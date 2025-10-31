ETV Bharat / international

హెచ్‌-1బీ వీసాదారులపై అమెరికా అక్కసు- భారత్‌ను నిందిస్తూ యాడ్ రిలీజ్​

ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన అమెరికా లేబర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌

US Add On H1 B Visa Programme
US Add On H1 B Visa Programme (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read
US Add On H1 B Visa Programme : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి వలస విధానాలు కఠినతరం అయ్యాయి. మాస్‌ డిపోర్టేషన్లు, అరెస్టులు, చట్టబద్ధ ప్రవేశాలపై ఆంక్షలు విధిస్తూ, వలసదారులపై ట్రంప్​ ప్రభుత్వం విరుచుకుపడుతోంది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకలుగా నిలుస్తున్న వలసదారులపైనా ట్రంప్ పాలన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది.

ఇప్పుడు అదే ధోరణి హెచ్‌-1బీ వీసాదారులపైనా కనిపిస్తోంది. ఇటీవల అమెరికా లేబర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేసిన యాడ్ వీడియో ఈ అంశంపై దృష్టిని ఆకర్షించింది. వీడియోలో హెచ్‌-1బీ వీసాలను కంపెనీలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని, స్థానిక అమెరికన్ యువత స్థానంలో తక్కువ జీతాలకు విదేశీ కార్మికులను నియమిస్తున్నారని అమెరికా లేబర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆరోపించింది.

హెచ్‌-1బీ వీసా దుర్వినియోగం కారణంగా అమెరికన్ యువత తమ అమెరికన్ డ్రీమ్​ను కోల్పోతున్నారని, పరిస్థితిని సరిచేసి ఆ కలను తిరిగి అమెరికా ప్రజలకు ఇవ్వాలని సంకల్పించామని పేర్కొంది. వీడియోలో చూపించిన గణాంకాల ప్రకారం, హెచ్‌-1బీ వీసాలలో 72 శాతం భారతీయులకే జారీ అవుతున్నాయని వెల్లడించింది. వీసా కింద అమెరికాలో పనిచేస్తున్న నైపుణ్య కార్మికుల్లో అధికశాతం భారత్ నుంచే వెళ్తున్నారని లేబర్ డిపార్ట్‌మెంట్ తెలిపింది.

వీసా వ్యవస్థలో ఎలాంటి అవకతవకలు ఉన్నాయా అని గుర్తించేందుకు ప్రాజెక్ట్ ఫైర్‌వాల్‌ పేరిట ఆడిట్ ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రధాన లక్ష్యం. తక్కువ వేతనాలకు విదేశీ ఉద్యోగులను నియమిస్తూ, స్థానిక అమెరికన్లకు నష్టం కలిగించే కంపెనీలను గుర్తించడమని పేర్కొంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం హెచ్‌-1బీ వీసా విషయంలో ఇదే తొలిసారి కఠినంగా వ్యవహరించడం కాదు.

అయితే, ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై అమెరికా వ్యాపార వర్గాలు, టెక్ కంపెనీలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. అమెరికా ఛాంబర్‌ ఆఫ్ కామర్స్‌ ఈ నిర్ణయాన్ని కోర్టులో సవాల్‌ చేసింది. "ట్రంప్ నిర్ణయం కాంగ్రెస్ రూపొందించిన సంక్లిష్ట వీసా వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తోంది. హెచ్‌-1బీ వీసాలపై ఆధారపడిన సంస్థలు, ముఖ్యంగా టెక్ కంపెనీలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతాయి" అని ఆ గ్రూప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

పలు ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ట్రంప్ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి. కాంగ్రెస్ సభ్యులు కూడా అధ్యక్షుడికి లేఖ రాసి ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు. "నైపుణ్యం కలిగిన వలసదారులు అమెరికా అభివృద్ధికి మూలస్తంభాలు. వారిని కోల్పోతే అమెరికా కంపెనీల పోటీశక్తి దెబ్బతింటుంది. ప్రతిభావంతులైన వలసదారులను ఆకర్షించాలంటే ఇలాంటి కఠిన చర్యలు సరైన మార్గం కావు" అని హెచ్చరించారు.

ట్రంప్ వలస విధానాలు ఇప్పటికే అమెరికాలో ఉన్న అనేక భారతీయ ఐటీ నిపుణులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. హెచ్‌-1బీ వీసాలతో అక్కడ పనిచేస్తున్నవారు తమ భవిష్యత్తు పై అనిశ్చితిలో ఉన్నారు. కొత్త వీసా నియమాలు, అధిక ఫీజులు, తరచూ మారుతున్న ఆంక్షలు వలసదారుల జీవన విధానాన్ని సంక్లిష్టం చేస్తున్నాయి. లేబర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ విడుదల చేసిన తాజా యాడ్ వీడియో ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కఠిన ధోరణికి మరో నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అమెరికన్ ఉద్యోగాలను అమెరికన్ యువతకే అన్న నినాదంతో, విదేశీ నైపుణ్య కార్మికులను పరిమితం చేయాలన్న సంకల్పాన్ని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

