద్రతను కాపాడాలంటే సైన్యానికి అవసరమైన వనరులు తప్పనిసరిగా అందించాలని అన్నారు. "పని పూర్తి చేయడానికి తూటాలు, బాంబులు అవసరం" అని వ్యాఖ్యానించారు.

యుద్ధానికి కాదు, ఆరోగ్యం, విద్య కోసం
యుద్ధానికి భారీగా నిధులు కేటాయించడానికి బదులుగా అమెరికన్ల జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించడం, ఆరోగ్యం, విద్య, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. హౌస్ డెమోక్రటిక్ కాకస్ ఛైర్మన్ పీట్ అగ్యిలార్ మాట్లాడుతూ, "ట్రంప్ ఇరాన్‌పై చేస్తున్న విఫల యుద్ధం కోసం పదుల బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. అదే నిధులను దేశ ప్రజల అవసరాలకు వినియోగిస్తే ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుంది" అని విమర్శించారు. అలాగే ఇరాన్‌పై అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక చర్యల విషయంలో కాంగ్రెస్‌లో తీవ్ర భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ట్రంప్ సైనిక దాడులను కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, అందుకు కాంగ్రెస్ నుంచి స్పష్టమైన అనుమతి తీసుకోలేదని డెమోక్రాట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. అంతేకాదు, యుద్ధ వ్యయానికి పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బును వినియోగించడం సమంజసం కాదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఏపీ-ఎన్‌ఓఆర్‌సీ సర్వే ప్రకారం కూడా ట్రంప్ ఇరాన్ వ్యూహాన్ని అమెరికన్లలో అధిక శాతం మంది వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది.

పెంటగాన్‌కు భారీ కేటాయింపులు
బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలో పెంటగాన్‌కు 60 బిలియన్ డాలర్లు, ఇతర జాతీయ భద్రతా కార్యక్రమాలకు 13 బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించారు. ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావంతో నష్టపోయిన రైతులకు 12 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయం ప్రతిపాదించారు. అలాగే ట్రంప్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన 'సేవ్ అమెరికా యాక్ట్' అమలుకు, ఓటింగ్ చట్టాల్లో మార్పులు, పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ వ్యవస్థ కోసం మరో 10 బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించారు. గత ఏడాది భారీ బడ్జెట్‌లో ఇప్పటికే 150 బిలియన్ డాలర్లు కేటాయించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం పెంటగాన్ నగదు కొరతను ఎదుర్కొంటోందని రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఇటీవల సెనేట్ విచారణలో వెల్లడించారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో అమెరికా సైన్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

సెనేట్‌లో కఠిన పరీక్ష
హౌస్‌లో బిల్లు ఆమోదం పొందినప్పటికీ సెనేట్‌లో దీనికి గట్టి పరీక్ష ఎదురుకానుంది. సెనేట్ మెజారిటీ నాయకుడు జాన్ థూన్ ఇప్పటివరకు ఈ ప్రతిపాదనపై స్పష్టమైన వైఖరి ప్రకటించలేదు. రిపబ్లికన్ పార్టీలోనే కొందరు సైన్యానికి మరింత నిధులు ఇవ్వాలని కోరుతుండగా, మరికొందరు ఇతర రంగాల్లో వ్యయ కోతలు విధించి ఆ మొత్తాన్ని సమకూర్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రిపబ్లికన్లు ఈ బిల్లును బడ్జెట్ సయోధ్య ప్రక్రియ ద్వారా ఆమోదింపజేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా సెనేట్‌లో ఫిలిబస్టర్‌ను అధిగమించి సాధారణ మెజారిటీతోనే బిల్లును ఆమోదించే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో ట్రంప్ పన్ను రాయితీలు, వ్యయ కోతలు, వలస నియంత్రణకు సంబంధించిన బిల్లులను కూడా ఇదే విధానంలో ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం కూడా అదే వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు.

'సేవ్ అమెరికా యాక్ట్'పై భిన్నాభిప్రాయాలు
బడ్జెట్‌లో భాగంగా ప్రతిపాదించిన 'సేవ్ అమెరికా యాక్ట్' కూడా వివాదాస్పదంగా మారింది. ఓటు వేయడానికి పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేయాలన్న ఈ ప్రతిపాదనకు ట్రంప్ మద్దతు ఇస్తుండగా, సెనేట్‌లోని పలువురు రిపబ్లికన్లు కూడా సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫెడరల్ ఎన్నికల్లో విదేశీయులు ఓటు వేయడం ఇప్పటికే చట్టవిరుద్ధమేనని, కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తే అర్హులైన అమెరికా పౌరులకే ఓటు హక్కు వినియోగించడం కష్టమవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఓటు వేసే వయస్సు ఉన్న పౌరుల్లో సుమారు 9 శాతం మందికి పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాలు సులభంగా అందుబాటులో లేవని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. దాదాపు సగం మంది అమెరికన్ల వద్ద యూఎస్ పాస్‌పోర్ట్ కూడా లేదని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

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