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యూఎస్ హౌస్ స్పీకర్‌ పోస్ట్‌కు హకీమ్ జెఫ్రీస్ పోటీ- గెలిస్తే ఆ పదవి చేపట్టిన తొలి నల్ల జాతీయుడిగా రికార్డ్

Hakeem Jeffries US House Speaker : యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ తదుపరి స్పీకర్ పదవికి తాను పోటీ చేస్తున్నట్లు డెమొక్రాటిక్ పార్టీ నేత హకీమ్ జెఫ్రీస్ ప్రకటించారు.

Hakeem Jeffries US House Speaker
హకీమ్ జెఫ్రీస్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 9:37 AM IST

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అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలలో డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో హౌస్ ఆఫ్ రెప్రజెంటేటివ్స్ (యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ) తదుపరి స్పీకర్ పదవికి పోటీ చేస్తున్నట్లు డెమొక్రాటిక్ పార్టీ నాయకుడు హకీమ్ జెఫ్రీస్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో తన తోటి డెమొక్రాట్ సభ్యులకు జెఫ్రీస్ లేఖ రాశారు. రాబోయే కాంగ్రెస్‌లో ప్రతినిధుల సభ స్పీకర్‌గా సేవలు అందించేందుకు తన అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరచాల్సిందిగా ఆయన డెమొక్రాటిక్ సభ్యులను ఆ లేఖలో అభ్యర్థించారు. ఒకవేళ యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ తదుపరి స్పీకర్‌గా హకీమ్ జెఫ్రీస్ ఎన్నికైతే ఆ పదవిని చేపట్టిన తొలి నల్ల జాతీయుడిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టిస్తారు.

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