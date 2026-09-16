భారత్పై అమెరికా 100% టారిఫ్లు - బిల్లుపై ఈ రోజే ఫైనల్ ఓటింగ్
రష్యాపై ఆంక్షలు విధించే బిల్లుపై అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో బుధవారం (అమెరికా టైమింగ్ ప్రకారం) ఓటింగ్- ఈ బిల్లుకు సవరణలో భారత్ పేరు- ఆమోదం పొందితే వందశాతం సుంకాలు
Published : September 16, 2026 at 6:54 AM IST
US Russia Sanctions Bill : రష్యా నుంచి ముడి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు, దిగుమతి సుంకాలు విధించేందుకు ఉద్దేశించిన కీలకమైన బిల్లుపై అమెరికా ప్రతినిధుల సభ బుధవారం ఫైనల్ ఓటింగ్ నిర్వహించనుంది. 'లిండ్సే ఓ గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026' పేరుతో రూపొందించిన ఈ బిల్లులో భారత్ పేరును ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఓ సవరణ ప్రవేశపెట్టడం గమనార్హం. ఈ చట్టం తుదిరూపు దాల్చితే, రష్యా నుంచి ఇంధనం దిగుమతి చేసుకునే దేశాలపై అమెరికా ఏకంగా వంద శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యా ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా వాషింగ్టన్ ఈ చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
గత నెలలో అమెరికా సెనెట్ ఈ బిల్లును 86-11 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో ఆమోదించింది. అనంతరం ఇది ప్రతినిధుల సభ పరిశీలనకు చేరింది. ప్రస్తుతం హౌస్ రూల్స్ కమిటీ దీనిని ఓటింగ్ నిమిత్తం ముందుకు తీసుకువచ్చింది. వాస్తవానికి సెనెట్ ఆమోదించిన బిల్లులో ఏ దేశం పేరునూ నేరుగా ప్రస్తావించలేదు. రష్యా నుంచి అత్యధిక పరిమాణంలో చమురు, గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకునే టాప్-5 దేశాలుగా మాత్రమే ఉంది. కానీ, తాజాగా ప్రతినిధుల సభలో డెమొక్రాటిక్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు స్టెనీ హోయర్ ప్రవేశపెట్టిన ఒక సవరణ అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బిల్లులో భారత్ సహా 10 దేశాలు
ద్వితీయ టారిఫ్ (సెకండరీ టారిఫ్) నిబంధనల కింద వంద శాతం వరకు సుంకాలు విధించడానికి 10 దేశాల పేర్లను ప్రస్తావిస్తూ స్టెనీ హోయర్ సవరణ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ జాబితాలో భారత్, చైనా, టర్కీ, అజర్బైజాన్, హంగేరీ, స్లోవాక్ రిపబ్లిక్, యూఏఈ, సింగపూర్, కజఖ్స్థాన్, కిర్గిజ్ రిపబ్లిక్ ఉన్నాయి. ఈ సవరణ అమల్లోకి వస్తే, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు కొనసాగిస్తున్న భారత్ వంటి దేశాలపై అమెరికా తన గరిష్టంగా వంద శాతం వరకు దిగుమతి సుంకాలు విధించేందుకు చట్టపరమైన వెసులుబాటు లభిస్తుంది. అయితే, ఈ బిల్లు పాసైనంత మాత్రాన తక్షణమే భారత్పై 100 శాతం టారిఫ్ల భారం పడదని, అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రత్యేకంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటేనే ఇది వర్తిస్తుంది.
అయితే, ఈ బిల్లుపై అమెరికా రాజకీయ వర్గాల్లోనూ భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రష్యా సైనిక చర్యలను అడ్డుకోవడానికి ఈ చట్టం ఎంతో అవసరమని కొందరు వాదిస్తుండగా, డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన మరికొంతమంది నాయకులు దీనిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ సభ్యుడు గ్రెగొరీ మీక్స్ మరో సవరణను ప్రవేశపెడుతూ, అధ్యక్షుడికి అంతలా అపరిమితమైన టారిఫ్ అధికారాలు కట్టబెట్టడం సరికాదని, దీనివల్ల అమెరికాలోనే ధరలు విపరీతంగా పెరిగే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు. అధ్యక్షుడికి ఉన్న విస్తృత టారిఫ్ అధికారాల నిబంధనను పూర్తిగా తొలగించాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నవంబర్ 3న అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హౌస్లో సమావేశాలకు అతి తక్కువ రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంది. ఈ పరిమిత సమయంలో ఎలాంటి సవరణలు ఆమోదం పొందుతాయి? చివరికి ఈ బిల్లు ఎలాంటి రూపు సంతరించుకుంటుందనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో భారత్ తన స్వతంత్ర విదేశాంగ విధానాన్ని గట్టిగా సమర్థిస్తూ, దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో అమెరికా పార్లమెంట్లో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఉక్రెయిన్కు మద్దతుగా గట్టిగా నిలబడ్డామనే సంకేతాలను ఓటర్లకు ఇవ్వడానికి అధికార పార్టీ ప్రత్యకంగా ఈ బిల్లును ఒక అస్త్రంగా మలుచుకుంటోంది. రష్యాపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా దేశంలో తమ దేశభక్తిని, నిబద్ధతను చాటుకోవాలని రిపబ్లికన్లు భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల వేళ అమెరికా పార్లమెంట్లో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలు భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై తాత్కాలికంగా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.