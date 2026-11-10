రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపే అబుదాబి భేటీ లక్ష్యం: అమెరికా
US Russia Ukraine Talks : అబుదాబి వేదికగా మంగళవారం రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ చర్చల వేళ అమెరికా అధికారుల కీలక కామెంట్స్ చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 7:35 AM IST
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు సమయం ఆసన్నమైందని అమెరికా పేర్కొంది. యుఏఈ రాజధాని అబుదాబి వేదికగా మంగళవారం రష్యా, ఉక్రెయిన్, అమెరికా దేశాల ప్రతినిధులు అత్యున్నత స్థాయి త్రైపాక్షిక దౌత్య చర్చలు జరపనున్నారు. నాలుగేళ్లకు పైగా కొనసాగుతున్న ఈ భీకర పోరాటంలో కాల్పుల విరమణను సాధించి, ఒక కొలిక్కి తీసుకురావడమే ఈ సమావేశాల ప్రాథమిక లక్ష్యమని అమెరికా చెబుతోంది. అయితే దశాబ్దాల నాటి రష్యా అభద్రతాభావాలు, ప్రాంతీయ వివాదాలు, ఇరుపక్షాల మధ్య పెరిగిన పరస్పర దూరం దృష్ట్యా శాంతి ఒప్పందం రాత్రికి రాత్రే సాధ్యం కాకపోవచ్చని, ఓపికగా చర్చల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుందని యూఎస్ ఉన్నతాధికారులు అంటున్నారు.
రెండు దశల్లో చర్చలు
అమెరికా ప్రతినిధుల వెల్లడించిన వివరాలు ప్రకారం, అబుదాబిలో చర్చలు రెండు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటి దశలో అత్యంత సవాలుతో కూడుకున్న కాల్పుల విరమణ అమలు తీరుతెన్నులపై దృష్టి సారిస్తారు. తాత్కాలికంగా యుద్ధం ఆపిన సమయంలో ఏ వైపు తిరిగి సైనిక బలగాలను మోహరించుకోవడానికి కాని, ఆయుధాలు సమకూర్చుకోకుండా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం. ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పరం ఉన్న అనుమానాలే రెండు దేశాల్లో శాంతికి ప్రధాన అవరోధమని అమెరికా అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. రెండో దశ చర్చల్లో ప్రధాన అంశం భూభాగం. రష్యా ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్ భూభాగంలో ఉన్న డోనెట్స్క్ ప్రాంతం మొత్తాన్ని తమకే ఇవ్వాలని పట్టుబడుతుండగా, ప్రస్తుత సరిహద్దుల ఆధారంగానే ముందుకు వెళ్లాలని ఉక్రెయిన్ ప్రతిపాదిస్తోంది. అయితే, ఉక్రెయిన్ భవిష్యత్ భద్రతా వ్యవహారం కొలిక్కి వచ్చేవరకు సరిహద్దుల అంశం తేలదని యూఎస్ భావిస్తోంది.
ఇదే సమయంలో బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీతో పాటు నాటో, ఈయూ ప్రతినిధులతో ఉక్రెయిన్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమవుతుంది. రష్యాకు ఐరోపా దేశాల పట్ల విశ్వాసం లేకపోయినా, ఈ బహుపాక్షిక చర్చల్లో రష్యా భాగస్వామ్యాన్ని అమెరికా ప్రతిపాదిస్తోంది. ముఖ్యంగా నాటో 'ఆర్టికల్ 4, 5' ఆధారిత భద్రతా హామీలను ఉక్రెయిన్కు ఇచ్చేలా రష్యాను ఒప్పించే ప్రతిపాదనలు తెరపైకి తెచ్చారు. దీనికి తోడు రష్యాపై విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలను విడతలవారీగా ఎత్తివేయడం, ఒప్పందం ఉల్లంఘిస్తే తిరిగి ఆ అంక్షలను అమల్లోకి తేవడం వంటి సున్నితమైన ప్రతిపాదనలు ఇందులో ఉన్నాయి.
'ఒలేష్కీ'లో కాల్పుల విరమణ
అబుదాబి సమావేశాలకు కొన్ని రోజుల ముందే దక్షిణ ఉక్రెయిన్లోని 'ఒలేష్కీ' నగరం సమీపంలో కాల్పుల విరమణ సాకారమైన విషయం తెలిసిందే. అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలెనియా ట్రంప్ చొరవతో కుదిరిన ఈ తాత్కాలిక ఒప్పందం ఆధారంగా సుమారు 800 మంది సాధారణ పౌరులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి వీలైంది. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతిని నెలకోల్పొచ్చు అనే నమ్మకాన్ని ఈ ఘటన మరింత పెంచినట్టు అయ్యింది.
జెలెన్స్కీ- ప్రధాని మోదీ ఫోన్ సంభాషణ
శాంతి చర్చలకు సన్నాహకంగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సోమవారం సాయంత్రం టెలిఫోన్లో మాట్లాడారు. అబుధాబి భేటీ ఎజెండా వివరాలను, దౌత్య పురోగతిని మోదీతో పంచుకున్నట్లు జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. "ఇది యుద్ధాల యుగం కాదని, వెంటనే పోరాటానికి స్వస్తి పలకాలని ప్రధాని మోదీ గతంలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో అన్నారు. ఉక్రెయిన్ శాంతి దిశగా నిర్మాణాత్మక వైఖరిని అనుసరిస్తోంది, రష్యా కూడా అదే వైఖరిని ప్రదర్శించాలి" అని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ అన్నారు. నల్లసముద్రం ద్వారా ఉక్రెయిన్ ధాన్యాల ఎగుమతులను రష్యా నిలిపివేయడం వల్ల దాదాపు 30 కోట్ల మందికి పైగా ఆహార కొరత సమస్య ఎదుర్కొంటున్నారని జెలెన్స్కీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ ఆహార భద్రత కోసం 'సేఫ్ ఫుడ్ కారిడార్లు' ఏర్పాటు చేయడంలో భారత్ తమ వైపు నుంచి చొరవ చూపి, రష్యాతో సంప్రదింపులు జరపాలని జెలెన్స్కీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
జెలెన్స్కీ మాట్లాడిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. జెలెన్స్కీతో సంభాషణ బాగా సాగిందని తెలిపారు. 'ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్దంలో మానవీయ కోణాలను, శాంతి పునరుద్ధరణ యత్నాలను జెలెన్స్కీ వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రాంతీయ శాంతి స్థాపనకు, సమస్యల పరిష్కారానికి భారత్ అన్ని రకాలుగా తనవంతు సహకారం అందించడానికి కట్టుబడి ఉంది. భారత్-ఉక్రెయిన్ ద్వైపాక్షిక అనుబంధాన్ని మరింత విస్తృతం చేసుకునేందుకు సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తాం' అని ప్రధాని చెప్పారు.
'ఆమె గూఢచారి అని ఆయనకు తెలియదు'- ఎన్విడియా CEOకి ట్రంప్ మద్దతు
ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదు- యుద్ధం దాదాపు ముగిసినట్లే: ట్రంప్